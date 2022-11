Kantonale Wahlen 2023 Grüne-Kandidatin Christa Wenger im Interview: «Die Regierung hat nur verwaltet statt gestaltet» Christa Wenger will für die Grünen in den Luzerner Regierungsrat. Dass sie nicht im Kantonsrat politisiert, sieht sie nicht als Nachteil. Sie verrät zudem, warum sich ihre Wahlchancen erhöht haben. Interview: Reto Bieri Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christa Wenger, alle im Luzerner Kantonsrat vertretenen Parteien haben ihre Regierungsratskandidierenden mittlerweile bekanntgegeben. Darunter sind Sie der breiten Bevölkerung am wenigsten bekannt.

Es stimmt schon, ich politisiere als einzige nicht im Kantonsrat. Das ist aber ein vermeintlicher Mangel. Man kann auch ausserhalb erfolgreich Politik machen. Ich finde, ich habe einen vielfältigen und soliden Rucksack, mit Erfahrung als Unternehmerin, Chefin und Politikerin.

Christa Wenger kandidiert für die Grünen als Regierungsrätin. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Juni 2022)

Wie würden Sie sich in einem kurzen Werbespot beschreiben?

In meinem Beruf als Ergotherapeutin habe ich jahrelang regionale und nationale Verbandspolitik im Gesundheitswesen betrieben. Acht Jahre war ich Präsidentin der Controllingkommission der reformierten Kirche des Kantons Luzern. Seit zwei Jahren sitze ich für die Grünen im Grossen Stadtrat und bin ebensolang Präsidentin der reformierten Kirche der Stadt Luzern – ich habe also Legislativ- und Exekutiverfahrung. Als Unternehmerin habe ich mit dem Zentrum für Ergotherapie ein KMU mitaufgebaut und 20 Jahre lang geleitet. Parallel habe ich als Dozentin in der Ausbildung gearbeitet, entsprechende Programme mitaufgebaut.

Dennoch, Sie gelten nicht als Aushängeschild Ihrer Partei, Ihre Nomination war eine Überraschung. Wie wollen Sie die fehlende Erfahrung wettmachen?

Ja, ich bin noch nicht lange in klassischen politischen Ämtern tätig. Das heisst aber nicht, dass ich politisch unerfahren bin. Man sagt mir nach, dass ich mich im Stadtparlament extrem schnell eingearbeitet habe. Korintha Bärtsch, die vor vier Jahren als Grüne für den Regierungsrat kandidierte, war auf dem Land auch nicht sehr bekannt.

Um gewählt zu werden, sind Sie auch auf bürgerliche Stimmen angewiesen. Wie wollen Sie diese überzeugen?

Vielen Luzernerinnen und Luzernern ist klar, dass man mit ökologischen Themen vorwärtsmachen muss. Ich bin zwar eine grüne Politikerin, aber bereit, mehrheitsfähige Lösungen mit allen zu finden. Ich weiss zudem, dass viele Leute, auch auf dem Land, die Konkordanz wieder abgebildet sehen wollen. Dazu gehört klar eine grüne Stimme.

Realistische Wahlchancen aus dem links-grünen Lager hat wohl nur eine Person, also Sie oder Ylfete Fanaj. Wie wollen Sie gegen die bekannte SP-Frau punkten?

Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, mich gegenüber meiner linken Mitkandidierenden abzugrenzen. Ich höre oft, die Bekanntheit sei wichtig. Das mag eine Rolle spielen, aber daneben geht es vor allem darum, ob jemand die nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt. Damit kann ich, neben meiner guten Vernetzung im Kanton, sicher punkten.

Auch die Grünliberalen haben mit Kantonsrätin und Fraktionschefin Claudia Huser eine bekannte Kandidatin aufgestellt.

Würde sie gewählt, wäre es aber keine Konkordanzregierung. Die Grünliberalen stehen, abgesehen von Klimafragen, näher bei den bürgerlichen Parteien als bei uns. Aber man muss auch festhalten: Ich finde es grandios, dass wir eine Auswahl an vielen Frauen haben.

Bei der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur im Juni hatten die drei Regierungsräte Marcel Schwerzmann, Guido Graf und Paul Winiker noch nicht kommuniziert, dass sie nicht mehr antreten. Inwiefern hat sich Ihre Situation verändert?

Ich denke, dass sich meine Wahlchancen erhöht haben. Insbesondere freut es mich aber, dass wir im Wahlkampf nun nicht darüber diskutieren müssen, ob eine Frau in die Regierung gehört, sondern über Inhalte sprechen können.

Welches wäre Ihr Wunschdepartement?

Vom beruflichen Hintergrund her würde sich das Gesundheitsdepartement anbieten. Auch das Finanzdepartement finde ich spannend, ebenso das Bildungs- und Kulturdepartement. Mit einer guten Bildungspolitik wird die Zukunft gestaltet und Kultur ist der Leim, der die Gesellschaft zusammenhält.

Zur Person Christa Wenger (58) ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und wohnt in der Stadt Luzern. Sie ist in Stalden bei Konolfingen aufgewachsen und lebt seit rund drei Jahrzehnten im Kanton Luzern, davon die ersten vier Jahre in Willisau, der Heimat ihres Mannes. Die gelernte Ergotherapeutin hat vorwiegend in der Rehabilitation und der beruflichen Wiedereingliederung gearbeitet. Sie hat die erste Praxis für ambulante Ergotherapie für Erwachsene im Kanton Luzern mitaufgebaut und während rund 20 Jahren geleitet.

Der Klimawandel ist durch Corona und den Ukraine-Krieg in den Hintergrund gerückt – und damit auch das Kernthema der Grünen. Umfragen prognostizieren Wahlverluste.

Aktuelle Zahlen reden von gerade mal einem Prozent Verlust. Auf lange Sicht gesehen sind wir eine Partei, die wächst. Bei der Kantonsratswahl 2019 haben wir die Sitzzahl mit 15 Mandaten mehr als verdoppelt. Es ist definitiv so, dass die Grüne Partei eine ernst zu nehmende politische Kraft ist, die auch in der Regierung Verantwortung übernehmen will.

Wie wichtig ist eine links-grüne Stimme in der Regierung?

Sehr wichtig! Die bisherige Regierung hat statt gestaltet, nur verwaltet. Statt kurzfristig zu sparen, sollte man in die Zukunft investieren. In die ökologische Wende, die Polizei, die Bildung, den Datenschutz, die Prämienverbilligung und die Kulturförderung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen