Kantonsrat «Luzerner Bauern sind des Wolfes wegen Psychoterror ausgesetzt» Der Wolf hat im letzten Jahr auf Luzerner Alpen so viele Nutztiere gerissen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Dennoch steht die Regierung der Koexistenz von Alpbewirtschaftung und Wolf positiv gegenüber. Bäuerin und SVP-Kantonsrätin Barbara Lang fordert mehr Informationen für die Bevölkerung. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 17.01.2023

Ein Wolf tappt im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Luzern und Obwalden in eine Fotofalle. Bild: PD (9. März 2021)

Im Kanton Luzern sei «jederzeit und überall mit der Präsenz des Wolfs zu rechnen». Auf diesen Satz legt die Regierung besonders viel Wert, wenn sie Vorstösse aus dem Kantonsrat zum Wolf beantwortet. Wie recht sie damit hat, zeigt sich aktuell gerade wieder einmal: Im Gebiet Littauerboden, also auf dem Boden der Stadt Luzern, streift wohl ein Wolf umher.

Auf den Alpen im Entlebuch werden Wölfe seit Jahren gesichtet – zum grossen Unmut der Landwirte, die Risse von Nutztieren beklagen. So wurden im letzten Jahr 13 Wolfsrisse registriert, was deutlich mehr ist als zwischen 2018 und 2021, wo es durchschnittlich halb so viele waren. Zwischen 2014 und 2017 wurden keine Risse festgestellt, im Zeitraum von 2009 bis 2013 total 76. Diese Zahlen nennt die Regierung in ihrer Stellungnahme auf eine Anfrage des Stadtluzerner SP-Kantonsrats Hasan Candan.

2 Wölfe im Kanton Luzern, gegen 200 landesweit

Im Vergleich zu Gebirgskantonen wie Bern, Wallis oder Graubünden sind das tiefe Werte. Das gilt auch für die Zahl der Wölfe, von denen es landesweit zwischen 150 und 200 gibt. Im Kanton Luzern waren in den letzten drei Monaten nur zwei aktiv, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von Helen Schurtenberger (FDP, Menznau). Es seien jedoch auch unweit der Grenze zum Kanton Obwalden Wölfe identifiziert worden, deren Streifgebiet durchaus auf Luzerner Boden reichen könne. Zu einer Paar- oder gar Rudelbildung sei es weder im Gebiet Schangnau-Flühli noch im Luzerner Hinterland gekommen.

Doch sind zwei im Kanton Luzern heimischen Wölfe und im Mittel der letzten 14 Jahre acht gerissene Nutztiere Zahlen, die Alarmismus in Form von vier kantonsrätlichen Vorstössen rechtfertigen? Zumal auf Kantonsgebiet gegen 20'000 Schafe leben – ein Zehntel davon im Sommer auf der Alp –, deren Haltung von Bund und Kanton pro Jahr mit rund 840'000 Franken unterstützt wird?

Informationen in Grenzgebieten ungenügend

Die Zahl der gerissenen Tiere sei über die Jahre betrachtet in der Tat überschaubar, räumt Bäuerin Barbara Lang ein. Doch die Daten allein würden nichts aussagen über den Stress und den Druck, den Halterinnen und Halter von Nutztieren wegen der Präsenz des Wolfs auszuhalten hätten. «Wer in ständiger Angst um seine Tiere leben muss, ist einem regelrechten Psychoterror ausgesetzt», sagt die SVP-Kantonsrätin aus Hellbühl. Alle, die ein Haustier halten würden, könnten dies nachvollziehen.

Lang hat im September 2022 gleich zwei Vorstösse zum Wolf eingereicht – und ist mit der Antwort der Regierung auf ihr Postulat zum SMS-Warndienst gar nicht zufrieden. Lang monierte, zwischen dem Riss eines Nutztieres durch Wölfe und der Warnung der Tierhaltenden würden bis zu drei Wochen vergehen, und verlangte eine praxistaugliche Lösung. Diese Forderung sei durch die Neukonzipierung des SMS-Diensts erfüllt, antwortet die Regierung nun. Und beantragt, das Postulat wegen Erfüllung abzulehnen.

Damit ist Barbara Lang nicht einverstanden. Zum Zeitpunkt ihres Vorstosses sei ihre Forderung nie und nimmer erfüllt gewesen, und ausserdem blieben weitere im Vorstoss erwähnten Punkte offen. Etwa eine bessere interkantonale Zusammenarbeit: «In Grenzgebieten müssen sich alle Älplerinnen und Landwirte die Informationen in jedem Kanton separat holen. Das ist zu umständlich.»

Zudem habe sich die Situation seit Mitte September verändert. Wölfe würden inzwischen nicht mehr nur durchs Entlebuch und Hinterland streifen, sondern sich immer öfter in städtische Gebiete wagen. «Heute sind grosse Teile des Kantons vom Wolf betroffen. Das löst Verunsicherung aus. Deshalb muss die breite Bevölkerung aktiver und besser informiert werden. Hinweise auf der Website der Dienststelle für Landwirtschaft und Wald reichen nicht mehr», findet die seit 2011 im Kantonsrat politisierende Vizepräsidentin der Aufsichts- und Kontrollkommission. Zu diesem Informationsbedürfnis äussere sich die Regierung in der Stellungnahme auf ihren Vorstoss leider mit keinem Wort.

Kulante Praxis bei Entschädigung

Zufrieden ist die 53-jährige Landwirtin dafür mit den Antworten der Exekutive auf ihre Fragen zum Gänsegeier. Diese Aasfresser wurden im letzten Sommer im Grossraum Flühli und über Weggis zu Dutzenden gesichtet. Gänsegeier verzehren die Kadaver von gerissenen Tieren derart schnell und gründlich, dass die Beurteilung eines Risses danach praktisch aussichtslos wird. Das führt zu Unsicherheiten bei der Entschädigung für gerissene Tiere: War es nun ein Wolf oder nicht?

Laut Regierung sei man pragmatisch vorgegangen. Auf der Schrattenfluh gerissene Schafe habe man auch entschädigt, obwohl die Todesursache nicht geklärt werden konnte. Weil das Problem mit der Präsenz der Gänsegeier neu sei, würden sich die Kantone derzeit austauschen, um eine einheitliche und taugliche Entschädigungspraxis zu etablieren.

Klar ist für die Regierung indes schon jetzt: Eine Koexistenz von Alpbewirtschaftung und Wolf ist möglich. Diese dürfe aber nicht auf Kosten der Alp- und Landwirtschaft gehen. Die Alpwirtschaft habe «in der Schweiz seit jeher kulturell, ökonomisch und ökologisch eine grosse Bedeutung». Das solle in Zukunft so bleiben. Gleichzeitig hätten Grossraubtiere wie Bär, Luchs oder der Wolf im Alpenraum ihre Existenzberechtigung. Zumal auf Schweizer Alpen jeden Sommer ein Vielfaches mehr Schafe an natürlichen Todesursachen wie Krankheiten, Unfällen oder Blitzschlägen als durch den Riss von Grossraubtieren sterben würden. Wie viele, lässt sich laut Regierung nicht eruieren.

Hasan Candan, der die Frage zur Koexistenz in seinem Vorstoss gestellt hat, ist von der Antwort «positiv überrascht. Die Regierung anerkennt, dass Alpwirtschaft und Wolf nebeneinander Platz haben». Die Regierung sollte seiner Ansicht aber «die Bevölkerung proaktiver informieren und sich enger mit den Nachbarkantonen absprechen».

