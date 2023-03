Podiumsdiskussion Wer schafft den Sprung in die Luzerner Regierung? Elf Kandidierende kreuzen die Klingen Am 2. April finden die kantonalen Wahlen statt. Die Regierungsratskandidierenden haben sich am Mittwochabend an einem Podiumsanlass der «Luzerner Zeitung» präsentiert. Reto Bieri Jetzt kommentieren 08.03.2023, 22.03 Uhr

Michaela Tschuor, Die Mitte, und Fabian Peter, FDP, v.l.n.r. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Jürgen Peter, parteilos, links und Chiara Peyer, Junge Grüne, rechts. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Fabian Peter (FDP). (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Alle Kandidierenden am Podium. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Die Diskussion der ersten Gruppe. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Claudia Huser, GLP. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Jérôme Martinu an der Diskussion. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Podium im LZ-Auditorium mit allen Regierungsratskandidierenden. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Reto Wyss, Die Mitte, links, spricht an der Diskussion. Andrea Kaufmann, Die Junge Mitte, mitte und Zoé Stehlin , JUSOplus, rechts. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Jérôme Martinu, Chefredaktor, Jürgen Peter, parteilos, Chiara Peyer, Junge Grüne, Ylfete Fanaj, SP, Michaela Tschuor, Die Mitte, Fabian Peter, Christian Peter Meier, Stv. Chefredaktor, v.l.n.r. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023) Chiara Peyer, Junge Grüne, Ylfete Fanaj, SP und Michaela Tschuor, Die Mitte, v.l.n.r. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 8. 3. 2023)

Selten waren die Chancen für Neue so gross, einen Sitz in der Luzerner Regierung zu erobern. Gleich drei bisherige Exekutivmitglieder treten nicht mehr an. Entsprechend gross ist der Andrang von neu Kandidierenden, neun an der Zahl. Hinzu kommen die beiden Regierungsräte Fabian Peter (FDP) und Reto Wyss (Mitte), die wieder antreten.

Die sieben Frauen und vier Männer wurden an einem von der «Luzerner Zeitung» organisierten Podium auf Herz und Nieren geprüft. Der Anlass konnte am Mittwochabend vor Ort im vollen Auditorium an der Maihofstrasse oder online mitverfolgt werden.

Podiumsanlass zu den Luzerner Regierungsratswahlen im LZ-Auditorium. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)

Moderiert wurde der Abend von Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», sowie von Christian Meier, stellvertretender Chefredaktor und Leiter regionale Ressorts. Da eine Diskussion mit elf Kandidierenden schwierig gewesen wäre, teilten sie diese in zwei Gruppen auf, die zu jeweils unterschiedlichen Themen Stellung beziehen mussten.

Zu wenig Geld für das Bildungswesen

Der ersten Gruppe wurden die Steuer- sowie die Klimapolitik zugelost. «Warum ist die Luzerner Steuerstrategie aus Sicht der linken Parteien nicht gut?», fragte Martinu Kandidatin Christa Wenger (Grüne, neu). Einer der Hauptgründe ist gemäss der Stadtluzernerin, dass der Staatshaushalt genügend Spielraum brauche, um gute Standortbedingungen leisten zu können. Zoé Stehlin (Juso, neu) sagte, sie fände es peinlich, dass vor einigen Jahren die Schulen eine Woche geschlossen wurden. «Da kann man klar davon ausgehen, dass zu wenig Geld für das Bildungswesen vorhanden ist.»

Kantonsrat Armin Hartmann (SVP, neu) räumte ein, der Kanton Luzern habe «schwierige Zeiten» hinter sich. «Aber wir haben damit den Spielraum geschaffen, um uns heute die bevorstehenden Investitionen leisten zu können.» Der Schlierbacher unterstützt die aktuelle Steuergesetzrevision ebenso wie Kantonsrätin Claudia Huser (GLP, neu) und Andrea Kaufmann (Junge Mitte, neu).

