Kantonsgericht Luzern Schwiegervater mit Messer verletzt: Serbe kassiert sechs Jahre und vier Monate Ein heute 30-jähriger Bodenleger hat seine Tochter bei der von ihm getrennt lebenden Frau in einer Luzerner Landgemeinde besuchen wollen. Der Grossvater des Kindes stellte sich ihm in den Weg. Da zückte der jüngere Mann ein Messer. Roger Rüegger 10.08.2022, 05.00 Uhr

Aussenansicht des Kantonsgerichts am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein (31. Januar 2022)

Es sollte ein freudiger Tag werden für den damals 27-jährigen Bodenleger aus der Region Luzern. Mit dem Zug reiste der serbische Staatsangehörige am 12. April 2018 in eine Landgemeinde, wo seine von ihm getrennt lebende Frau mit der gemeinsamen Tochter wohnte. Als der Handwerker das Grundstück betrat, stellte sich ihm der Vater seiner Frau in den Weg und machte ihm klar, dass er nicht erwünscht sei.