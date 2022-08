Kantonsfinanzen «Keine Schwarzmalerei»: Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss zu den tiefroten Zahlen ab 2024 Nach positiven Rechnungsabschlüssen dieses und nächstes Jahr erwartet der Kanton Luzern hohe Defizite. Hauptgründe sind steigende Ausgaben und eine kommende Steuergesetzrevision. Finanzdirektor Reto Wyss will handeln – aber nichts überstürzen.

Exklusiv für Abonnenten

Was war der Kanton Luzern verwöhnt! Satte Ertragsüberschüsse prägten die Staatsrechnung der letzten Jahre. 2018 und 2019 waren es jeweils über 60 Millionen Franken, 2020 und 2021 sogar je über 200 Millionen und auch dieses Jahr werden es gemäss Hochrechnung voraussichtlich über 100 Millionen Franken sein. Mit solchen Höhenflügen dürfte bald Schluss sein, wie ein Blick auf das Budget des nächsten Jahres sowie auf den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) bis 2026 zeigt.

Beides stellte der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss am Mittwoch vor. Demnach ist für das kommende Jahr im 3,5 Milliarden Franken schweren Staatshaushalt noch ein Plus von 14,2 Millionen Franken vorgesehen. Für die Jahre danach rechnet Wyss aber mit hohen Defiziten von 32,2 Millionen Franken im Jahr 2024, 69,8 Millionen 2025 und 67,9 Millionen Franken 2026.

Mehr Lernende, höhere Gesundheitsleistungen

Diese tiefroten Zahlen sind laut dem Rothenburger Mitte-Regierungsrat auf Mehrausgaben in verschiedenen Hauptaufgaben zurückzuführen. Allein nächstes Jahr betrage das Aufwandwachstum gegenüber dem Vorjahr 6,4 Prozent, in den folgenden Jahren je rund 2 Prozent. Im Bildungsbereich werden mehr Lernende und mehr Ressourcen im Sonderschulbereich erwartet und im Bereich Gesundheit fallen höhere fallabhängige Leistungen und eine höhere Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen an die Luzerner Spitäler an.

Im Bereich Soziale Sicherheit muss mehr Geld für eine höhere individuelle Prämienverbilligung und für die Umsetzung der Privatpflege- und Betreuungsinitiative bereitstehen, im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit steht der Personalausbau bei der Luzerner Polizei auf dem Programm. Mehr Personal werde wegen höherer Leistungsmengen und neuer Anforderungen auch in der Verwaltung nötig.

Zu den bekannten und teils gewollten Auswirkungen für die nächsten Jahre kommen noch zahlreiche unbekannte: Ukraine-Krieg, Inflation, Konjunktur, Lieferengpässe, Pandemie oder die Einführung der OECD-Mindestbesteuerung. Letztere wird mit einer Steuergesetzrevision verknüpft, die den Kanton netto 40 Millionen Franken kosten soll.

Konkrete Korrekturmassnahmen noch unklar

Die damit verbundenen Herausforderungen sind laut Reto Wyss in diesem Jahr bedeutend grösser als in den Vorjahren. «Darum ist es wichtig, dass wir uns einen Spielraum in den Schuldenbremsen bewahren, um nötigenfalls eintreffende Risiken abzudecken.» Ein sorgsamer Umgang mit den kantonalen Finanzen sei mehr denn je nötig, um langfristig einen ausgewogenen Finanzhaushalt vorweisen zu können.

Im Hinblick auf den nächsten AFP 2024–2027 bedeute dies, «dass eine Verbesserung angestrebt werden muss», sagt Reto Wyss. Dies könne auf der Einnahmen- oder auf der Ausgabenseite geschehen. Wo und wie, ist noch offen:

«Wir werden die Situation genau im Auge behalten.»

Für dieses Jahr war ein Plus von 17,5 Millionen Franken budgetiert. Nun dürften es gemäss Hochrechnung über 100 Millionen werden. Hauptgründe sind um knapp 32 Millionen höhere Nationalbankausschüttungen und höhere Steuereinnahmen. Auch in den letzten Jahren fiel das Ergebnis besser aus als prognostiziert.

