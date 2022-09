Die Grünen nominieren Christa Wenger für Luzerner Regierungsrat

Kantonale Wahlen Die Grünen nominieren Christa Wenger für den Luzerner Regierungsrat Die Kantonalpartei schickt die Co-Präsidentin der Stadtluzerner Grünen ins Rennen um einen Regierungsratssitz. Die 58-Jährige will mit Klimaschutz und Investitionen punkten. Reto Bieri 08.09.2022, 20.57 Uhr

Die Grüne Partei des Kantons Luzern hat Christa Wenger offiziell für die Regierungsratswahlen nominiert. Am Donnerstagabend haben die Delegierten die 58-Jährige in Emmenbrücke einstimmig auf den Schild gehoben. Wenger politisiert seit 2020 im Grossen Stadtrat, dem Luzerner Stadtparlament, und ist Co-Präsidentin der Grünen der Stadt Luzern. Sie ist zudem Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Luzern sowie langjährige Geschäftsführerin des Zentrums für Ergotherapie.

Nun ist es amtlich: Die Grüne Partei des Kantons Luzern hat Christa Wenger als Kandidatin für die Luzerner Regierungsratswahlen 2023 nominiert. Bild: Nadia Schärli (28. Juni 2022)

Grosstadtrat Christian Hochstrasser stellte seine Parteikollegin als «gwundrig» vor und eine Person, die mitgestalten wolle. Sie sei zwar erst seit rund zwei Jahren im Stadtparlament. «Dort braucht es in der Regel etwa zwei Jahre, bis man Fuss fasst. Sie brauchte aber nicht mal zwei Monate.» Schnell habe sie sich zudem überparteilich vernetzt.

Christa Wenger dankte den Delegierten für das Vertrauen und sagte: «Es ist höchste Zeit, dass wir Grünen Regierungsverantwortung übernehmen.» Unter anderem will sie den Langsamverkehr und den ÖV im ganzen Kanton fördern, der Verkehr solle rasch dekarbonisiert werden. «Anstatt für Steuersenkungen will ich mich für Investitionen einsetzen; in Tagesschulen, für das Gesundheitswesen oder für ein genügend grosses Polizeikorps.»

Die Nomination von Christa Wenger durch den Parteivorstand erfolgte Ende Juni – und kam überraschend. Erwartet wurde, dass bekanntere, jüngere Köpfe wie die beiden Kantonsrätinnen Korintha Bärtsch oder Rahel Estermann kandidieren. Zweifel an Wenger gab es bei den Delegierten allerdings keine: Weder gab es Fragen an ihre Adresse noch meldeten sich weitere Kandierende. Einstimmig und mit langem Applaus wurde sie offiziell nominiert. «Wir unterstützen dich voll und ganz und wollen nächstes Jahr den Sitz für die Grünen gewinnen», sagte Co-Präsident Hannes Koch.