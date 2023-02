Serie Chiara Peyer will linke Ideen spriessen lassen Sie ist 22 Jahre jung und kandidiert für die jungen Grünen neben dem Kantonsrat auch für den Regierungsrat. Politisch aktiv wurde die Luzernerin durch die Klimastreiks. Susanne Balli Jetzt kommentieren 28.02.2023, 16.30 Uhr

Chiara Peyer in der Stube ihrer WG inmitten ihrer Zimmerpflanzen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2023)

Hinweis Dieser Artikel ist Teil der Serie «Porträt der elf Luzerner Kandidierenden für den Regierungsrat»

Ist Chiara Peyer zu Besuch bei Freunden, schneidet sie manchmal einen Trieb von deren Zimmerpflanzen ab. Zu Hause stellt sie diesen ins Wasser, bis er kleine Wurzeln schlägt. So hat die 22-Jährige Luzernerin bereits zahlreiche Pflanzen grossgezogen. Sie erhalten einen sonnigen Fensterplatz in der Dreier-WG in der Neustadt, in der die Jungpolitikerin wohnt.

Die jungen Triebe sollen spriessen und gedeihen. Genauso wie ihre Anliegen, für die Chiara Peyer einsteht. Die Junge Grüne kandidiert für den Luzerner Regierungsrat und für den Kantonsrat. Dabei steht sie ein «für ein jüngeres, linkeres, feministischeres Luzern».

Politische Sekretärin für die Grünen und die Jungen Grünen

Zur Politik kam Chiara Peyer hauptsächlich über die Klimastreiks, an denen sie zum Teil mitgelaufen ist. «Es war wie ein Weckruf für mich. Ich kam mit gleichaltrigen Leuten mit ähnlichen Ansichten zusammen, wir haben viel diskutiert und Gespräche über das politische Geschehen geführt», sagt sie. Seit zirka einem Jahr ist sie Mitglied der Jungen Grünen Kanton Luzern, wo sie Co-Präsidentin ist. Zudem arbeitet sie als politische Sekretärin für die Jungen Grünen/Grünen des Kantons Luzern, Uri und Schwyz.

Dass sich junge Menschen fürs Klima und generell für ihre Anliegen einsetzen, findet sie sehr wichtig. «Es geht schliesslich um unsere Zukunft, über die hauptsächlich deutlich ältere Personen bestimmen, wenn man zum Beispiel die Altersstruktur im Luzerner Kantonsrat und in der Regierung anschaut.»

Zu Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, die sich auf die Strassen kleben, sagt sie: «Ich will das nicht verurteilen. Gleichzeitig finde ich es aber doof, wenn wir jungen Linken dann nur darauf reduziert werden.» Ziviler Ungehorsam sei ein legitimes Mittel, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Sie bevorzugt diese Art von Aktivismus dort, wo der Schaden auch aktiv entstehe, zum Beispiel bei Gas-/Ölkraftwerken oder vor Banken, die in die fossilen Energien investieren.

Matura über Umwege erlangt

Nach der Schule hat Chiara Peyer das KV gemacht mit anschliessender Berufsmatura. Über den Passerellen-Lehrgang gings zu den gymnasialen Ergänzungsprüfungen, die sie im Sommer 2022 bestand. Dass sie die Matura über diesen Umweg gemacht hat, habe daran gelegen, dass sie nicht immer eine gute Schülerin gewesen sei. Der Knopf sei erst etwas später aufgegangen.

Im kommenden Herbst möchte sie in Basel ihr Studium der Politikwissenschaften und Genderstudies beginnen. Denn neben dem Thema Klimaschutz ist die Gleichstellung eines ihrer grossen Anliegen. Dafür hat sie sich bereits in ihrer Schulzeit eingesetzt. «Eine Lehrer hat uns einmal eine Bücherliste abgegeben, wo nur männliche Autoren als Pflichtlektüre aufgelistet waren», erzählt Peyer. Sie habe ihm daraufhin in einem Mail zurückgemeldet, sie fände es schade, dass keine Autorinnen auf der Liste stünden. «Seine Reaktion war extrem enttäuschend. Er teilte mir mit, ich könne ja in meiner Freizeit Bücher von Frauen lesen.»

Doch nicht nur die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, sondern auch von queeren Personen ist Chiara Peyer wichtig. So wünscht sie sich beispielsweise ein kantonales Gleichstellungsbüro als Anlaufstelle für Genderfragen.

Viel Luft nach oben sieht Chiara Peyer auch in der Freiraumpolitik, sie fordert «mehr kulturelle Freiräume ohne Konsumzwang» und stört sich zum Beispiel daran, dass der grösste Teil der Seeufer im Kanton Luzern öffentlich nicht zugänglich ist, «obwohl fast alle Seen dem Kanton gehören». Auch mit der Tiefsteuerpolitik des Kantons Luzern für Firmen ist die Junge Grüne ganz und gar nicht einverstanden.

Dass sie bei den Regierungsratswahlen keine Chancen haben wird, gewählt zu werden, ist sich Chiara Peyer bewusst. Trotzdem will sie den jungen Menschen eine Alternative beim Wählen bieten. «Es ist mir wichtig, nicht nur zu kritisieren. Wir jungen Leute müssen uns aktiv beteiligen und selber hinstehen, um etwas zu erreichen.»

Chiara Peyer im Kurzporträt Geboren: 3. August 2000

Wohnort: Luzern

Lebensform: in einer WG

Beruf: politische Sekretärin



Berge oder Seen? Beides

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Bier

Fleisch oder vegan? Vegetarisch

Auto oder ÖV? ÖV

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Chiara Peyer: Ich setze mich für einen starken Service public ein. Der Staat und staatsnahe Institutionen müssen die stationäre Grundversorgung auch in den ländlichen Regionen sicherstellen. Alle Bürgerinnen und Bürger des Kantons Luzern haben Anspruch auf eine hochstehende und niederschwellig zugängliche medizinische Grundversorgung.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Eine verstärkte Nutzung der Windenergie ist insbesondere in den Wintermonaten von grosser Bedeutung. Um der Klimakrise entgegenzuwirken, müssen wir auf die erneuerbaren Energien umstellen, und zwar jetzt! Beim Bau der Windkraftanlagen bedarf es sorgfältiger Abklärungen; Klima- und Biodiversitätsschutz gehen Hand in Hand.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Die geplante Steuergesetzrevision 2025 führt gemäss der Regierung zu jährlichen Steuerausfällen von 213 Millionen bei Kanton und besonders auch Gemeinden. Im ­Hinblick auf die unsicheren Nationalbankgelder und mit dem Hintergrund, dass diese Reform auf Kosten der Bevölkerung und des Klimaschutzes geht, gilt es, diese Revision zu streichen. Ich setze mich für die Erhöhung der Erbschafts- und Vermögenssteuer mit gleichzeitiger Erhöhung der Steuerprogression ein.

