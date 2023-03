Luzerner Parlament hält an Staatsgarantie für Kantonalbank fest

Kantonsrat Das Luzerner Parlament hält an Staatsgarantie für die Kantonalbank fest Der Kanton Luzern haftet auch künftig für die Verbindlichkeiten der Kantonalbank. Die Parlamentsdebatte erhielt aufgrund der CS-Pleite zusätzliche Brisanz. Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.03.2023, 18.48 Uhr

Systemrelevant für den Kanton: die Luzerner Kantonalbank. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 9. 2022)

Der Kanton Luzern haftet auch künftig für die finanziellen Verpflichtungen der Luzerner Kantonalbank. Das Parlament hat am Dienstag eine Motion von GLP-Kantonsrätin Riccarda Schaller (Malters) mit 95 Ja- zu 7 Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Mit der Staatsgarantie haftet der Kanton Luzern für die Verbindlichkeiten der LUKB.

Hintergrund des Vorstosses war, dass die Luzerner Kantonalbank beabsichtigt, ihr Eigenkapital um rund eine halbe Milliarde Franken zu erhöhen. Der Kanton Luzern, der zu 61,5 Prozent im Besitz der Bank ist, will sich mit 308 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung beteiligen.

Vorstoss aktueller den je

In Anspielung auf die Credit Suisse sagte Riccarda Schaller, ihre Motion könne aktueller gar nicht sein. Wie die CS für die Schweiz sei die Kantonalbank für den Kanton Luzern «too big to fail», also zu gross, um sie untergehen zu lassen. «Für mich ist es nicht logisch, dass wir uns noch stärker an diesem Klumpenrisiko beteiligen», so Schaller. Der Kanton ziehe bei der Kapitalerhöhung ohne Notwendigkeit nach. Die LUKB sei eine solide Bank und könne sich das Kapital am Markt beschaffen. «Es handelt sich zudem nicht um eine Kernaufgabe des Staates wie Bildung oder Infrastruktur.»

Schaller stand allerdings alleine auf weiter Flur. So sagte Daniel Piazza (Mitte, Malters): «Wir können es drehen und wenden wie wir wollen; die Staatsgarantie kann man nicht aufheben.» Die LUKB sei schlicht zu gross, der Kanton müsste die Bank im Krisenfall retten. Heidi Scherer (FDP, Meggen) betonte, die LUKB sei systemrelevant. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis sei richtig, zumal die Vorschriften im Bankenwesen dazu verschärft wurden. Armin Hartmann (SVP, Schlierbach) pflichtete bei, denn die Bank sei schlechter kapitalisiert als andere Kantonalbanken, die Erhöhung sei deshalb richtig.

Branche nimmt Politik in Geiselhaft

Grüne und SP zeigten zwar Sympathien für Schallers Motion, wollen aber ebenfalls an der Staatsgarantie festhalten. Dennoch sparten sie nicht mit Kritik, gerade im Hinblick auf die Geschehnisse rund um die Credit Suisse. «Wie konnte es passieren, dass Gesellschaft und Politik von einer Branche in Geiselhaft genommen worden sind?», fragte sich Jörg Meyer (SP, Adligenswil). Regierungsrat Reto Wyss entgegnete, es treffe auch andere Branchen. Im Energiesektor habe der Staat im vergangenen Jahr ebenfalls eingreifen müssen.

Zu reden gab die Abgeltung der Staatsgarantie, dank der jährlich rund 9,5 Millionen Franken von der LUKB in die Staatskasse fliessen. Guido Müller (SVP, Ebikon) machte beliebt, dieses Geld für den Krisenfall zurückzustellen. Die linken Parteien forderten eine Erhöhung der Abgeltung.

Mehr Zuspruch erfuhr eine zweite Motion von Schaller. Darin forderte sie unter anderem eine externe Analyse der mit der geplanten Kapitalerhöhung verbundenen Risiken. Besonders die linke Ratsseite sympathisierte mit diesem Ansinnen. «Blindes Vertrauen ist nicht gut, wir müssen genauer hinschauen», forderte SP-Fraktionschef David Roth. Mit 66 Nein- zu 37 Ja-Stimmen versenkte das Parlament jedoch auch diesen Vorstoss.