Luzerner Regierungsrat: Reto Wyss stellt sich erneut zur Wahl

Kantonale Wahlen Reto Wyss hat die nächsten vier Jahre im Fokus

Routiniert bringt Reto Wyss das Fotoshooting auf der alten Holzbrücke in Rothenburg hinter sich. Als amtsältester Regierungsrat (Mitte) hat er ja auch einige Erfahrung. Die Eiseskälte macht dem begeisterten Wintersportler nicht viel aus, klaglos umklammert er seine Kamera. Fotografieren ist eines seiner Hobbys, ein Foto davon ein Wunsch unserer Zeitung. Er sei ein Bewegungsmensch und in seiner knapp bemessenen Freizeit am liebsten in der Natur unterwegs, sagt Wyss später im «Bären», dem altehrwürdigen Gasthaus mitten im Flecken. Ob Spaziergänge in der näheren Umgebung, Wandern oder Skitourenfahren – die Kamera sei bei ihm stets mit dabei.

Reto Wyss kandidiert erneut für den Luzerner Regierungsrat. Zu seinen Hobbys zählt er die Fotografie, hier auf der alten Holzbrücke in Rothenburg Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 2. Februar 2023)

Nicht zum ersten Mal lässt sich Wyss auf der 300 Jahre alten Holzbrücke ablichten: Sie stand bereits vor acht Jahren in seinem ersten Jahr als Regierungspräsident im Zentrum. «Eine Bücke ist ein Symbol für das Verbindende, sie überwindet Gräben», sagt Wyss. Zudem sei Rothenburg seine Heimat. Dort ist der 57-Jährige aufgewachsen und mit seiner Familie nach wie vor wohnhaft. Von 1998 bis 2011 war er Gemeindepräsident.

Rothenburg sei eine «Scharniergemeinde» zwischen Stadt und Land, wie Wyss es formuliert. Eine Art Scharnierfunktion übt er innerhalb der Luzerner Regierung aus: Als Finanzdirektor erhält er vertiefte Einblicke in die Departemente seiner vier Amtskollegen, er kann mitreden. Seit 2019 steht Wyss dem Finanzdepartement vor, zuvor amtete der gelernte Tiefbauzeichner und studierte Bauingenieur seit seiner Wahl 2011 acht Jahre als Bildungsdirektor. Bei den Finanzen habe er sich «schnell und gut eingelebt». Mit dem Campus Horw und dem kantonalen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmenbrücke habe man zwei Volksabstimmungen gewinnen können.

Bürgerliche Haltung, offene Kommunikation

Hört man sich in der Luzerner Politik um, kriegt der gross gewachsene Wyss, der mit sanfter Stimme spricht, gute Noten. Er schätze Wyss «für seine besonnene und sachpolitisch fundierte Arbeitsweise», sagt etwa Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum, der zudem Mitglied der Planungs- und Finanzkommission (PFK) ist. «Er hat die Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte so zu erklären, dass man sie versteht.» Auch PFK-Präsidentin Vroni Thalmann-Bieri (Flühli) hat an Wyss wenig auszusetzen. Er vertrete eine bürgerliche Haltung, sei offen und höre zu. «Er versucht natürlich, seine Ziele durchzusetzen, tut dies aber auf eine anständige Art und Weise», sagt die SVP-Kantonsrätin. Auch hätten sich in seiner Amtszeit die Kommunikation und der Informationsfluss an die PFK verbessert.

Die Legislatur sei stark geprägt gewesen von der Coronapandemie, sagt Reto Wyss. «Wir mussten innert kürzester Zeit das System der Härtefallhilfen aufbauen, um die Wirtschaft zu stützen und Arbeitsplätze zu sichern. Das war anspruchsvoll, aber ich denke, es ist uns gut gelungen.» Weniger zufrieden ist er, dass für die kantonalen Museen sowie das Kantonsgericht noch keine neuen Standorte gefunden wurden. Im Kantonsrat stiess das alte Zeughaus als Museumsstandort auf viel Kritik. Die Regierung muss nun nochmals über die Bücher. Eine Spezialkommission hat laut Wyss die Arbeit aufgenommen.

Pannensoftware wirft Wellen

Sein Finanzdepartement sei insgesamt gut unterwegs. Als Daueraufgabe bezeichnet Wyss den Arbeitskräftemangel, besonders im IT-Bereich, sowie die Digitalisierung. Ein Anliegen sei ihm die Umsetzung von E-Government, einem gemeinsamen Webportal für alle digitalen Angebote und Dienstleistungen des Kantons und der Gemeinden. Wyss ist beim Thema Digitalisierung auch national engagiert. Im vergangenen Sommer wurde er ins elfköpfige politische Führungsgremium der Digitalen Verwaltung Schweiz gewählt, eines Joint Ventures zwischen Bund, Kanton und Gemeinden.

Doch es gab auch Gegenwind. Wellen geworfen hat vor zwei Jahren etwa die Beschaffung einer pannenanfälligen Steuersoftware. Der Vorwurf lautete, die Dienststelle Steuern vergebe Aufträge ohne öffentliche Ausschreibung an bisherige Anbieter. Reto Wyss sagt, die Wettbewerbskommission habe kein Fehlverhalten entdeckt. «Ich bin überzeugt von der Software. Aus Sicht der Steuerzahlenden ist es nicht falsch, wenn wir ein bestehendes Produkt weiterverwenden. Damit konnten erhebliche Kosten eingespart werden.»

