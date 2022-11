Kanton Luzern Zusätzliche Flüchtlinge: «In wenigen Wochen brauchen wir Zivilschutzanlagen» Weil immer mehr Flüchtlinge in die Schweiz kommen, sind die Bundesasylzentren überlastet. Nun muss der Kanton Luzern mindestens 1000 zusätzliche Flüchtlinge unterbringen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geflüchtete im Bundesasylzentrum Glaubenberg. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Glaubenberg, 3. Dezember 2015)

Zusätzlich zur anhaltenden Flüchtlingswelle aus der Ukraine kommen wieder mehr Flüchtlinge aus anderen Ländern in der Schweiz an. Weil die Bundesasylzentren an die Kapazitätsgrenze stossen, muss nun der Kanton Luzern bis Ende Jahr 1000 bis 1100 zusätzliche Geflüchtete unterbringen.