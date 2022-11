Kantons- und Regierungsratswahlen 2023 Regierungsratskandidat Armin Hartmann sistiert SVP-Fraktionspräsidium Der Kantonsrat möchte im April 2023 die Nachfolge von Paul Winiker antreten. Bis zur Wahl wird er deshalb sein Amt als Fraktionschef in andere Hände geben. 08.11.2022, 10.46 Uhr

Am 3. November wurde der SVP-Kantonsrat aus Schlierbach mit grosser Mehrheit von der Delegiertenversammlung als Kandidat für den Regierungsrat nominiert. Er soll Nachfolger von Paul Winiker werden.

Armin Hartmann will im April 2023 zum Regierungsrat gewählt werden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. November 2022)

Nun sistiert er sein Amt als Fraktionschef bis zur Wahl am 2. April 2023 – dies, um allfällige Interessenskonflikte zwischen den Aufgaben als Regierungsratskandidat und dem Mandat als Fraktionspräsident zu vermeiden. Dies schreibt die SVP des Kantons Luzern in einer Mitteilung. Über die Sistierung sei in Absprache mit der Fraktion entschieden worden.

Das Fraktionspräsidium wird interimistisch vom Vizepräsidenten Reto Frank und Vizepräsidentin Angela Lüthold übernommen. Am 23. November werde man über die zukünftige Fraktionsleitung entscheiden, heisst es in der Mitteilung weiter. (sig)