Teilnehmende am Podiumsanlass der «Luzerner Zeitung», rechts Armin Hartmann. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)

Der amtierende Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) sagte, der Kanton Luzern habe bezüglich den Finanzen in den vergangenen Jahren gut gearbeitet. «Wichtig ist, dass wir den Anschluss an die Zentralschweiz nicht verpassen.»

Private müssen beim Klimaschutz mitziehen

Christa Wenger sagte weiter, man müsse die Klimastrategie unbedingt rasch mit wirksamen Massnahmen umsetzen. Armin Hartmann und Reto Wyss warnten, der Staat könne das Problem nicht allein lösen, die Privaten müssten mitziehen.

Christa Wenger, Zoé Stehlin und Andrea Kaufmann (v.r.). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)

Claudia Huser sagte, die GLP habe schon vor elf Jahren einen Vorschlag gemacht, neue Solaranlagen bei den Steuern abziehen zu können. «Seit Anfang Jahr ist dies nun möglich. Aber das ist elf Jahre zu spät.» Huser wie auch Andrea Kaufmann befürworten, die Verfahren bei Windenergieanlagen zu beschleunigen. Kaufmann: «Klar, das gefällt nicht allen. Aber es ist wichtig, um die Energiewende zu schaffen.»

Spital Wolhusen: Regierung verunsicherte Region

Die zweite Gruppe setzte sich anschliessend mit den Themen Gesundheitspolitik und Mobilität auseinander. Kantonsrätin Ylfete Fanaj (SP, neu) sprach sich für eine gute Grundversorgung in allen Regionen aus. «Das Spital Wolhusen ist wichtig für die Versorgung, aber auch als Arbeitgeber und Ausbildungsort.» Leider habe die Regierung viel Unsicherheit in der Region ausgelöst. «Es geht nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen», so Fanaj.

Auch für Chiara Peyer (Junge Grüne, neu) ist klar, dass es das Spital Wolhusen braucht. «Im Gesundheitswesen müssen generell die Arbeitsbedingungen besser werden, die Löhne sind ein wichtiger Hebel.» Auch Fabian Peter (FDP, bisher) will die Arbeitsbedingungen verbessern und dazu besonders bei der Digitalisierung ansetzen. «Die Leute sollen möglichst wenig Schreib- und Adminstationsarbeit leisten müssen, sondern bei den Patientinnen und Patienten sein können.»

Um die steigenden Kosten im Gesundheitssektor zu bekämpfen, gibt es für Kantonsrätin Michaela Tschuor aus Wikon kein Patentrezept; es brauche «einen bunten Strauss an Massnahmen» und die konsequente Weiterverfolgung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

Chiara Peyer, Ylfete Fanaj und Michaela Tschuor (v.l.). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)

Beim Thema Mobilität sagte Regierungsrat Fabian Peter, man müsse diese gesamtheitlich anschauen. «In Romoos wird das Auto weiterhin eine wichtige Bedeutung spielen, in der Stadt Luzern wohl weniger.» Strasse und Schiene dürfe man nicht gegeneinander ausspielen, es brauche beides. «Also auch die Schlüsselprojekte Bypass und Durchgangsbahnhof.» Für Letzteren müsse man alle Hebel in Bewegung setzen und in Bern weiterhin dafür weibeln.

Dieser Meinung war auch Michaela Tschuor – im Gegensatz zu Ylfete Fanaj. Für die Stadtluzernerin ist klar, dass der Kanton Luzern mit dem Bypass die Prioritäten falsch setzt. «Es ist einfach nicht mehr zeitgemäss, mehr neue grosse Strassen zu bauen.» Chiara Peyer würde als Regierungsrätin den ÖV stark ausbauen und bezahlbar machen. Anders sieht dies das ehemalige SVP-Mitglied Jürgen Peter (parteilos, neu). Er meinte, man solle die Leute nicht gängeln, ob sie das Auto oder den Bus nehmen wollen. Er würde sich zudem für Wasserstoffautos einsetzen. «Wenn zu viele E-Autos fahren, gibt es irgendwann zu wenig Strom.»

Die komplette Podiumsdiskussion sehen Sie hier. Video: rem/bac