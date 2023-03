Luzerner Mitte läuft mit härteren Massnahmen gegen Chaoten auf

Fussball-Krawalle Luzerner Mitte wird im Kantonsrat mit härteren Massnahmen gegen Chaoten auflaufen Um Ausschreitungen von Gästefans zu unterbinden, soll die Luzerner Regierung den FC Luzern stärker in die Pflicht nehmen. Das fordert die Mitte im Kantonsrat. Die Unterstützung der anderen Parteien hält sich allerdings in engen Grenzen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 16.03.2023, 17.00 Uhr

Chaoten aus den Reihen des FC Basel haben beim Fussballspiel zwischen dem FCL und dem FCB einen Zug der Zentralbahn verwüstet. Es blieb nicht nur bei Schmierereien. Bild: PD/Zentralbahn

Keine schweizweite ID-Pflicht und auch keine sonstigen Verschärfungen des Hooligan-Konkordats: Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) lässt die an Fussballspielen wütenden Chaoten bis auf weiteres gewähren. Das hat sie kürzlich entschieden. Doch die Kantone können von sich aus Massnahmen ergreifen.

Die Mitte des Kantons Luzern will nun Nägel mit Köpfen machen. Am kommenden Montag diskutiert das Kantonsparlament, ob ein Vorstoss von Fraktionschef Adrian Nussbaum dringlich behandelt werden soll. Er verlangt vom Regierungsrat, drei Massnahmen zu prüfen: Den FCL verpflichten, die Identität von sämtlichen Besuchern zu erfassen, bei Hochrisikospielen eine Kaution für allfällige Schäden durch Gästefans zu hinterlegen und bei künftigen Ausschreitungen die Kosten zu 100 Prozent zu übernehmen.

Auslöser für den Vorstoss waren massive Sachbeschädigungen durch Chaoten aus den Reihen des FC Basel beim FCL-Heimspiel vom 4. März. Wie eine Umfrage unserer Zeitung unter den Fraktionen zeigt, wird das Postulat keine Mehrheit finden.

Auch Sitze und Abfallkübel wurden von den FCB-Chaoten nicht verschont. Bild: PD/Zentralbahn

SVP: Hart vorgehen, aber nicht so

SVP-Präsidentin und Interims-Fraktionschefin Angela Lüthold findet die Forderungen gut gemeint, aber nicht zielführend. Es fehle die rechtliche Grundlage. Stattdessen müsse eine Luzerner Lösung angestrebt werden: mit Auflagen bei Risikospielen, um Ausschreitungen und Randale zu verhindern. «Dabei muss der Kanton Luzern den Handlungsspielraum voll und ganz ausnutzen.»

FDP-Vizefraktionschef Andreas Bärtschi hält die Mitte-Forderungen für Stammtischparolen. «Es kann doch nicht sein, dass ein Veranstalter eine Kaution hinterlegen muss. Für mich ist das nicht umsetzbar und verhindert eine vertrauensvolle, zukunftsgerichtete Zusammenarbeit aller Beteiligten.» Personalisierte Tickets würden Ausschreitungen vor dem Stadion nicht verhindern. Stattdessen müssten schweizweit der Dialog weiter vertieft und fehlbare Chaoten konsequent verfolgt werden.

SP und Grüne für deeskalierende Ansätze

SP-Kantonsrätin Melanie Setz will die Beratung im Rat nicht vorwegnehmen, pocht aber auf ein national einheitliches Vorgehen, wie es die KKJPD und die Swiss Football League anstreben. «Nach wie vor will auch die SP an kooperativen und deeskalierenden Ansätzen festhalten.» Die Partei erwartet von den eingesetzten Arbeitsgruppen eine konstruktive Zusammenarbeit «und bis spätestens Ende 2023 Ergebnisse mit wirkungsvollen und rasch umsetzbaren Massnahmen».

Auch die Grünen sprechen sich gegen mehr Repression aus. Laut Jonas Heeb können personalisierte Tickets «solche absurden und unnötigen Vorfälle wie kürzlich nicht verhindern». Eine Kostenübernahme durch den Verein sei rechtlich maximal zu 80 Prozent möglich. Die Situation sei allgemein stabiler als in letzten Jahren. «Natürlich entschuldigt dies keineswegs ein solches Verhalten. Es zeigt jedoch, dass die präventiven Ansätze mit Einbezug der Fanarbeit am vielversprechendsten sind.»

GLP-Fraktionschefin Claudia Huser sagt: «Es ist sehr schade, dass es vorerst nicht zu zufriedenstellenden, wirksamen schweizweiten Verschärfungen gekommen ist. Darum muss der Kanton Luzern jetzt selbst Massnahmen ergreifen.» Die Forderungen der Mitte würden aber alle aufs Mal zu weit gehen. Huser, die auch für einen Sitz im Regierungsrat kandidiert, plädiert darum für «schrittweise Verschärfungen, zu welchen auch die Prüfung personalisierter Tickets gehört».

In den letzten Jahren ist es auch immer wieder in den Quartieren zu Krawallen gekommen; hier im Frühling 2015 durch Chaoten aus den Reihen des FC Zürich. Bild: PD/Leserbild

Leserinnen und Leser haben klare Meinung

Während eine härtere Gangart im Kantonsrat keine Mehrheit finden wird, ist die Meinung der Leserinnen und Leser unserer Zeitung eindeutig. «Ich verstehe als Jurist die Welt nicht mehr – 20 Jahre diskutieren, evaluieren, beobachten, reden und reden wir und prüfen Massnahmen gegen diese Fussball-Chaoten!», lautet eine Reaktion auf den Kommentar von Chefredaktor Jérôme Martinu vom vergangenen Dienstag. «In Deutschland, England und Frankreich fährt man schon seit Jahren einen harten Kurs und hat Erfolg damit!»

Ein anderer Leser schreibt: «Wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, weshalb Fussballklubs und Fanorganisationen einen solchen Einfluss in unserem Staat ausüben können. Das ist ein schlechtes Zeichen. Denn ein Staat, der nur schon diesem Phänomen gegenüber handlungsunfähig ist, wird auch grössere Brocken nicht stemmen können und wollen.»