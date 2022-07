Kantonsrat Demenzzuschläge im Kanton Luzern sollen wegfallen – aber nicht sofort Zug und Aargau verzichten längst auf Demenzzuschläge in Heimen, Luzern will folgen. Wann, ist nicht absehbar, wie die Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss schreibt. Lukas Nussbaumer 05.07.2022, 00.01 Uhr

Die Zahl der dementen Menschen soll sich bis in 30 Jahren mehr als verdoppeln, prognostiziert die Schweizerische Alzheimervereinigung. Demnach wären 2052 landesweit etwa 300'000 Personen dement, im Kanton Luzern rund 13'000. Wie viele von ihnen in Heimen leben, ist nicht bekannt. Sicher ist hingegen: Fast die Hälfte der 70 im Verband Curaviva zusammengeschlossenen Luzerner Heime verlangt für die Betreuung von demenzkranken Menschen Zuschläge, die pro Tag bis zu 35 Franken betragen.

Ein unhaltbarer Zustand, fand der Rothenburger SP-Kantonsrat Andy Schneider im September 2021 – und verlangte in einem Postulat die Abschaffung dieser Zuschläge. So, wie es das Gesundheits- und Sozialdepartement in seiner Demenzstrategie schon vor vier Jahren als Ziel formuliert hatte: «Auf die Erhebung von Demenzzuschlägen wird verzichtet. Die Zusatzkosten für die Betreuung werden solidarisch getragen.»

Luzerner Regierung strebt Bundeslösung an

Inzwischen hat das Gesundheits- und Sozialdepartement das von weiteren Mitgliedern der SP, aber auch von Angehörigen der Mitte, SVP und Grünen unterzeichnete Postulat beantwortet – und sie will es erheblich erklären. Eine rasche Umsetzung des eigenen Willens ist allerdings nicht zu erwarten, wie die Formulierungen zeigen. So heisst es in der kurzen Antwort zuerst, die Festlegung der Aufenthaltstaxen liege im Zuständigkeitsbereich der Heime beziehungsweise ihrer Trägerschaften. Im gleichen Abschnitt weist das Departement zudem darauf hin, die Luzerner Regierung strebe weiterhin an, die Betreuung von dementen Menschen längerfristig in den Leistungskatalog des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung aufzunehmen.

Eine kantonale Lösung plant das Gesundheits- und Sozialdepartement zwar auch, lässt es in seiner Antwort durchblicken. Der Weg dazu scheint allerdings kompliziert. So habe die Regierung den Pflegeheimen vorgeschlagen, die Aufenthaltstaxen seien so festzulegen, dass der erhöhte Betreuungsaufwand für Demente eingerechnet sei. Wie eine Vernehmlassung ergeben habe, sei dieser Vorschlag jedoch noch nicht spruchreif. Eine neue Regelung müsse mit Blick auf die Praxistauglichkeit detaillierter ausgearbeitet werden, was mehr Zeit brauche. Deshalb verzichte man aktuell auf einen entsprechenden Vorschlag. Stattdessen soll dereinst ein gemeinsam mit den Gemeinden und Leistungserbringern weiterentwickelter Lösungsvorschlag zur Diskussion gestellt werden – im Rahmen einer künftigen Revision des kantonalen Betreuungs- und Pflegegesetzes.

«Eine schlechte Nachricht für die Betroffenen»

Postulant Andy Schneider redet auf Anfrage von einer «sehr unbefriedigenden Antwort» und einer «schlechten Nachricht für die Betroffenen, die nun vielleicht noch mehrere Jahre einen Zuschlag zahlen müssen». Bei einer Extraabgabe von beispielsweise 25 Franken pro Tag wird das Budget einer dementen und im Heim wohnenden Person pro Jahr mit rund 9000 Franken belastet.

Das letztmals auf 2017 hin überarbeitete Betreuungs- und Pflegegesetz müsse nicht zur Diskussion gestellt werden, wie dies das Gesundheits- und Sozialdepartement schreibe, sondern eine schnelle Lösung gefunden werden. Der seit 2014 im Kantonsrat politisierende Schneider, der vor sechs Jahren in den Gemeinderat seiner Wohngemeinde Rothenburg gewählt worden ist, sagt: «Ich vermisse einen Zeitplan. Das einzige positive an der Antwort ist die Erheblicherklärung.»