Kantonsrat Busspuren für Handwerker? Mehr Park-and-ride-Anlagen? Kanton Luzern erhält erstmals eine Verkehrsstrategie Das Parlament hat den Planungsbericht Mobilität genehmigt. Unter anderem werden damit die drei bisherigen Planungsinstrumente durch ein einziges ersetzt. Kritisch sieht dies die SVP. Reto Bieri Jetzt kommentieren 20.03.2023, 18.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Thema Verkehr beansprucht den Kantonsrat in der aktuellen Session besonders stark, ganze elf Punkte umfasst die Traktandenliste dazu. Den Anfang machte am Montagnachmittag der Planungsbericht Zukunft Mobilität im Kanton Luzern, kurz Zumolu. Das Fazit daraus lautet: Die Mobilität im Kanton wird künftig ganzheitlich betrachtet. So soll es etwa nur noch ein einziges Planungsinstrument für die Mobilität anstelle der heutigen drei geben: Das Programm Gesamtmobilität ersetzt ab 2027 das Bauprogramm für die Kantonsstrassen, den ÖV-Bericht sowie die kantonale Veloplanung.

Um die Verkehrsprobleme anzugehen, soll der Verkehr im Kanton Luzern gesamtheitlich betrachtet werden. Im Bild der Schweizerhofquai in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. 1. 2023)

Der Kantonsrat nahm den Planungsbericht in der Schlussabstimmung zustimmend zur Kenntnis (76 Ja- zu 21 Nein-Stimmen). Dies entgegen der Empfehlung der vorberatenden Kommission Verkehr und Bau, die eine neutrale Kenntnisnahme forderte. Darin spiegelt sich, dass die Sichtweisen und Vorstellungen der Parteien, wie die künftigen Verkehrsprobleme zu lösen sind, unterschiedlich sind.

So steht die SVP dem Planungsbericht kritisch gegenüber, sie lehnte ihn ab. Fraktionssprecher Guido Müller aus Ebikon sagte in der Eintretensdebatte, es fehle eine klare Strategie für Lösungen. Massnahmen zur Beschränkung der Zuwanderung, die aus Sicht der SVP für den Mehrverkehr verantwortlich ist, würden im Bericht nicht genannt. Es bestehe zudem kein Bedarf, die bestehenden drei Planungsprogramme zu ersetzen, dies beschneide die Kompetenz des Kantonsrats. Die SVP behalte sich vor, das Referendum zu ergreifen.

Der Ebikoner Daniel Gasser sagte namens der Mitte, «die Physik und nicht die Parteipolitik steuert den Verkehr». Seine Partei befürworte den Planungsbericht. Sabine Wermelinger (FDP, Flühli) sagte, die Meinungen zur Mobilität würden teilweise fundamental auseinanderliegen. «Es braucht Kompromissbereitschaft von beiden Seiten, zudem eine effiziente Nutzung der vorhanden Infrastruktur.» Die FDP halte an der freien Wahl der Verkehrsmittel fest. «Nicht jeder und jede kann und will aufs Auto verzichten oder dieses teilen.»

Mit Zumolu stelle die Regierung zum richtigen Zeitpunkt die Weichen für die Zukunft, sagte Hasan Candan (SP, Luzern). Mobilität müsse für alle Menschen gewährleistet sein. «Andererseits benötigt Mobilität Platz, doch dieser wird immer knapper.» Die bestehende Infrastruktur müsse effizient genutzt werden, Verkehr zu vermeiden sei essenziell.

Zumolu als grösster gemeinsamer Nenner

Auch die Grünen sind laut Sprecherin Judith Schmutz (Grüne, Rain) grundsätzlich zufrieden mit der Stossrichtung des Strategiepapiers. «Zumolu ist ein guter Kompromiss.» Wenn es an die Umsetzung von konkreten Massnahmen gehe, werde es aber noch viel Arbeit brauchen und harte Diskussionen geben. Aus Sicht der Grünen müssen die Mobilität und die Anzahl Fahrzeuge reduziert werden.

«Endlich hat der Kanton Luzern eine Verkehrsstrategie», freute sich Andras Özvegyi (GLP, Luzern) über Zumolu. Weil eine solche bislang fehlte, seien in der Vergangenheit viel zu oft Fehlinvestitionen getätigt worden. «Ein Beispiel: Der Autobahnanschluss in Buchrain war schon nach kurzer Zeit überlastet, der ÖV steckt fest», so Özvegyi. Zumolu sei «unsere Richtschnur für die Zukunft».

Auch Regierungsrat Fabian Peter (FDP) wies darauf hin, nun liege zum ersten Mal eine umfassende, breit abgestützte Mobilitätsstrategie vor. «Ich bin mir bewusst, dass nicht alle gleich einverstanden sind, aber wir haben versucht, den grössten gemeinsamen Nenner zu finden.»

Bevorzugung des Wirtschaftsverkehrs findet Anklang

Das Parlament behandelte zudem mehrere Vorstösse zum Thema Verkehr. Gutgeheissen hat es dabei mit 65 Ja- zu 30 Nein-Stimmen ein Postulat von Gaudenz Zemp (FDP). Darin fordert der Horwer, zu prüfen, wie man den Wirtschaftsverkehr bevorzugen kann. Beispielsweise könnten Handwerker separate Busspuren nutzen. Den Vorstoss lehnten die SVP und die Grünen ab. «Durch die Mitnutzung von separaten Busspuren wird der ÖV noch weniger attraktiv», sagte Judith Schmutz. Die SP hingegen unterstützte den Prüfauftrag, man sehe Potenzial gerade im städtischen Raum, sagte Hasan Candan.

Teilweise gutgeheissen wurde zudem eine Motion von Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern), worin sie die Förderung von Park-and-ride-Anlagen verlangt. Kein Gehör fand hingegen Bärtschs Forderung, den Besetzungsgrad von Autos zu erhöhen, etwa, dass in Stosszeiten nicht nur eine Person im Auto sitzen darf.