Kantonsgericht - Staatsanwalt bleibt bei versuchter vorsätzlicher Tötung

Der Beschuldigte gesteht und bereut. Eine Absicht zu töten, verneint er. Der Schwager sei Familie, sein Freund gewesen.

Ein Familienstreit im April 2019 endete mit dem Einsatz eines Sackmessers und einem gebrochenen Arm. Der 47-jährige Täter wurde im Februar 2022 vom Luzerner Kriminalgericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu sechs Jahren und drei Monaten plus zehn Jahren Landesverweis verurteilt. Dagegen wurde Berufung eingelegt.

Am Montag wurde am Kantonsgericht verhandelt. Bekannt ist, dass der beschuldigte Kosovare seit 23 Jahren hier lebt, Frau und Töchter hat, eine feste Arbeitsstelle und vor und nach der Tat nicht straffällig war. Vor dem Gericht sitzt ein Mann voller Reue, der gleich zu Beginn sagt: «Nicht einmal, sondern hundert Mal tut es mir leid.»

Seine spärlichen Aussagen werden übersetzt. Für weitere Antworten verweist er auf seine Verteidigerin. Die Richterin will trotzdem wissen, warum er seinen Schwager angegriffen hat. Auf das Warum hat er keine Antwort und sagt: «Ich kann mich an diesen Tag erinnern. Ich bereue es sehr, es war nicht nötig, das so etwas passierte.» Auf die Frage, warum er die Genugtuungssumme seinem Schwager bereits bezahlt habe, sagt er: «Was einem betrifft, muss man auch zahlen.» Und was bedeutet der Landesverweis für Sie? «Für mich gibt es nicht Schlimmeres als wegzumüssen von Familie und Staat.»

Als Hausmann zu wenig Mann

Die Verteidigerin gibt in ihrem Plädoyer weitere Einblicke ins Verhalten des Mannes. Mit seinen widersprüchlichen Aussagen wollte er eine für ihn günstigere Version erzählen. Er hatte Angst vor der Ausweisung und dem Verlust seiner Familie. Er hatte nie die Absicht zu töten, die Tat sei im Affekt erfolgt. Dass der Beschuldigte über zehn Jahre Hausmann war und so seiner Frau eine Karriere ermöglichte, wurde von der männlichen Verwandtschaft nicht goutiert, sondern kritisiert.

Beim Gerangel habe sich das Opfer mit Händen und Füssen gegen den Angreifer gewehrt, so die Anklage. Dazu hält die Verteidigung fest: «Schnittverletzungen an den Händen sind nicht bekannt.» Die anderen Verletzungen seien schnell verheilt und ohne bleibende Schäden. Die Verteidigerin betont: «Ich will die Tat nicht verharmlosen, sondern vernünftig einordnen.» Sie fordert 14 Monate Haft und den Verzicht auf die Landesverweisung.

Der Staatsanwalt bleibt beim Urteil vom Kriminalgericht: «Der Beschuldigte hat ohne Vorwarnung auf das Opfer eingestochen, das war vorsätzlich.» Ein nachvollziehbares Tatmotiv sei nicht zu erkennen. Das Ende der Messerattacke sei der Armbruch gewesen, sonst hätte er wohl weitergemacht. Das Urteil wird den Parteien zugestellt.