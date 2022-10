Kanton Luzern Gemeindefinanzen sind unter Druck: «Bei grösseren Investitionen werden wir jetzt noch mehr hinterfragen» Die Leitzinserhöhung der Nationalbank hat Folgen für die Gemeinden. Gut möglich, dass Infrastrukturprojekte in Zukunft einen schwereren Stand haben werden. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Für die Luzerner Gemeinden bahnen sich finanziell schwierige Zeiten an. Sie leiden unter den Folgen der Inflation – Investitionen werden teurer und müssen teils verschoben oder gestrichen werden. Auf der anderen Seite belasten die Zinserhöhungen der Nationalbank, die zur Bekämpfung der Inflation beschlossen wurden, die Gemeindefinanzen.

Gerade Gemeinden mit grossen anstehenden Investitionen müssen damit rechnen, dass neue Darlehen sie künftig teurer zu stehen kommen. Dazu ein kurzes Rechenbeispiel aus Nottwil: «Wir investieren nächstes Jahr 2,5 Millionen Franken. Bisher haben wir sehr günstige Darlehen zu einem Zins von fast 0 Prozent erhalten. Jetzt rechnen wir mit Zinssätzen von 1,5 bis 2,0 Prozent. Dies könnte nächstes Jahr Mehrkosten von rund 40’000 Franken verursachen», erklärt Marius Christ, Geschäftsführer der Gemeinde.

Finanzielle Situation «grundsätzlich solide»

Doch was bedeutet das nun? Müssen Luzerner und Luzernerinnen mit Sparmassnahmen auf Gemeindeebene rechnen? Der Leiter der Finanzaufsicht und des Finanzausgleichs, Erwin Roos, betont, dass die finanzielle Situation der Gemeinden «grundsätzlich solide» ist. Und weiter:

«Die öffentliche Hand hat in den letzten Jahren von den historisch gesehen sehr tiefen Zinsen profitiert. Es musste damit gerechnet werden, dass diese wieder ansteigen werden.»

Der Kanton sieht dementsprechend auch keinen Grund, die Gemeinden zusätzlich finanziell zu unterstützen: «Der Kanton Luzern kennt einen wirkungsvollen Finanzausgleich, der allen Gemeinden eine Mindestausstattung garantiert und einen Beitrag an übermässige Lasten leistet.» Für eine weitere Unterstützung fehlt im Übrigen die gesetzliche Grundlage.

Nutzungsdauer von bestehenden Anlagen verlängern

Dem pflichtet der Nottwiler Geschäftsführer bei: Im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Gemeinde seien die Zusatzkosten noch kein Problem. Aber Marius Christ befürchtet, dass die Zinsen weiter ansteigen werden. «Es ist nicht unrealistisch, dass wir in Zukunft auch wieder 4 bis 6 Prozent Zinsen zahlen müssen.» So nehme der finanzielle Aufwand für Investitionen zu.

«Bei grösseren Investitionen, wie etwa dem Ersatzbau oder der Renovation eines neuen Schulhauses, wird man in Zukunft noch mehr hinterfragen, ob man die Nutzungsdauer bestehender Anlagen verlängern kann.»

Damit kommen verschiedene Probleme zusammen: hohe Energiepreise, Inflation und steigender Druck auf die Gemeinden, wenig Schulden aufzunehmen, um nicht in die Zinsenfalle zu tappen. Es scheint deshalb wahrscheinlich, dass Gemeinden in den nächsten Monaten und Jahren eher vorsichtig sein werden, was die Planung grösserer Infrastrukturprojekte angeht.

Die Hauptfrage ist: Wie lange bleiben die Zinsen hoch?

Bei Gemeinden mit hohen Schulden fällt die Erhöhung der Zinsen auch verhältnismässig stärker ins Gewicht. Für Wolhusen und Reiden – beide Gemeinden hoch verschuldet – sind die steigenden Zinsen noch kein Problem. Dies, weil in den Gemeinden gerade keine grösseren Investitionen anstehen und so nicht viele neue Darlehen aufgenommen werden müssen. Auslaufende Darlehen müssen zwar mit neuen ersetzt werden, dies sei aber so geplant worden, dass kein Klumpenrisiko entsteht.

Der Wolhuser Gemeindeammann, Willi Bucher, lobt denn auch die weitsichtige Planung seiner Gemeinde:

«In der Vergangenheit hätten wir kurzfristig günstigere Anlagen erhalten, aber weil wir langfristig geplant haben, fällt die Zinserhöhung nicht stark ins Gewicht.»

Erst wenn die Zinsen mehrere Jahre auf einem höheren Niveau bleiben würden, hätte dies einen relevanten Effekt auf die Gemeindefinanzen.

