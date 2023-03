Nach dem Baubeginn des Durchgangsbahnhofs Luzern fallen beim Bahnhof mit der Schliessung des Parkhauses P 1 rund 380 Parkplätze weg. SVP-Kantonsrat Daniel Keller stellt der Regierung dazu nun neun Fragen, deren Beantwortung er als dringlich erachtet. «Dringlich deshalb, weil bis im Herbst ein Entscheid vorliegen muss, ob die Variante Stadtpassage beim Luzerner Kantonsspital geplant werden soll», sagt der Udligenswiler. Der Verein IG Stadtpassage verfolgt die Planung und die Projektierung einer Carparkierung auf dem Areal des Kantonsspitals und einer neuen Fussverbindung in die Altstadt.

Keller will unter anderem wissen, als wie wichtig die Regierung eine Ersatzlösung für die wegfallenden rund 380 Parkplätze für den Tourismus sowie für die via Park-and-Ride erfolgte Anbindung an das SBB-Netz erachtet. Erfahren soll die Öffentlichkeit auch, ob der Kanton selber Ersatzplätze plant und inwiefern er die Stadt bei deren Suche nach Alternativen unterstützt. Zudem möchte Keller in Erfahrung bringen, wie sich die Regierung zum Projekt Stadtpassage stellt. (nus)