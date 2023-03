Kantonsrat Luzerner SP fordert Lohndeckel für obersten Spitalchef Die Debatte um die Höhe der Entschädigung für Verwaltungsratsmitglieder des Luzerner Kantonsspitals und anderer ausgelagerter Organisationen geht weiter. Nach der Mitte wird jetzt auch die SP aktiv. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.20 Uhr

Die strategische Leitung des Luzerner Kantonsspitals – im Bild das Spitalzentrum (links) und das Zentrum für Intensivmedizin (rechts) – hat 2021 deutlich mehr Geld erhalten, als von der Regierung vorgegeben wurde. Bild: Patrick Hürlimann

Wie viel soll der Präsident des Verwaltungsrats der Luzerner Kantonsspital (Luks) AG verdienen? Würde er ein 100-Prozent-Pensum leisten, maximal so viel wie ein Mitglied der Regierung, also rund 260 000 Franken pro Jahr, verlangt SP-Präsident David Roth. Und trägt diese Forderung nun via Postulat in den Kantonsrat, dem er seit 2011 angehört und für den er am 2. April wieder kandidiert.

Mit ein Grund für seinen Vorstoss ist die von unserer Zeitung kurz vor Weihnachten publik gemachte Entschädigung für Luks-Präsident Ulrich Fricker, der 2021 rund 183 000 Franken statt die von der Regierung als Maximum vorgegebenen 150 000 Franken erhielt. Dies für ein Pensum von «40 bis 50 Prozent», wie die Regierung seinen Aufwand in ihrer Antwort auf einen Vorstoss der Mitte schätzt. Ausgehend von einer Belastung von 45 Prozent, sind das für einen Vollzeitjob also 406 000 Franken – deutlich mehr, als Roth jetzt als Deckel fordert.

«Deutlich weniger» für Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Stadtluzerner Sozialdemokrat beschränkt sich in seinem Postulat nicht auf den Verwaltungsrat des Luks, sondern hat ihn auf alle ausgelagerten Einheiten ausgeweitet, auf welche der Kanton als Aktionär Einfluss nehmen kann. Dazu gehören etwa die Luzerner Kantonalbank (LUKB), die Luzerner Psychiatrie (Lups) oder das Sozialversicherungszentrum WAS Luzern.

Welch grosse Auswirkungen Roths Vorstoss haben könnte, zeigt sich am Beispiel der LUKB. Ihr Verwaltungsratspräsident Markus Hongler erhielt 2021 mit rund 202 000 Franken zwar deutlich weniger als ein Regierungsmitglied. Honglers Pensum liegt allerdings weit weg von einem Vollzeitjob. Der Verwaltungsrat der Bank tagte 2021 neunmal, dazu kamen vier Sitzungen des Personal- und Vergütungsausschusses, dem Hongler angehört.

Der Lohndeckel in der Höhe eines Regierungsratssalärs soll gemäss Roth nur für Verwaltungsratspräsidien gelten und «nicht die Regel, sondern die oberste Limite» sein. Die maximale Entschädigung für einfache Mitglieder des Verwaltungsrats sei «deutlich tiefer anzusiedeln», sagt das Mitglied der kantonsrätlichen Planungs- und Finanzkommission. Bei der Wahl von Angehörigen von Verwaltungsräten soll die Regierung zudem die Gesamtbelastung der Personen prüfen und auf die Vermeidung von Ämterkumulationen achten.

Kosten sind «erheblich gestiegen»

Roth nennt in seinem Vorstoss weitere Gründe, die für eine Begrenzung der Verwaltungsratssaläre sprechen. So habe der Kanton in den letzten Jahrzehnten viele Verwaltungsräte geschaffen, indem er Aufgaben wie die Führung der Spitäler ausgelagert habe. «Lag die strategische Verantwortung für eine Vielzahl von Bereichen früher bei sieben und seit 2003 bei fünf Regierungsmitgliedern, sind dafür inzwischen Dutzende Mitglieder von Verwaltungsräten zuständig.» Als Folge seien die Kosten für die strategische Führung von Staatsaufgaben «erheblich gestiegen».

Ebenso wichtig sind dem 37-Jährigen der jeweiligen Komplexität angepasste einheitliche Regelungen über alle Gremien hinweg. Ein Punkt, von dem der Kanton Luzern derzeit weit entfernt ist. So macht die Regierung in den öffentlich einsehbaren Eignerstrategien für die ausgelagerten Einheiten nur teilweise Vorgaben für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Bei anderen Betrieben wie dem mehr als 600 Angestellte beschäftigenden Sozialversicherungszentrum WAS wiederum sind die Entschädigungen für das strategische Leitungsorgan in einer separaten Verordnung festgelegt, auf die sich in der Eignerstrategie kein Hinweis findet.

Für eine ganztägige Sitzung gibts 850 Franken

Laut dem Geschäftsbericht für 2021 erhielt der achtköpfige und pro Jahr dreimal tagende WAS-Verwaltungsrat eine Grundentschädigung von 91’000 Franken, wovon 15 000 Franken an Präsident Guido Graf gingen. Weil Graf Regierungsrat ist, wurde sein Salär an die Staatskasse überwiesen. Dazu kamen Sitzungsgelder von knapp 20 000 Franken – oder 850 Franken pro Tag beziehungsweise 500 Franken pro Halbtag. Zum Vergleich: Kantonsratsmitglieder erhalten für eine ganztägige Sitzung 300 und für eine halbtägige 150 Franken.

Mitte-Fraktionspräsident Adrian Nussbaum, der die Regierung nach dem Bekanntwerden des Salärs von Luks-Verwaltungsratspräsident Ulrich Fricker mit Fragen eingedeckt hatte und darauf Anfang dieser Woche Antworten erhielt, unterschreibt das Postulat von David Roth vorerst nicht. Er stehe dem Ansatz von Roth, der eine pauschale Begrenzung auf der Höhe eines Regierungssalärs verlange, skeptisch gegenüber. Wichtig sei für ihn die Einhaltung der Eignerstrategien und eine aktive Kommunikation bei Abweichungen. Ausserdem sagt Nussbaum: «Man kann über die Höhe der Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder und deren Präsidien zwar diskutieren. Sie müssen aber auch marktkonform sein.» Die Mitte werde die Löhne der strategischen Organe und insbesondere des Verwaltungsratspräsidenten des Luks jedoch «weiter kritisch beobachten».

David Roth bezeichnet die Chancen auf ein Ja zu seinem Vorstoss trotz der vorderhand ausbleibenden Unterstützung der Mitte als intakt, weil das Bedürfnis nach einheitlichen Regeln und Einschränkungen vorhanden sei. «Die Leitung eines Verwaltungsrats ist gewiss eine fordernde Aufgabe. Sie ist aber nicht herausfordernder als die Tätigkeit eines Regierungsmitglieds.»