Malt die Regierung mit Blick auf die Defizite 2024 bis 2026 nicht schwarz? Wyss verneint: «In der Prognose sind die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen von diesem Jahr bereits berücksichtigt. Und dass wir nicht zu defensiv planen, zeigen auch die budgetierten Ausschüttungen der Nationalbank von 160 Millionen Franken pro Jahr. Wir betreiben sicher nicht bewusst Schwarzmalerei.»

Immerhin: Sollte der Kanton Luzern nächstes Jahr wie erwartet ein Plus von 14,2 Millionen Franken einfahren, dann wird das sogenannte Ausgleichskonto mit 802,6 Millionen Franken gut gefüllt sein. Das Ausgleichskonto ist dazu da, Schwankungen bei den Jahresabschlüssen einerseits und bei den Erträgen aus Nationalbank-Ausschüttungen andererseits abzufedern. Auch die Schuldenbremse wird trotz der erwarteten Defizite eingehalten. Der Kantonsrat wird im Oktober über Budget und AFP beraten.

Reaktionen: Unerfüllte Forderungen und galoppierende Ausgaben

Die Parteien reagieren kritisch auf das neuste Finanzplanwerk. Der Mitte bereitet das Ausgabenwachstum Sorgen. Man habe bereits beim neuen Finanzleitbild gefordert, dass neue Leistungen priorisiert und bestehende Leistungen stetig auf ihre Notwendigkeit überprüft werden müssten. «Wir stellen in Frage, ob die gestellten Forderungen beim Finanzleitbild bei der Erarbeitung des AFP vollumfänglich berücksichtigt wurden.» Das geplante Stellenwachstum sei zudem zu hoch.

Die SVP schreibt von «beunruhigenden Entwicklungen». Der Regierung sei es nicht gelungen, den bewussten Sprung der Ausgaben im Hinblick auf das Budget 2022 wieder zu bremsen. «Es ist für die SVP wenig erstaunlich, dass die Einnahmen mit diesem galoppierenden Ausgabenwachstum mittelfristig nicht Schritt halten können.» Sie fordert deshalb, die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen «umgehend in Einklang zu bringen».

Für die FDP ist zentral, dass das Wachstum der Ausgaben auch künftig nicht über der Entwicklung der Einnahmen liegt. «Die Entwicklung in den Planjahren hält sich nicht an diese Maxime. Dies ist problematisch.» Das lasse die Frage aufkommen, ob die FDP der Botschaft in der vorliegenden Form zustimmen könne. Zwar sei die Absicht des Finanzdirektors gut, die Entwicklung bremsen zu wollen. Es erstaune aber, dass dies nicht schon jetzt in Angriff genommen werde.

Finanzplan auf Treibsand, zu hohe Bankbeteiligung

Einen «auf Treibsand gebauten Finanzplan» erkennt die SP. So sei die budgetierte Ausschüttung der Nationalbank von jährlich 160 Millionen Franken in diesen unsicheren Zeiten ein Risiko. Bei der Prämienverbilligung und der Kita-Infrastruktur seien substanzielle Erhöhungen nicht budgetiert. «Vielmehr plant der Regierungsrat eine Steuergesetzrevision, welche am Ende der Planungsperiode bereits wieder ein Defizit in die Kasse reissen wird.»

Falsche Prioritäten setzt die Regierung auch aus Sicht der Grünen. Statt die nötigen Mittel einzustellen, um das Polizeikorps zu stärken, die Energiewende zu schaffen oder bezahlbare Krankenkassenprämien für die Bevölkerung zu gewährleisten, plane der Kanton Luzern Steuersenkungen ein, die den finanziellen Gestaltungsspielraum unnötig einschränken würden.

Einen gezielten Einsatz zusätzlicher Mittel fordert die GLP. Und zwar zu Gunsten von Massnahmen aus der Klimastrategie. Gleichzeitig soll die Steuergesetzrevision vorangetrieben werden. Kritisiert wird die «enorm hohe und einseitige Beteiligung» des Kantons an der Luzerner Kantonalbank.