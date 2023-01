Mutter verweigerte Medikamente - ihr drohen zwei Jahre

Kantonsgericht Luzern Mutter lehnte medikamentöse Behandlung der Tochter ab – ihr drohen zwei Jahre Freiheitsstrafe Eine 51-Jährige wird beschuldigt, ihrer Tochter nach epileptischen Anfällen medizinische Hilfe verweigert zu haben. Sie wollte für ihr Kind nur das Beste, sagte sie bei der Verhandlung. Der Verteidiger will einen Freispruch. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frau lauscht ungeduldig den Worten des Richters. Dieser liest an der Berufungsverhandlung am Luzerner Kantonsgericht vom Dienstag die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft vor. Unter anderem wird der Beschuldigten vorgeworfen, die «notwendige medikamentöse Behandlung ihrer Tochter nach einem epileptischen Anfall» abgelehnt und sie lediglich mit einer ketogenen Diät behandelt zu haben. «Stimmt nicht», ruft die 51-jährige Schweizerin asiatischer Herkunft dazwischen. «Wann kann ich die Sachlage korrigieren?»

Das Kriminalgericht verurteilte die Beschuldigte am 22. September 2021 wegen qualifizierter Entführung und eventualvorsätzlicher schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem wurden der Frau als Ersatzmassnahme ihre Schweizer ID sowie der amerikanische Pass gesperrt.

Skeptisch gegen Medikamente

Die Geschichte begann im Oktober 2015, als die Beschuldigte ihre zwölfjährige Tochter im Badezimmer liegend vorfand. Das Kind blutete aus dem Mund und zeigte laut Anklageschrift Zuckungen des Kopfes. Im Kinderspital Luzern diagnostizierte man eine juvenile myoklonische Epilepsie. Die Mutter holte eine Zweitmeinung einer Klinik für Epileptologie ein, weil sie einer medikamentösen Behandlung ihrer Tochter skeptisch gegenüberstand. Sie sollte mit einer kontrollierten ketogenen Diät behandelt werden. Die Kontrolle inklusive Ernährungsberatung hat die Beschuldigte laut Anklage abgesagt.

Das Kantonsgericht am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Drei Wochen danach hatte die Tochter mehrere Anfälle. Sie wurde erneut ins Spital gebracht. Später kam es zu weiteren Anfällen. «Da begann der Teufelskreis», sagte die Beschuldigte. Sie soll bei einem Anfall erneut die Notfallmedikationsgabe verweigert haben. Das Medikament wurde gegen ihren Willen verabreicht. An der Verhandlung bestätigte sie: «Meiner Tochter wurden zwangsweise Medikamente verabreicht. Es gibt Belege dafür, dass sie dafür zu jung war.» Hautausschläge seien die Folge gewesen. Dies gab die Beschuldigte als Grund für ihre Skepsis gegen einzelne Medikamente an. Ein Mittel solle bei Menschen asiatischer Herkunft gesundheitsschädigend sein, ein anderes dürfe man keiner Frau verschreiben, die einmal Kinder bekommen wolle.

Medikament auf schwarzer Liste

Sie sei nicht generell gegen Medikamente, jene, die ihrer Tochter verschrieben worden seien, befänden sich auf einer schwarzen Liste. Am 4. Februar 2016 machte das Luzerner Kantonsspital eine Gefährdungsmeldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Es wurde eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet. Am 14. April kehrte das Kind zur Beschuldigten zurück. Von Mai bis Februar 2017 fanden mehrere medizinische Konsultationen statt, die Beschuldigte gab gegenüber dem behandelnden Arzt sowie der Beiständin an, das Kind erhole sich gut. Was offenbar nicht stimmte.

Im Juli 2017 reisten die Beschuldigte und das Kind in die USA, wo das Mädchen erneut einen Anfall erlitt. Eine Cousine der Beschuldigten informierte die örtliche Kinderschutzbehörde, da sie der Meinung war, die Beschuldigte sei nicht in der Lage, Entscheidungen über den Zustand ihrer Tochter zu fällen. Deren Zustand sei besorgniserregend gewesen. In der Folge reiste die Beschuldigte mit dem Kind ins Tessin, danach reisten die beiden nach England.

«Juristisches Minenfeld»

Die Kesb Luzern reichte am 5. Mai 2017 bei der Kindesschutzbehörde in Liverpool eine Gefährdungsmeldung ein. Danach wurde der Kreisverwaltung von West Sussex Fürsorge über das Kind übertragen. Laut Ärzten waren die regelmässigen epileptischen Anfälle unbehandelt lebensbedrohlich.

Der Verteidiger beantragte, seine Mandantin freizusprechen. «Wir befinden uns auf einem juristischen Minenfeld. Wer entscheidet über die Behandlung eines Kindes? Was sind die Pflichten der Eltern? Was ist, wenn sie Ratschläge von Ärzten keinen Glauben schenken?» Für den Zustand des Kindes könne man die Beschuldigte nicht mit Sicherheit verantwortlich machen. Die Staatsanwaltschaft hält am Strafmass des Kriminalgerichts fest. Die Beschuldigte habe das Kind durch Flucht ins Ausland einer Medikation entzogen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen