Bombendroher der Mall of Switzerland erneut vor Gericht

Berufungsverhandlung Bombendroher der Mall of Switzerland vor Kantonsgericht: «Ich bin höchst empathisch und der grösste Teddybär» Das Kriminalgericht verurteilte den Mall-Bombendroher zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Die Staatsanwaltschaft will ihn länger hinter Gitter sehen, darum musste der Beschuldigte am Montag vor dem Kantonsgericht erneut aussagen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.50 Uhr

Nach der Bombendrohung evakuierten Polizei und Rettungskräfte die Mall of Switzerland. Pius Amrein (Ebikon, 14. März 2018)

«Wenn alles zu viel wird, begehen manche Suizid, andere laufen Amok. Ich wiederum wollte von meinen Problemen davonlaufen, indem ich mich hinter Gefängnismauern wegsperren lasse.» So versuchte der 41-Jährige, der als «Bombendroher der Mall of Switzerland» Schlagzeilen machte, am Montag an der Berufungsverhandlung seine vor vier Jahren begangene Tat aus psychologischer Sicht zu erklären. Ein richtiges Motiv habe er nicht gehabt, sein Gedächtnis sei damals «einfach leer gewesen».

Feststehe aber: Er habe sicherlich keinem Menschen zu Leide werken wollen, von ihm sei auch nie eine reale Gefahr für jemanden ausgegangen. Schliesslich sei er ein guter Mensch, wie er vor Gericht mehrfach beteuerte. Ihm schien es das Wichtigste zu sein, seinen guten Ruf zu bewahren und nicht als einen «bösen Menschen» wahrgenommen zu werden. Weiter bezeichnete sich der Mann als höchst empathisch und «den grössten Teddybären».

Zwei Bombendrohungen, zwei Erpressungen

Zur Erinnerung: Der Beschuldigte rief am 14. März 2018 von einer Telefonkabine aus in der Mall of Switzerland an und liess eine stimmverzerrte, zuvor spontan aufgenommene Sprachnachricht laufen. «Sie haben eine Bombe im Haus und sie wird um 12.30 Uhr explodieren», lautete der erste Satz. Daraufhin evakuierten Polizei und Rettungskräfte das ganze Einkaufszentrum und durchsuchten es nach dem Sprengkörper. Gefunden haben sie nichts, schliesslich gab es nie eine Bombe. Wegen der frühzeitigen Ladenschliessung und des Grossaufgebots entstand dafür ein Sachschaden von fast 180'000 Franken.

Am 16. März begab sich der Beschuldigte erneut in eine Telefonkabine und wählte die Polizeinotrufnummer. Wieder liess er eine stimmverzerrte Sprachnachricht laufen. Allerdings zu leise, als dass sie der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung hätte verstehen können. Also druckte der Mann die vierseitige Botschaft aus und warf sie in einen Briefkasten der Polizei ein. Er drohte, ein Luzerner Spital hochzujagen, und verlangte für die Entschärfung der angeblich bereits platzierten Bombe 150'000 Franken.

Nach einer missglückten Geldübergabe erhöhte er seine Forderung auf 200'000 Franken. Diesmal füllte er dafür via Handy ein Onlinekontaktformular aus. Am nächsten Tag inszenierte die Polizei eine erneute Geldübergabe, um den Erpresser zu verhaften.

Das Kriminalgericht verurteilte den von Beginn weg geständigen Mann im Frühling vergangenen Jahres wegen mehrfacher versuchter Erpressung mit Bedrohung vieler Menschen, falschen Alarms, versuchten falschen Alarms, Schreckung der Bevölkerung und mehrfacher arglistiger Vermögensschädigung zu einem Jahr Knast und einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten.

Staatsanwaltschaft glaubt an perfiden Plan

Der Staatsanwaltschaft war das nicht genug, sie zog den Fall ans Kantonsgericht weiter, wovor sie an ihrer Forderung von sechs Jahren Haft festhielt. Auch der Verteidiger beharrte auf seinem vorangegangenen Antrag, einer Strafe von eineinhalb Jahren – obwohl der Beschuldigte das erstinstanzliche Urteil akzeptiert hätte.

Die zwei grössten Diskussionspunkte waren die Vorwürfe der Schreckung der Bevölkerung sowie der arglistigen Vermögensschädigung. Der Staatsanwalt sah beide Punkte als gegeben; er glaubt nach wie vor an ein berechnetes Vorgehen. Der Mann habe einen perfiden Plan verfolgt, um seinen Geldsorgen – er war seit Jahren verschuldet – ein Ende zu bereiten.

Der Verteidiger entgegnete, dass die Betroffenen in der Mall den wahren Grund der Evakuierung nicht kannten und darum nur die Ungewissheit bei Vereinzelten ein mulmiges Gefühl ausgelöst habe. Das sei zu wenig, um den Tatbestand der Schreckung der Bevölkerung zu erfüllen. Weiter habe sein Mandant nicht aus Arglist, sondern in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt.

Ein teurer Freundschaftstest

Mittlerweile geht es dem 41-Jährigen nach eigener Aussage «sehr gut», abgesehen vom Verhandlungstag. Seine aktuelle psychische Lage stellte er bildlich dar: «Das ganze Haus war zusammengestürzt, aber heute ist das Fundament stärker denn je.» So versuche er, in allem das Gute zu erkennen. «Das, was ich gemacht habe, ist ganz schlimm und nicht entschuldbar. Aber wenigstens habe ich so gesehen, wer zu mir steht, wenn ich ganz am Boden bin. Auch wenn die Quittung dafür sehr teuer ist.»

