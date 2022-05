Kantonsgericht Für Messerattacke auf Ehefrau fordert Verteidiger bedingte Strafe, die Anklage will sechs Jahre und acht Monate In der gemeinsamen Wohnung hat ein Portugiese seine von ihm getrennt lebende Frau mit einem Messer angegriffen. Das Kriminalgericht verurteilte den Mann im Juni 2021 für versuchte vorsätzliche Tötung zu fünfeinhalb Jahren. Am Dienstag war die Berufungsverhandlung. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 01.06.2022, 00.01 Uhr

An die Ereignisse, die sich in seiner Wohnung am 13. Mai 2016 abspielten, kann sich der Beschuldigte nicht erinnern. Dies zumindest führte der 52-jährige Portugiese an der Berufungsverhandlung des Kantonsgerichts am Dienstagmorgen aus. Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft hat der Mann damals seine von ihm getrennt lebende Frau zuerst von einem Stuhl auf den Boden gestossen und ihr danach mit einem 21 Zentimeter langen Klappmesser mehrere Verletzungen zugeführt. Dies aus Eifersucht, weil die Frau einen neuen Partner hatte, sowie in der Absicht, seine vorgängig mehrfach geäusserten Todesdrohungen umzusetzen.

Später versuchte er, sich mit dem Messer das Leben zu nehmen. Das Kriminalgericht Luzern verurteilte ihn im Juni 2021 unter anderem für versuchte vorsätzliche Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Der Beschuldigte hat das Urteil angefochten.

Für Vorfälle beschuldigt, die sich so nie ereignet hätten

Immerhin erinnerte er sich, dass er mit seiner heute von ihm geschiedenen Frau und ihrer Schwester an einem Tisch gesessen sei. Zu diesem Treffen sei es gekommen, um das weitere Vorgehen nach der Trennung zu besprechen, sagte er via Übersetzerin bei der Befragung durch einen Richter. Weiter führte er aus, er werde für Vorfälle beschuldigt, die sich so nie ereignet hätten.

So wird ihm vorgeworfen, seiner Frau am 7. September 2014 während einer rund einstündigen Fahrt mit dem Auto sein Klappmesser gegen den Körper gehalten und ihr mit dem Tod gedroht zu haben. Die Frau konnte das Auto nicht verlassen, weil die Türen verschlossen waren. Für diese Freiheitsberaubung wurde er ebenfalls erstinstanzlich verurteilt.

Der Verteidiger kritisierte das Urteil des Kriminalgerichts und mahnte die Vorsitzenden des Kantonsgerichts, die Vorwürfe ernsthafter zu prüfen als die Vorinstanz, die aus seiner Sicht «in dubio contra reum» geurteilt habe. Es stelle sich die Frage, ob der Beschuldigte seine Frau wirklich habe töten wollen oder ob er sie vielleicht nicht bloss einschüchtern wollte und dadurch zur Rückkehr bewegen kann:

«Das Kriminalgericht hat sich damit begnügt, die Sichtweise der Staatsanwaltschaft abzusegnen.»

Wahrscheinlicher ist laut dem Verteidiger, dass die Situation damals eskaliert sei. Es habe keine Tötungsabsicht bestanden, der Zorn seines Mandanten habe sich nicht gegen seine Frau gerichtet, sondern gegen sich selber, was der nachfolgende Suizidversuch verdeutliche. «Die beiden Frauen sagten zwar aus, es habe eine Messerattacke gegeben. Die Situation lässt sich aber nicht mehr nachkonstruieren», betont er.

Die Verletzungen habe sich die Frau auch selber zuführen können, als sie in die Klinge gegriffen habe. Er beantragte für leichte Körperverletzung eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Der Staatsanwalt spricht eine ganz andere Sprache.

«Die Frau wollte sich bereits zwei Jahre früher vom Beschuldigten trennen, traute sich aber nicht. Er hat sie geschlagen und mit dem Messer bedroht.»

Der Beschuldigte habe das Opfer unter dem Vorwand einer Absprache in seine Wohnung gelockt. Zuvor habe er das Schloss ausgewechselt, damit sie die Wohnung nicht verlassen konnte. Er habe mit der Absicht gehandelt, die «treulose Gattin» mit dem Tode zu bestrafen. Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

