Kantonsrat Luzerner Politiker wollen Playoffs im Fussball quasi verunmöglichen Die Playoffs sind bei den Fussballfans höchst umstritten. Nun könne die Politik die Einführung doch noch verhindern: Der Luzerner SP-Präsident David Roth will die Bewilligungshürden mit Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager hoch ansetzen. Lukas Nussbaumer 2 Kommentare 22.06.2022, 16.11 Uhr

Die Luzerner Polizei bei einem Einsatz an einem FCL-Spiel . Bild: Boris Bürgisser

Trotz Gegenwehr des FC Luzern, des FC Zürich sowie von YB und Thun wird der Schweizer Fussballmeister 2024 erstmals im Playoff-Modus ausgespielt. Bei den Fans ist der am 20. Mai gefällte Entscheid mehrheitlich schlecht angekommen, wie die Kommentare in den entsprechenden Foren zeigen. Auch Vertreter der mit Nein stimmenden Klubs haben ihre vor der Abstimmung geäusserten Bedenken nach dem Beschluss wiederholt, darunter FCL-Präsident Stefan Wolf im Schweizer Fernsehen.

Nun eilt die Politik zu Hilfe – konkret der Luzerner SP-Präsident David Roth. Der im Kantonsrat politisierende Stadtluzerner hat eben ein Postulat mit einer brisanten Forderung eingereicht. Demnach soll sich die Luzerner Regierung gegen Bewilligungen von Fussballspielen auf nationalem Niveau mit Zuschauern aussprechen, deren teilnehmende Teams und die damit verbundenen Risiken nicht mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt sind. Playoff-Matches, wo die Gegner nur wenige Tage vor den Spielen bekannt sind, verkämen so zu Geisterspielen.

Polizei müsste Personal auf Vorrat planen

David Roth begründet seinen Vorstoss mit dem grossen Aufwand für die Polizei. Werde zwischen den Spielen nicht ein genügend grosser Abstand festgelegt, könne die öffentliche Sicherheit nur garantiert werden, wenn riesige Personalreserven bereitgehalten würden.

«Es kann angesichts der knappen Polizeiressourcen nicht sein, dass der Kanton Luzern aufgrund von kommerziell geleiteten Entscheiden von privaten Verbänden regelmässig gezwungen ist, Personal auf Vorrat zu planen oder kurzfristig von anderen Bereichen der öffentlichen Sicherheit abzuziehen.»

Die Politik müsse privaten Veranstaltern frühzeitig die Rahmenbedingungen klarmachen, damit diese ihre Planung darauf ausrichten können.

Roth sagt, dass insbesondere kleinere Klubs, von denen es nach der Liga-Reform mit der Erhöhung von zehn auf zwölf mehr geben werde, «ziemlich überfordert sein werden mit der Organisation». Dies insbesondere dann, wenn die Vorlaufzeit kurz sei. «Man stelle sich vor, in St. Gallen und Schaffhausen würden gleichzeitig Spiele stattfinden. Dann müssten innert zweier Tage Polizisten aus der ganzen Schweiz organisiert werden», sagt der regelmässige Besucher von FCL-Spielen.

Roth ist bei weitem nicht das einzige Mitglied des Luzerner Kantonsrats, das sich Fragen zur Sicherheit und zu den Ressourcen der Polizei bei Fussballspielen im Playoff-Modus stellt. Sein Postulat wurde von mehreren Grünen, von FDP-Fraktionschef Georg Dubach, einem ehemaligen Polizisten, und von Mitte-Kantonsrat Peter Zurkirchen unterschrieben. Roth hat seinen Vorstoss zudem sämtlichen SP-Fraktionsvorsitzenden in den Kantonsparlamenten geschickt.

FC Luzern hat im Voraus auf Problematik hingewiesen

Markus Krienbühl, Medienchef des FC Luzern, zeigt sich vom politisch breit abgestützten Vorstoss «nicht überrascht».

«Wir haben vor der Abstimmung über den neuen Modus exakt auf diese Problematik hingewiesen und darum unter anderem dagegen gestimmt.»

Dass ein entsprechender Vorstoss eingereicht wurde, nehme der FCL «zur Kenntnis».

Bei der Swiss Football League (SFL) kommt der Vorstoss nicht besonders gut an, wie Kommunikationschef Philippe Guggisberg durchblicken lässt. Guggisberg betont jedoch, die Bewilligungsbehörden und die SFL hätten sich bereits über den Einfluss der beschlossenen Modusänderungen auf die Sicherheit ausgetauscht und würden dies auch weiterhin tun. «Das Mehr an Spielen wie auch der neue Spielmodus werden zusätzliche Anstrengungen aller Beteiligten erfordern. Der konkrete Handlungsbedarf wird in den nächsten Monaten geklärt.» Dafür bleibe auch Zeit, denn das erste Playoff-Spiel finde schliesslich erst in knapp zwei Jahren statt.

Hansjörg Kaufmann vor 44 Minuten 1 Empfehlung Es ist überfällig, Sicherheitskosten für Fussballspiele müssten zu 100% dem Verband und Vereinen belastet werden. Die verantwortlichen im Fussball verstehen nur diesen Weg für vernünftige Entschiede. Als Fussballfan bin ich bereit diesen Einsatz zu leisten, nicht aber als Steuerzahler. Philippe Gerber vor 16 Minuten Sind David Roth die Ideen ausgegangen? Das Luzerner Kantonsparlament will quasi den beschlossenen Modus ändern - lächerlich. Warum suchen sie zusammen mit dem FCL nicht nach nützlichen Lösungen wie bspw. personalisierte Tickets, damit der Vandalismus im Stadion und ÖV endlich aufhört und Familien mit ihren Kindern ohne Angst die Spiele besuchen können? Das hätte schon vor Jahren in Angriff genommen werden müssen!