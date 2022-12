Rote Köpfe wegen Wahlhilfe der Gewerbler für Luzerner GLP-Frau

Kantonale Wahlen 2023 Wahlhilfe der Gewerbler für Luzerner GLP-Frau sorgt für rote Köpfe Der mächtige KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern empfiehlt GLP-Kandidatin Claudia Huser zur Wahl in die Regierung. Das passt bürgerlichen Wirtschaftsvertretern nicht. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Diese fünf Personen empfiehlt der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern für die Regierung (von links nach rechts im Uhrzeigersinn): Claudia Huser, GLP, Reto Wyss, Mitte, Michaela Tschuor, Mitte, Armin Hartmann, SVP, und Fabian Peter, FDP. Bilder: Archiv LZ

Es ist ein Novum in der Geschichte des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern (KGL): Erstmals empfiehlt der Vorstand des rund 13'500 Mitglieder zählenden und damit sehr mächtigen Verbands mit Claudia Huser ein Mitglied der GLP zur Wahl in die Regierung. Dies neben den bisherigen Regierungsräten Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP) sowie den neu antretenden Michaela Tschuor (Mitte) und Armin Hartmann (SVP), deren Unterstützung der Praxis des Verbands entspricht: Kandidierende von FDP, SVP und Mitte erhalten eine Empfehlung. Ebenfalls Usanz ist, dass vom KGL unterstützte Kandidatinnen und Kandidaten mit ganz wenigen Ausnahmen die Wahl schaffen. Das vom Verband verliehene Etikett «KMU-geprüft» ist also gleichbedeutend mit dem Gewinn eines politischen Amts.

Der kürzlich kommunizierte und in den sozialen Medien rege diskutierte Support des KGL für Claudia Huser erstaunt aus drei Gründen. Erstens gilt die GLP im Kantonsrat nicht als bürgerliche Partei. Zweitens ist die Stadtluzernerin nicht Mitglied der aus 40 Parlamentsmitgliedern bestehenden Gewerbegruppe. Und drittens hat der Vorstand des KGL Huser von einem Kriterium befreit, das sonst alle um Unterstützung bittenden Kandidierenden für den Kantonsrat erfüllen müssen: In 70 Prozent der gewerberelevanten Vorlagen soll das Abstimmungsverhalten der Empfehlung des Ausschusses der Gewerbegruppe entsprechen.

SVP und FDP: «GLP ist keine bürgerliche Partei»

Es erstaunt deshalb wenig, dass die Wahlhilfe für Huser verbandsintern hochumstritten war. Erst wurde ihr die Unterstützung zugesagt, dann nicht – und schliesslich nach einem Rückkommensantrag doch. Genauso wenig überraschend ist, dass Mitglieder der parlamentarischen Gewerbegruppe den Entscheid für unverständlich oder zumindest erklärungsbedürftig erachten. So sagt die Gewerblerin, SVP-Präsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold, die GLP sei «nun einmal keine bürgerliche Partei». Sie wäre deshalb glücklicher gewesen, wenn der KGL lediglich Wyss, Tschuor, Peter und Hartmann empfohlen hätte. Es sei allerdings nicht an ihr, dem Verband Ratschläge zu erteilen.

FDP-Fraktionschef Georg Dubach bläst ins gleiche Horn: «Die Konzentration gilt unserem Kandidaten. Ich kann zum Entscheid des KGL keine Stellung nehmen.» Einig geht der Unternehmer mit Lüthold in der Beurteilung der GLP: «Sie ist keine bürgerliche Partei.»

Mitte-Gewerbler hätten Viererempfehlung gemacht

Das sieht Mitte-Kantonsrat Josef Wyss, der auch Präsident der seiner Partei nahestehenden Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) ist, gleich. Die GLP positioniere sich zwar durchaus als Wirtschaftspartei. Das Abstimmungsverhalten ihrer Mitglieder im Kantonsrat sei «aber eher linksorientiert». Wyss findet zudem:

«Der KGL definiert für Kantonsratsmitglieder, die um eine Empfehlung bitten, Kriterien. Diese sollten nicht nur für sie konsequent gelten, sondern auch für alle, die in die Regierung wollen.»

Urs Marti ist Parteikollege von Josef Wyss, Unternehmer und ehemaliger Vizepräsident der AWG. Er kann den Entscheid des KGL zwar nachvollziehen, sagt aber: «Für mich wäre die Empfehlung der vier bürgerlichen Kandidierenden Reto Wyss, Michaela Tschuor, Fabian Peter und Armin Hartmann der richtige Weg gewesen.» Er plädiere nämlich für Konkordanz, weshalb die SP als grösste nicht in der Exekutive vertretene Partei in die Regierung eingebunden gehöre.

KGL hat Claudia Huser und nicht ihre Partei beurteilt

KGL-Präsident Peter With sagt, über die Konkordanz müssten die Wählenden entscheiden und nicht sein Verband. Auf die Frage, wie umstritten die Empfehlung von Claudia Huser war, antwortet der Gewerbler so: «Es war ein anspruchsvoller, aber sauberer Prozess entlang der vorgängig definierten Kriterien.» Die Kritik, die GLP sei keine bürgerliche Partei, kontert With mit der Aussage, der bei Empfehlungen abschliessend entscheidende Verbandsvorstand habe «die Kandidatin Claudia Huser beurteilt und nicht ihre Partei».

Nicht angewendet wird bei Kandidierenden für die Regierung laut With die bei wieder antretenden Kantonsratsmitgliedern geltende Vorgabe, wonach diese in rund 70 Prozent der gewerberelevanten Vorlagen so abstimmen sollen wie vom Ausschuss der kantonsrätlichen Gewerbegruppe empfohlen. Massgebend für die Unterstützung von Claudia Huser sei gewesen, dass sie Mitglied eines Gewerbevereins sei, eine budgetverantwortliche Position ausübe und im Kantonsrat «in der deutlichen Mehrzahl» den Empfehlungen des Büros der Gewerbegruppe folge. Dies, obwohl sie nicht Mitglied der Gewerbegruppe und zudem Fraktionschefin sei.

SP und GLP interpretieren Konkordanz unterschiedlich

Claudia Huser weiss um die Wichtigkeit des Stempels «KMU-geprüft» und bezeichnet die Empfehlung des KGL für sie als «in der Tat sehr wertvoll. Sie zeigt, dass der KGL auf Inhalte und nicht nur auf die Parteizugehörigkeit achtet.» Die Frage, ob sie bürgerlich sei, umschifft Huser so:

«Ich setze mich im Kantonsrat für liberale und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen ein, ohne dabei Umweltanliegen zu vergessen. Das ist für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort wichtig.»

SP-Präsident David Roth will die Empfehlung des KGL «nicht überbewerten, obwohl Wirtschaftskreise schon einen Einfluss haben». Er glaubt, dass die Bevölkerung und auch viele Unternehmen ein Interesse an Stabilität und Konkordanz hätten und deshalb die SP als grösste nicht in der Exekutive vertretene Partei gute Chancen habe, in die Regierung gewählt zu werden. Claudia Huser definiert Konkordanz anders. Sie habe nicht nur mit Parteistärken zu tun, sondern es sollte bei der Zusammensetzung der Regierung auch auf das Geschlecht, die Vertretung von Stadt und Land sowie auf die Werthaltungen geachtet werden.

