Fünf Mitglieder in der Luzerner Regierung sind für das aktuelle Gremium richtig Die Luzerner Regierung erachtet es als nicht angebracht, die eigene Zusammensetzung zu beurteilen. Dennoch zählt sie in ihrer Antwort auf eine Motion nur Gründe auf, die gegen eine Vergrösserung auf sieben Mitglieder sprechen. Lukas Nussbaumer 19.07.2022, 00.01 Uhr

Die Luzerner Regierungsräte Paul Winiker (SVP, links), Reto Wyss, Guido Graf (beide Mitte), Fabian Peter (FDP) und Marcel Schwerzmann (parteilos) finden, die aktuelle Organisationsform habe sich bewährt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Mai 2019)

Für Rahel Estermann ist klar: Die Luzerner Regierung soll von fünf auf sieben Mitglieder aufgestockt werden, damit sie «über einen Mindestanspruch an demokratischer Repräsentativität und Diversität verfügt». Konkret: Für die Co-Chefin der Grünen Kantonsratsfraktion sollen in der Exekutive beide Geschlechter sowie möglichst alle Regionen und politischen Haltungen vertreten sein.

Exakt dies sei seit 2003 nicht mehr der Fall, argumentiert die Stadtluzerner Politikerin in einer Motion. Vor 19 Jahren wurde das Gremium nach dem Ja zu einer Initiative der SVP von sieben auf fünf Angehörige reduziert – gegen den Willen von Regierung und Parlament (siehe Box).

Einmal für und zweimal gegen eine Verkleinerung Die Luzerner Regierung schlug 1997 mit dem Reformprojekt «Luzern 99» eine Verkleinerung des Gremiums um zwei auf fünf Mitglieder vor. Allerdings eher unter dem Aspekt: «Wenn wir schon fast alles in Frage stellen, müssen wir auch das eigene Gremium hinterfragen» als mit grosser Begeisterung, wie sich der damalige CVP-Regierungsrat Toni Schwingruber erinnert. Und erfolglos: Der Grosse Rat lehnte den Vorschlag ab. Vier Jahre später waren Kantonsparlament und Regierung gleicher Meinung und empfahlen eine Initiative der SVP, die wiederum eine Reduktion der Exekutive forderte, zur Ablehnung. Und erneut erfolglos: Das Volk unterstützte das Anliegen der SVP im September 2002 mit 53'615 Ja- zu 50'074 Nein-Stimmen. Im Frühjahr 2003 wurde die Regierung dann erstmals als Fünfergremium gewählt – und will 19 Jahre später daran festhalten. (nus)

Nun liegt die Antwort der aus fünf Männern bestehenden Regierung vor. Sie rollt darin den Weg bis zur Verkleinerung auf und erachtet es «angesichts der Entstehungsgeschichte nicht als angebracht, wenn unser Rat seine eigene Zusammensetzung beurteilt». Wer ein grösseres Gremium wolle, solle mit einer Initiative versuchen, die Verfassung zu ändern. Die Motion sei abzulehnen.

Aufstockung hätte «massgeblich» höhere Kosten zur Folge

In ihren weiteren Ausführungen lässt die Regierung indes keine Zweifel darüber aufkommen, was sie von einer Vergrösserung hält: nichts. So könne man die Aufgaben in der heutigen Grösse «effizient erfüllen» und die aktuelle Organisationsform habe sich «bewährt». Müsste die Verwaltung wieder auf sieben Departemente ausgebaut werden, wären die «Auswirkungen in personeller, organisatorischer und rechtlicher Hinsicht beträchtlich und der finanzielle Aufwand würde sich massgeblich vergrössern».

Es müssten nämlich nicht nur zwei neue Stabsorganisationen mit Funktionen wie Departementssekretär, Finanz-, Organisations-, Rechts- und Kommunikationsspezialisten geschaffen, sondern auch Investitionen in Räume, Mobiliar und IT-Ausstattung getätigt werden.

Der Anpassungsaufwand könnte sich ausserdem «in Personalfluktuationen und zeitweiligen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit für die Bevölkerung bemerkbar machen», warnt die Regierung vor einer Reorganisation. Umsetzbar wäre die Neugliederung frühestens auf den 1. Juli 2027.

Regierung zählt «kleinkrämerisch» mögliche neue Stellen auf

Motionärin Rahel Estermann bezeichnet es auf Anfrage als «sehr schade», dass die Regierung nicht auf die Chancen einer Siebner-Zusammensetzung eingeht. «Die Regierung verwaltet, anstatt sich strategische Überlegungen über die Zukunft des Kantons zu machen und die eigene Organisation daraufhin zu überprüfen, ob sie zukunftsfähig ist.» Dafür zähle sie «kleinkrämerisch» mögliche neue Stellen auf.

Nicht einleuchtend ist für Estermann, warum die Regierung den Weg über eine Initiative empfiehlt. Eine Änderung der Verfassung wäre via Motion genauso gut möglich, und eine Volksabstimmung brauche es sowieso. Lehnt der Kantonsrat die Motion ab, bliebe Estermann jedoch nur das Ergreifen einer Initiative übrig. Ob es dazu kommt, würden die Grünen nach der Beratung der Motion entscheiden, so Estermann.

Bei der Einreichung des Vorstosses zeigten SP und GLP grosse Sympathie für das Anliegen, die Mitte signalisierte Offenheit. SVP und FDP wollen gemäss der Umfrage unserer Zeitung am Status quo festhalten. Der Erfolg der Motion hängt also von der Mitte ab.

Je kleiner der Rat, desto wichtiger die Persönlichkeiten

Am 24. Juni 2003 hatte die Luzerner Regierung im Kantonsratssaal ihren letzten Auftritt in der siebenköpfigen Besetzung (von links): Max Pfister, Ueli Fässler (beide FDP), Markus Dürr, Margrith Fischer (beide CVP), Paul Huber (SP), Kurt Meyer und Anton Schwingruber (beide CVP). Bild: Eveline Bachmann (Luzern)

Toni Schwingruber ist nicht nur Angehöriger der Mitte, sondern auch einer der wenigen Politiker, die sowohl im Siebner- als auch im Fünfer-Gremium regiert haben. Während zweier Legislaturen war der Werthensteiner eines von sieben und während acht Jahren eines von fünf Mitgliedern, zuerst als Wirtschafts- und ab Juli 2003 als Bildungs- und Kulturdirektor. Gefragt, ob sich die Verkleinerung aus seiner Sicht bewährt habe, sagt der 72-Jährige: «Aus Sicht eines amtierenden Regierungsmitglieds ja. Die Arbeit im Gremium wurde effizienter, homogener und partnerschaftlicher.» Allerdings komme es sehr auf die Persönlichkeiten an, denn in einem kleinen Gremium ertrage es Aussenseiter weniger gut.

Die «richtige» Anzahl von Regierungsmitgliedern gebe es ohnehin nicht, betont der promovierte Jurist und frühere Präsident der CVP des Kantons Luzern. Und zählt sodann je fünf Argumente für die Fünfer- und für die Siebner-Zusammensetzung auf.

Seine Schlussfolgerung lautet: «Aus organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Sicht sind möglichst kleine Gremien anzustreben, aus staatspolitischer Sicht möglichst grosse.» Schwingruber sagt weiter, er habe sein Argumentarium auch an Klausuren der Zuger und Walliser Regierung vorgetragen, die eine Verkleinerung beziehungsweise Vergrösserung prüften. Das Ergebnis: beide blieben bei der alten Regelung.

