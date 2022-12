Kantonsrat Luzerner Frauen sollen obligatorischen Infoanlass zum Zivilschutz besuchen Zivilschutz- und Feuerwehrorganisationen plagen Nachwuchssorgen. Nun sollen vermehrt junge Frauen für ein Mitmachen motiviert werden – via den obligatorischen Besuch einer Infoveranstaltung. Wer kneift, wird gebüsst. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Angehörige des Zivilschutzes waren im Sommer 2021 stark gefordert, etwa beim Zurückbauen von Hochwasser-Schutzmassnahmen wie hier am Mühleplatz in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (29. Juli 2021)

Dem Kanton Luzern gehen die Zivilschützer aus. Das ist keine zugespitzte Schlagzeile, sondern die Realität, denn die Zahl der Neurekrutierungen sinkt laufend. Auch die Feuerwehren kämpfen mit Nachwuchssorgen. Wegen der Pandemie und im vorletzten Sommer auch aufgrund des Hochwassers mussten die verbliebenen Feuerwehr- und Zivilschutzangehörigen entsprechend viele Zusatzstunden leisten. Nun macht die Stadtluzerner Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann einen Vorschlag, wie dem Personalmangel bei den Organisationen des Bevölkerungsschutzes begegnet werden kann: mit einem obligatorischen Infoanlass für junge Schweizerinnen.

Diese werden zwar wie die jungen Männer zum Orientierungstag der Armee eingeladen, müssen ihn aber nicht besuchen. Entsprechend wenig nutzen junge Schweizerinnen jeweils die Gelegenheit, sich über das gesamte System des Bevölkerungsschutzes zu informieren. Das ist denn auch ein Hauptanliegen, das Stadelmann mit ihrem Postulat verfolgt: Chancengleichheit bei den Ausbildungs- und Informationsmöglichkeiten. «Hätte ich mit 18 Jahren gewusst, was möglich ist, wäre ich zumindest beim Bevölkerungsschutz eingestiegen. Eventuell hätte ich sogar Militärdienst geleistet», sagt die heute 37-jährige First Responder und Notfallhelferin, die auch der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft eng verbunden ist.

SVP-Mitglieder stören sich am Obligatorium

So wie die seit September 2021 im Kantonsrat politisierende Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern denken auch viele andere Parlamentsmitglieder. Die Liste der Mitunterzeichnenden umfasst nicht nur 20 Fraktionskolleginnen und -kollegen, sondern auch Angehörige von FDP, SP, Grünen und Grünliberalen. Nur in den Reihen der SVP blieb Stadelmann beim Werben um Unterstützung für ihr Anliegen erfolglos. Die Angefragten hätten sich am Obligatorium gestört, so die Präsidentin der Stadtluzerner Mitte.

Die Chancen auf ein Ja zum Postulat stehen also gut, auch wenn das vorgeschlagene Obligatorium neben SVP-Mitgliedern auch liberale Kräfte abschrecken könnte. Stadelmann kontert, auch sie plädiere für Freiwilligkeit. «Wie man sieht, funktioniert sie in diesem Bereich aber nicht. Genauso wenig bringen Kampagnen in den sozialen Medien, auch wenn diese gut gemacht sind.»

Niedergelassene Ausländer im Gegensatz zum Aargau ausgeschlossen

Was in Luzern erst gefordert wird, ist im benachbarten Aargau schon bald Realität: Der Grosse Rat hat Mitte November in erster Lesung Ja gesagt zu einem obligatorischen Infoanlass zum Bevölkerungsschutz für junge Frauen. Auch niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer sollen teilnehmen müssen. Anders in Luzern, denn diese Bevölkerungsgruppe wird im Vorstoss nicht genannt. Ganz bewusst, wie Karin Stadelmann sagt. Schliesslich habe es der Kantonsrat Anfang 2021 klar abgelehnt, dass auch Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C eine Ausbildung bei der Polizei absolvieren können.

Wiederum gleich halten wie im Aargau möchte es die Luzerner Mitte-Politikerin mit den Sanktionen. Wer sich auch der zweiten Aufforderung zum Besuch der Infoveranstaltung widersetzt und keinen nachvollziehbaren Grund für das Fernbleiben liefert, soll eine Busse bezahlen. Im Aargau sind 500 Franken vorgesehen.

Gemeinsame Veranstaltung mit den Männern

Laut Stadelmann würde sich der Aufwand für die Behörden bei einem Ja zu ihren Anliegen, mehr junge Frauen für ein Engagement im Bevölkerungsschutz zu gewinnen, in Grenzen halten. «Es braucht keine separaten Anlässe für Frauen, sie können gemeinsamen mit jenen der Männer stattfinden.» 2023 sind im Kanton Luzern 35 Orientierungstage geplant, die alle im Zivilschutzausbildungszentrum Sempach durchgeführt werden.

Die Regierung hat nun ein Jahr Zeit für eine Stellungnahme zum Postulat und wird sich beim Erarbeiten ihrer Antwort auch auf Fachleute stützen. Einer von ihnen ist Daniel Enzler. Der Leiter der Abteilung Zivilschutz bei der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug sagt, der Vorstoss von Karin Stadelmann sei «prüfenswert». Weil die Nachwuchsprobleme beim Zivilschutz und der Feuerwehr ein landesweites Phänomen seien, solle jedoch «eine bundesweit geltende Lösung angestrebt werden».

