Kantonsrat Mehr regionale Steuerämter im Kanton Luzern bleiben links-grüner Wunschtraum Die Luzerner Regierung sähe es gerne, wenn mehr Gemeinden entscheiden würden, ihre Steuerämter zusammenzulegen. Aktiv fördern will sie Fusionen aber nicht – zur Freude der Bürgerlichen und der GLP. Lukas Nussbaumer 27.03.2023, 15.02 Uhr

Mehr als 60 der 80 Luzerner Gemeinden führen noch eigene Steuerämter. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Für SP-Kantonsrat Jörg Meyer ist klar: Regionale Steuerämter ergeben Sinn, weil durch sie die Rekrutierung von Personal einfacher würde. Zudem könnten sich interessantere Tätigkeiten und Laufbahnen für Steuerfachleute ergeben sowie die Effizienz durch Synergien gesteigert werden. Das findet auch die Regierung, wie sie in ihrer Antwort auf ein Postulat des Adligenswiler Parlamentariers festhält und dies auch in ihrem Jahresbericht erwähnt. Meyer verlangt in seinem Vorstoss von der Regierung, sie solle die Regionalisierung von Steuerämtern zusammen mit dem Verband der Luzerner Gemeinden aktiv fördern.