Kanton soll dank Steuergesetzrevision attraktiv bleiben

Als wichtig bezeichnet der Finanzdirektor zudem die Steuergesetzrevision, die derzeit in der Vernehmlassung ist. Ab 2025 plant die Luzerner Regierung Steuersenkungen im Umfang von 200 Millionen Franken. Auslöser ist die globale OECD-Mindestbesteuerung von Unternehmen. Dadurch verliere die Schweiz und Luzern an Attraktivität, sagt Wyss. Man habe mit der Revision ein ausgewogenes Paket geschnürt, mit Entlastungen für Geringverdienende und Familien sowie für juristische Personen.

Anderer Meinung ist der Luzerner SP-Parteipräsident David Roth. «Die Steuergeschenke an Unternehmen sind völlig deplatziert. Falls Reto Wyss damit durchkommt, drohen erneute Sparpakete für die Bevölkerung.» Wyss sei nach wie vor nicht im Finanzdepartement angekommen. «Seine Unsicherheit führt dazu, dass er ständig in Konflikt mit Gemeinden kommt», so Roth weiter. Jüngstes Beispiel sei die Kritik des Verbands der Luzerner Gemeinden an der Steuergesetzrevision.

Reto Wyss sagt, der Kanton Luzern sei finanziell gut unterwegs. «2020 und 2021 resultierten Überschüsse von jeweils rund 200 Millionen Franken beim Kanton und jeweils rund 150 Millionen Franken bei den Gemeinden.» Das war nicht immer so. Die ersten Jahre seiner Amtszeit waren geprägt von der im Jahr 2012 erfolgten Halbierung der Gewinnsteuern für Unternehmen. Durch die umstrittene Tiefsteuerstrategie katapultierte sich Luzern an die Spitze der steuergünstigen Kantone.

Als Kulturdirektor stand Wyss in der Kritik

Doch die Einnahmen sprudelten nicht wie gewünscht. Stattdessen wurden Sparpakete nötig, was zu teils gehässigen politischen Diskussionen führte. Weil auch im Kulturbereich gespart wurde, stand Wyss als damaliger Kulturdirektor besonders in der Kritik. «Ja, wir hatten ein paar anspruchsvolle Jahre mit Sparpaketen», räumt der Rothenburger ein. Das Wachstum sei aber eingetreten. Seit vier Jahren schreibe der Kanton Luzern Überschüsse, wird Wyss nicht müde zu betonen. Auch die Hochrechnung 2022 sehe mit einem Plus von 160 Millionen Franken positiv aus.

Wird Reto Wyss am 2. April wieder gewählt, nimmt der 57-Jährige bereits seine vierte Legislatur in Angriff. Seine letzte? «Das steht aktuell nicht zur Diskussion, ich konzentriere mich auf den Wahlkampf, das Amt gefällt mir nach wie vor sehr.» Freut er sich darauf, dass in der Luzerner Regierung bald wieder Frauen einziehen? «Ich finde gemischte Teams grundsätzlich gut, bin aber gegen Quoten.»

Seine ersten vier Jahre in der Regierung mit SP-Frau Yvonne Schärli habe er in guter Erinnerung. Entscheidender als das Geschlecht findet Wyss «Teamfähigkeit, den Willen zur Zusammenarbeit und eine hohe Leistungsbereitschaft». Drei bis vier Abendtermine unter der Woche plus Einsätze am Wochenende sind bei ihm die Regel. Das leiste er gerne, «denn es ist eine spannende und vielseitige Tätigkeit».

Reto Wyss im Kurzporträt Geboren: 7. April 1965

Wohnort: Rothenburg

Lebensform: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Regierungsrat, Bauingenieur HTL Berge oder Seen? Berge

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Wein

Fleisch oder vegan? Fleisch

Auto oder ÖV? Beides

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Reto Wyss: Im Leistungsauftrag, weil wir die Grund- und Notfallversorgung nicht im Gesetz regeln wollen. Mit einer Regelung im Gesetz würden wir uns in ein enges Korsett zwingen, welches – in einem sich sehr schnell entwickelnden Gesundheitswesen – nicht so schnell wieder gelockert werden kann. Wir wollen flexibel und rasch auf Veränderungen reagieren können.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Der Ausbau der Windenergie als Teil der erneuerbaren Energien ist richtig – wie es die Regierung im Klimabericht festhält. Der Wind liegt vor der Haustüre, es wäre ungeschickt, ihn nicht zu nutzen. Windenergie ist wertvoll, weil sie auch im Winter oder in der Nacht Strom erzeugt. Dabei gilt es, die Balance mit Anliegen der Landschaft, der Vögel und der Nachbarschaft zu finden.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Der Kanton hat vorgesorgt: Er hat ein gut gefülltes Ausgleichskonto mit rund 700 Millionen Franken, Eigenkapital von über 300 Millionen und mit der Flexibilisierung der Schuldenbremse den Spielraum bei partiellen oder ganzen SNB-Ausfällen erweitert. Ziel ist es, dass der Kanton noch unabhängiger wird von unsicheren, externen Geldquellen. Ausserdem entwickelt sich die Einnahmenseite gut.

