Luzerner Regierung müss bei Kulturförderung über die Bücher

Kantonsrat Luzerner Regierung muss bei Kulturförderung über die Bücher Geht es um die Förderung von Kulturprojekten, sind sich Regierung und Kantonsrat einig. Anders bei der Unterstützung von Institutionen: Das Parlament will den Kanton einbinden, die Regierung die Aufgabe den Gemeinden überlassen. Nun hat sich das Parlament durchgesetzt. Lukas Nussbaumer 30.01.2023, 12.16 Uhr

Das Stadttheater Sursee, wo 2019 Stück «Der Salzprinz» aufgeführt wurde, gehört zu den regionalen Kulturinstitutionen, die Strukturbeiträge erhalten sollen. Bild: Roberto Conciatori/PD

Die kantonsrätliche Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK) will via Kulturförderungsgesetz nicht nur kulturelle Projekte, sondern auch regional bedeutende Institutionen fördern. Die Regierung sieht das anders: Die Zuständigkeit für die Strukturförderung sei bei den Gemeinden zu belassen. Nun muss die Regierung ihre Haltung überdenken, denn die Mehrheit des Parlaments wies die Botschaft zur Weiterentwicklung der regionalen Kulturförderung am Montagmorgen mit 73 zu 40 Stimmen zurück.