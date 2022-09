Ylfete Fanaj will in die Luzerner Regierung:

Luzerner Wahlen 2023 «Eine linke Stimme ist überfällig»: Ylfete Fanaj will für die SP in die Regierung Ylfete Fanaj soll für die SP den Regierungssitz zurückerobern. Im Wahlkampf will sie insbesondere jene ansprechen, die nicht in der Regierung vertreten sind. Auch auf dem Land möchte sie punkten. Interview: Reto Bieri Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Ihre Nomination am Samstag zur SP-Regierungsratskandidatin fiel relativ klar aus, haben Sie das erwartet?

Ylfete Fanaj: Nein, denn meine Mitbewerberinnen Melanie Setz und Yvonne Zemp waren starke Kandidatinnen. Ich konnte nicht einschätzen, was den Delegierten wichtig ist. Ich habe aber in den vergangenen Monaten viel Unterstützung erfahren und war entsprechend zuversichtlich.

Warum denken Sie, haben die Delegierten Ihnen das Vertrauen ausgesprochen?

Ich bringe langjährige Politikerfahrung mit, übe diverse Funktionen aus und bin vernetzt. Ausschlaggebend war möglicherweise, dass ich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Zusammen mit diesem Leistungsausweis bin ich bereit, Regierungsrätin zu werden.

Strahlende Regierungsratskandidatin Ylfete Fanaj: Die Stadtluzernerin wurde am Samstag von den SP-Delegierten offiziell nominiert. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 24. September 2022)

Warum gehört die SP in die Regierung?

Weil fast ein Drittel der Luzerner Bevölkerung, jener, der links-grün wählt, nicht im Regierungsrat vertreten ist. Die sozial-ökologische Stimme fehlt. Luzern ist bereit für eine linke Vertretung in der Exekutive, es ist überfällig. Es gibt viele, die sagen, die SP gehöre in die Regierung.

Sie haben nun ein gutes halbes Jahr Zeit, die Luzernerinnen und Luzerner von Ihnen zu überzeugen. Wie stellen Sie das an?

Ich stelle mich zwar zur Wahl, bin aber nicht die Hauptperson, denn das sind all die Menschen, die momentan nicht in der Regierung vertreten sind. Jene will ich versuchen zu bewegen, damit sie im Wahlkampf mitwirken und merken: Wenn sie mich wählen, wird ihre Stimme in der Regierung vertreten sein.

Die SP hat 2015 ihren Regierungsratssitz verloren. Am Parteitag in Wolhusen war zu spüren, dass die Partei diesen unbedingt zurückholen will. Lastet dadurch ein besonderer Druck auf Ihnen?

Nein. Ich spüre eine extreme Aufbruchsstimmung in der Partei. Die Leute freuen sich für mich, das wird mich im Wahlkampf tragen. Es tut gut zu spüren, dass ich nicht allein bin.

Bei der Wahl 2019 nahm sich SP-Kandidat Jörg Meyer nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen, da er weniger Stimmen erzielte als Korintha Bärtsch von den Grünen. Würden Sie sich ebenfalls zurückziehen, wenn Sie im nächsten April hinter der Grünen-Kandidatin Christa Wenger liegen?

Das ist eine Frage, welche die Parteien klären müssen. Mein Fokus liegt voll darauf, im ersten Wahlgang gewählt zu werden.

Ihr Wohnort, die Stadt Luzern, ist eine SP-Hochburg, Sie werden dort viele Stimmen holen. Wie wollen Sie auf der Landschaft punkten?

Ich bin selber dort aufgewachsen, in Sursee. Zudem habe ich keine Berührungsängste und bin auch auf dem Land vernetzt. Ich werde auch dort viel unterwegs sein. Mein Ziel ist es, nicht nur in urbanen Räumen, sondern auch auf der Landschaft Stimmen zu holen. Als Kantonsratspräsidentin durfte ich erfahren, wie vielfältig der Kanton Luzern ist.

Zur Person Ylfete Fanaj gehört seit 2011 dem Luzerner Kantonsrat an, vorher politisierte sie vier Jahre im Grossen Stadtrat Luzern. Die 40-Jährige arbeitet als Bereichsleiterin Deutschschweiz bei einem Integrations- und Präventionsprogramm für Jugendliche.

Falls Sie gewählt werden, welches Departement wünschen Sie sich?

Ich kann mir jedes Departement vorstellen. Dieses wird dann mein Lieblingsdepartement sein. (lacht)

Mit den Rücktritten von Guido Graf und Marcel Schwerzmann werden das Gesundheits- und Sozialdepartement sowie das Bildungsdepartement frei. Welches interessiert Sie mehr?

Ich kann mir, wie gesagt, jedes Departement vorstellen, da bin ich extrem offen und neugierig. Ich bin seit 2011 im Kantonsrat und ich kenne viele Dossiers. Zudem bin ich Vizepräsidentin der Aufsichts- und Kontrollkommission und habe dadurch die Verwaltungs- und Regierungsarbeit von verschiedenen Seiten her kennen gelernt.

Sie setzen sich stark dafür ein, dass sich mehr Frauen in der Politik engagieren. Wie würden Sie als Regierungsrätin konkret Frauenförderung betreiben?

Frauen brauchen keine spezielle Förderung, doch es müssen sich Strukturen verändern. Es geht mir um Vielfalt und Themen der Vereinbarkeit, zum Beispiel von Beruf und Familie. Als Regierungsrätin würde ich Aspekte aus der Sicht verschiedenster Menschen einbringen und der vielfältigen Lebensmodelle unserer Bevölkerung. Als Sozialarbeiterin bringe ich einen Blick mit für soziale Themen und Aspekte wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Einsamkeit oder LGBTQI. Ich bin zivilgesellschaftlich sehr engagiert und eine Macherin.

