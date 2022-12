Martin Pfister äussert sich zu Vorwürfen der Spitallistengegner

Kanton Zug «Gesundheitspolitik bedeutet eben nicht nur Freiheit, aber auch nicht nur Kosten»: Das entgegnet Martin Pfister den Gegnern der neuen Spitalliste Dass der Andreas-Klinik die Grund- und Notfallentsorgung entzogen wird, sorgt bei den Gegnern für Entrüstung. Gesundheitsdirektor Martin Pfister nimmt das mit Fassung und erläutert die Gründe für den Entzug. Vanessa Leutenegger Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton wird der Andreas-Klinik die Grund- und Notfallversorgung per Anfang nächsten Jahres entziehen. Bild: Zuger Presse

Die Entrüstung der Gegner war gross, als die Zuger Gesundheitsdirektion am Mittwoch bekannt gab, dass der Andreas-Klinik Grund- und Notfallentsorgung entzogen wird. Diese wird ab dem 1. Januar ausschliesslich vom Kantonsspital Baar übernommen. Die Vertreter der IG Wahlfreiheit, welche sich formte, als die Pläne erstmals bekanntwurden, sprach davon, dass die Wünsche der Bevölkerung den Regierungsrat nicht kümmern würden. Auch die Spitalleitung der Andreas-Klinik fühlte sich ignoriert. Wie reagiert der Regierungsrat auf diese Entrüstung?

Gesundheitsdirektor Martin Pfister sagt auf Nachfrage: «Natürlich kann ich die Enttäuschung nachvollziehen.» Fast jedes Spital habe gegenüber der Bewerbung Abstriche machen müssen, auch das Zuger Kantonsspital, das Stadtspital Zürich Triemli oder das Luzerner Kantonsspital. Das Kantonsspital Aarau habe seinen Leistungsauftrag sogar ganz verloren. Pfister führt aus:

«Aber es ist die Aufgabe des Regierungsrats zu entscheiden. Wenn jedes Spital erhalten würde, was es will, müsste man gar keine Planung machen.»

Zwei Notfallstationen mit voller Ausrüstung sind nicht nötig

Laut dem Zuger Gesundheitsdirektor bleibt es das wichtigste Ziel, eine gute und effiziente Spitalversorgung wohnortsnah sicherzustellen. Er sagt: «Dafür brauche es in einem kleinräumigen Kanton wie Zug nicht zwei Spitäler, die genau das Gleiche machen.» Die neue Spitalliste sorgt daher für eine gewisse Aufgabenteilung. So könne die teure medizinische Infrastruktur optimal genutzt und das knappe Personal sinnvoll eingesetzt werden.

Martin Pfister Bild: Stefan Kaiser

Als offensichtliches Beispiel nennt Martin Pfister die Behandlung schwerer Notfälle. Dafür seien nicht zwei voll ausgebaute Notfallstationen im Abstand von rund fünf Kilometern notwendig. Der Gesundheitsdirektor gibt zu bedenken: «Man darf nicht vergessen, zu einer Notfallstation gehören auch Operationssäle, die rund um die Uhr betriebsbereit sein müssen, eine Radiologie und vor allem viel hoch qualifiziertes Fachpersonal, welches an 365 Tagen pro Jahr rund um die Uhr verfügbar sein muss.»

Mehrere Treffen mit der Andreas-Klinik

Dass der Andreas-Klinik die Notfallversorgung entzogen wird, sorgte für Empörung. Man warf dem Regierungsrat vor, sich nicht mit den verschiedenen Argumenten auseinandergesetzt zu haben. Dem widerspricht Martin Pfister aber klar: «Der Regierungsrat hat sich sehr wohl damit auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mehrfach persönlich mit Vertreterinnen und Vertretern der Andreas-Klinik getroffen und ausgetauscht.»

Die vorgesehene Aufgabenteilung sei denn auch die mildeste mögliche Form der Konzentration, sodass die Andreas-Klinik immer noch gute Perspektiven habe. Das Ziel war es laut Pfister, eine Balance zwischen den verschiedenen Interessen zu finden. Er stellt fest:

«Gesundheitspolitik bedeutet eben nicht nur Freiheit, aber auch nicht nur Kosten. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen.»

Auf einen Grossteil der Bevölkerung keinen Einfluss

Der Gesundheitsdirektor ist überzeugt, dass für 99 Prozent der Zuger Bevölkerung keinerlei Einschränkungen spürbar werden. Langfristig würde man mit der neuen Spitalliste eine sehr gute Gesundheitsversorgung sichern.

Dass es aber dennoch Kritik gab, bringt ihn nicht aus der Fassung: «Es gibt nur wenige politische Entscheide, die nicht kritisiert werden. Wichtig ist, dass man sich auf die Fakten stützt.» So sind von den wegfallenden Leistungsaufträgen bei der Andreas-Klinik von total circa 4500 stationären Fällen nur rund 150 Fälle betroffen, also einer an jedem zweiten Tag.

Auf die Frage, ob der Entzug einen Einfluss auf die Krankenkassenprämien haben würde, entgegnet Pfister, dass der Kanton Zug bei den Krankenkassenprämien im Vergleich zu den übrigen Kantonen sehr gut dastehe. Er betont: «Ein wichtiger Faktor ist, dass in den 1990er-Jahren zwei von vier Spitälern geschlossen worden sind. Von dieser Strukturbereinigung profitieren wir noch heute».

Deshalb spreche man jetzt nicht über Spitalschliessungen, wie beispielsweise im Kanton St.Gallen, sondern lediglich von einer Aufgabenteilung zwischen den Spitälern. Er resümiert: «So erreichen wir eine effiziente Spitalversorgung. Aber für das Prämienwachstum gibt es natürlich noch andere Einflussgrössen.»

