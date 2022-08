Kantonale Wahlen 2023 Regierungskandidat Armin Hartmann: «Ich bin selbstverständlich bereit, jedes Departement anzunehmen» SVP-Fraktionschef Armin Hartmann kandidiert im Frühling für den Luzerner Regierungsrat. Der Schlierbacher sieht den richtigen Zeitpunkt gekommen. Nach seiner Meinung sollten die grossen politischen Gruppen in der kantonalen Exekutive vertreten sein. Alexander von Däniken und Reto Bieri Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.00 Uhr

SVP-Kantonsrat Armin Hartmann will für seine Partei 2023 in den Luzerner Regierungsrat. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 25. August 2022)

Sie gelten schon länger als aussichtsreicher Regierungsratskandidat. Warum ist die Zeit jetzt reif?

Armin Hartmann: Ich denke, dass ich in den letzten Jahren zusätzlich an Erfahrung zulegen konnte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Einerseits für mich, aber auch für die Partei, den Generationenwechsel zu vollziehen. Ich bin überzeugt, dass ich die Anforderungen erfüllen kann, welche die Partei, die Bevölkerung und ich selber an mich stellen.

Die Mitte dürfte den Sitz von Guido Graf verteidigen, SP, Grüne und GLP schielen auf den freiwerdenden Sitz des Parteilosen Marcel Schwerzmann. Ihre Chancen, Paul Winiker zu beerben, stehen gut, nicht wahr?

Ja. Die SVP gehört als zweitgrösste Partei im Kanton Luzern in die Regierung. Sie hat als Regierungspartei gute Arbeit geleistet und konnte sich ein Profil geben. Dafür kämpfe ich weiterhin und hoffe, dass das die Stimmberechtigten ebenso sehen.

Zur Person Armin Hartmann sitzt seit 2007 für die SVP im Kantonsrat, seit 2020 ist er Fraktionschef. Zwischen 2004 und 2019 amtete er als Gemeindeammann von Schlierbach. Der promovierte Ökonom ist Unternehmer und präsidiert den Hauseigentümerverband Luzern. Er wird am 2. Oktober 45 Jahre alt.

Welches Departement interessiert Sie?

Ich bin thematisch breit aufgestellt und habe mit allen Departementen Berührungspunkte. Selbstverständlich bin ich bereit, jedes Departement anzunehmen.

Sie gelten als Finanzspezialist, Reto Wyss dürfte aber als dannzumal Amtsältester das Finanzdepartement behalten. Und als Unternehmer und Präsident des Hauseigentümerverbands Luzern könnte Ihnen das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement liegen. Doch dieses wird von Fabian Peter geführt. Also Justiz und Sicherheit wie Paul Winiker?

Ich würde mich sehr freuen, das Sicherheitsdepartement von Paul Winiker übernehmen zu dürfen. Dort gibt es viele wichtige und spannende Themen.

Paul Winiker wird die SVP nächsten Sommer acht Jahre in der Regierung vertreten haben. Was hat er aus Ihrer Sicht gut gemacht, was weniger gut?

Er hat das Amt unaufgeregt und mit Würde bekleidet. Er war zudem nahe beim Volk und hat das Gedankengut des Wählerteils, den er vertritt, gut repräsentiert. Auch hat er sein Know-how durch seine Erfahrung, zum Beispiel aus dem Militär, gut eingebracht.

Und was ist ihm weniger gelungen?

Grundsätzlich hat er sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt immer Punkte, die man anders hätte machen können. Beim Stationierungskonzept der Luzerner Polizei wurde die Kommunikation kritisiert. Gut fand ich, dass der Regierungsrat eingeräumt hat, dass man die Kommunikation verbessern kann. Fehler machen alle, aber man muss hinstehen und die Lehren daraus ziehen.

Die anderen Parteien werden voraussichtlich Frauen aufstellen. Die SVP hat ausser Ihnen niemanden gefunden. Hat Ihre Partei ein Frauenproblem?

Nein, überhaupt nicht. Frauen sind in der SVP willkommen und auch gut vertreten. Für die Regierungsratswahl haben wir einen sauberen Auswahlprozess gemacht. Die Wahlkreisparteien wurden angeschrieben, um mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zu melden. Offenbar war die Zeit nicht reif für jene Personen, mit denen man Gespräche geführt hat. Ich bin sicher, dass der Tag kommen wird, wo auch SVP-Frauen hohe Exekutivämter bekleiden werden.

Armin Hartmann. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 25. August 2022)

Sie bleiben also der einzige SVP-Kandidat?

Nach aktuellem Kenntnisstand, ja. Aus den Wahlkreisparteien gingen keine weiteren Vorschläge ein. Wer in die Regierung will, muss viele Anforderungen erfüllen. Die sorgfältige Abwägung dieser Faktoren hat dann zu meiner Kandidatur geführt, die von der Geschäfts- und der Parteileitung gestützt wird. Die offizielle Nominierung findet aber erst am 3. November durch die Delegierten statt.

Nicht nur die Geschlechter waren seit Paul Winikers Wahl in den Regierungsrat einseitig vertreten, sondern auch die Gesinnung. Wie wichtig wäre es, wenn nächsten Frühling auch eine links-grüne Vertretung gewählt würde?

Für den Kanton Luzern ist es wünschenswert, dass die grossen politischen Gruppen miteinbezogen sind, von der SVP bis zu links-grün. Dann ist die Regierung besonders stabil. Aber entscheiden werden die Wählerinnen und Wähler.

SP und Grüne politisieren im Kantonsrat aus der Opposition heraus, dieselbe Rolle hatte vor 2015 auch die SVP inne …

Das ist so. Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass die SVP, seit sie in der Regierung vertreten ist, ihre Verantwortung wahrnimmt. Die Partei hat in zentralen Fragen die Regierung gestützt. Die Einbindung der SVP hat sich bewährt. Die links-grüne Seite betreibt, ihrer aktuellen Rolle entsprechend, Oppositionspolitik, zum Teil Obstruktionspolitik. Die Wählerschaft wird entscheiden, ob sie dem linken Spektrum den Rollenwechsel zutraut.

Bis zu den Wahlen im nächsten Frühling dauert es nicht mehr lange. Wie sieht Ihr Wahlkampf aus und wie wollen Sie bei den Wählerinnen und Wählern punkten?

Ich werde mich voll engagieren und spüre die Unterstützung vieler Menschen, auch über die Partei hinaus. Ich darf behaupten, dass ich eine grosse Erfahrung aufweise. Ich habe die politische Ochsentour absolviert, habe ausbildungsmässig einen bedeutenden Rucksack und verfüge über ein gutes Netzwerk. Das ist für ein solches Amt nötig.

