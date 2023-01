Kantonale Wahlen Das müssen Sie zu den Wahlen im Kanton Luzern wissen Am 23. Januar ist Eingabeschluss für die kantonalen Wahlen vom 2. April. Wie viele Luzernerinnen und Luzerner treten jeweils an? Wo haben Kandidierende die besten Wahlchancen? Und welche Parteien paktieren miteinander? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 31. März 2019 fanden sich im Lichthof des Luzerner Regierungsgebäudes viele Kandidierende der Kantons- und Regierungsratswahlen statt. Bild: Boris Bürgisser

In 16 Tagen wird bekannt, wie viele Luzernerinnen und Luzerner sich für die 120 Sitze im Kantonsrat bewerben. Und es wird klar sein, wer einen der fünf Plätze in der Regierung avisiert. Die Parteien haben inzwischen zwar von den meisten angefragten Personen ein Ja oder Nein zu einer Kandidatur erhalten. Doch alle Vorbereitungen für den Eingabeschluss vom 23. Januar um 12 Uhr sind noch nicht abgeschlossen. Wir sagen Ihnen, was Sie über die Wahlen vom 2. April wissen müssen. Basis ist die Auswertung von früheren Wahlen, die Lustat Statistik Luzern vorgenommen hat.

Immer mehr. 2019 waren es mit 802 Kandidierenden so viele wie noch nie. 20 Jahre zuvor wollten erst 442 Luzernerinnen und Luzerner ein Mandat ergattern. 2011 waren es bereits 575 Personen, vor acht Jahren 631. Rekordhoch war vor vier Jahren mit einem Anteil von 39,2 Prozent auch der Frauenanteil unter den Antretenden. Von den 314 Kandidatinnen schafften 41 die Wahl, was einem Frauenanteil von 34,2 Prozent entsprach. Auch das war ein Allzeitrekord.

Im Wahlkreis Willisau. Dort kam 2019 auf jede dritte kandidierende Person ein Mandat. Deutlich geringer waren die Wahlchancen in den Wahlkreisen Luzern-Stadt und Luzern-Land, wo sich 9,8 beziehungsweise 8 Personen auf einen Sitz bewarben. Im Durchschnitt kandidierten vor vier Jahren 6,7 Personen pro Kantonsratsmandat.

Das wird sich im Februar zeigen, wenn die eingereichten Wahllisten bereinigt sind. Sicher ist: Bei den Wahlen 2019 und 2015 hatten es neu Kandidierende besonders schwer, einen Sitz im 120-köpfigen Rat zu ergattern. Es traten nämlich 103 respektive 104 Bisherige noch einmal an. Nicht alle wurden bestätigt – vor vier Jahren wurden zehn amtierende Kantonsratsmitglieder abgewählt. 2011 wollten es nur 96 Bisherige noch einmal wissen. 2007 waren es deren 93 und 2003 sogar nur 87.

Listenverbindungen sind beliebt, weil zwei oder mehrere miteinander verbundene Parteien so bessere Chancen auf ein zusätzliches Mandat haben, welches sie im Alleingang nicht gewinnen würden. Am häufigsten werden Listenverbindungen zwischen Mutter- und Tochterparteien eingegangen, also etwa zwischen der Mitte und der Jungen Mitte oder zwischen der SP und der Juso. Am wenigsten Partner hatte 2019 die SVP, nämlich nur drei: die FDP und die Jungfreisinnigen in der Stadt Luzern und die Junge SVP im Entlebuch. Auch die FDP trat fast durchwegs alleine an – ausser in der Stadt Luzern mit der SVP und im Wahlkreis Hochdorf, wo eine Verbindung mit der damaligen CVP zu Stande kam. Sehr viele Kooperationen gingen SP, Grüne und GLP ein. Oft verbanden sich gar alle drei Parteien miteinander.

Ganz unterschiedlich häufig. Am meisten unveränderte Parteilisten wurden vor vier Jahren in den Wahlkreisen Luzern-Stadt und Luzern-Land eingelegt: 53,7 beziehungsweise 43,4 Prozent. Der Anteil der unverändert eingelegten Listen hat sich seit 2003 laufend erhöht und betrug 2019 über alle Wahlkreise hinweg betrachtet 35,4 Prozent. Dabei sind insbesondere Panaschierstimmen – auf parteifremden Listen aufgeführte Namen – für Kandidierende sehr wichtig. Lustat Statistik Luzern hat untersucht, bei welchen Kandidierenden die Fremdstimmen vor vier Jahren wahlentscheidend waren: bei fünf Grünen (Valentin Arnold, Urban Frye, Hannes Koch, Fabrizio Misticoni und Judith Schmutz), zwei SVP-Mitgliedern (Urs Dickerhof und Reto Frank), zwei Angehörigen der FDP (Stephan Betschen und Sabine Wermelinger) sowie mit Norbert Schmassmann bei einem Mitte-Kandidaten. Lustat hat zudem die Panaschierstimmen zwischen den Parteien verglichen. Mitte, FDP, SP und SVP haben ungefähr gleich viele Stimmen von anderen Parteien erhalten, wie sie abgegeben haben. Bei den Grünen und der GLP fielen die Ein- und Abgänge an Panaschierstimmen in einzelnen Wahlkreisen unausgeglichener aus. So waren die Panaschiersaldi bei den Grünen in den Wahlkreisen Willisau (–13 Prozent) und Entlebuch (–9 Prozent) klar negativ. Das galt auch für die GLP in Hochdorf (–19 Prozent) und Sursee (–11 Prozent).

Die Mitte besetzt 34 Sitze – vier weniger als zwischen 2015 und 2019 – und errang 2019 einen Wähleranteil von 27,5 Prozent (-3,4 Prozent). Auch die SVP und die FDP verloren: Die SVP büsste sieben Mandate und 4,5 Wählerprozente ein, die FDP drei Sitze und 1,4 Wählerprozente. Die Grünen legten am stärksten zu: von 7 auf 15 Sitze und von 6,7 auf 11,7 Wähleranteil. Die SP gewann drei Mandate und ist mit 19 Sitzen viertstärkste Fraktion; ihr Wähleranteil stieg um 1,9 auf 13,8 Prozent. Auch die GLP holte drei Sitze mehr als 2015, nämlich acht. Ihr Wähleranteil stieg um 2,3 auf 6,6 Prozent.

Das Feld der bekannten Kandidierenden dürfte sich bis am 23. Januar kaum ändern. Es sind dies die bisherigen Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP) sowie die neu antretenden Michaela Tschuor (Mitte), Armin Hartmann (SVP), Ylfete Fanaj (SP), Christa Wenger (Grüne) und Claudia Huser (GLP). Nur Aussenseiterinnenchancen haben Andrea Kaufmann (junge Mitte), Chiara Peyer (junge Grüne) sowie Zoé Stehlin (Juso).

Am 2. April finden die Kantonsratswahlen und die erste Ausmarchung um die fünf Regierungssitze statt. Der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen ist am 14. Mai.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen