Luzern Neuer Kantonsratspräsident Rolf Born: «Der Politbetrieb darf sich nicht zu wichtig nehmen» Rolf Born ist ab 1. Juli offiziell höchster Luzerner. Der Emmer will sein Amt als Kantonsratspräsident dafür nutzen, um mit dem Rat wieder näher bei der Bevölkerung zu sein. Als Sprungbrett für seine eigenen Ziele sieht er sein Engagement nicht und schliesst eine politische Zukunft in Bern aus. Jonas Hess 24.06.2022, 05.00 Uhr

Rolf Born ist neuer Kantonsratspräsident. Patrick Hürlimann, (Luzern, 22. Juni 2022)

Rolf Born ist kein Mann der lauten Töne. Dieser Eindruck besteht nicht nur von aussen. «Ja, ich bin eher ein ruhiger Mensch», sagt er, wenn man ihn darauf anspricht. Dass dieser freundlich und fast etwas scheu auftretende Mann deshalb einen weiten Bogen um öffentliche Ämter macht, widerlegt der 59-Jährige nicht erst seit seiner Wahl zum Kantonsratspräsidenten an der diesjährigen Juni-Session.

Rolf Born ist ein erfahrener Vollblutpolitiker, seit er mit 34 Jahren sein erstes Amt bei der Gemeinde Emmen annahm. Später wurde der FDP-Mann Gemeindepräsident und sitzt für die Partei seit 2007 im Kantonsrat. Dort war er zwischen 2010 und 2015 Fraktionspräsident. Daneben ist der Vater von drei Kindern für die Feuerwehr und den Fussballverein tätig, amtete an zahlreichen Sport- und Kulturanlässen in diversen OKs und hat seine Militärkarriere als Oberst im Generalstab beendet.

Mehr Arbeit als seine Vorgänger

Eines war dem Anwalt und Leiter der IV Luzern bei seinen vielfältigen und zahlreichen Engagements aber immer wichtig: Nicht seine Person, sondern die Sache ins Zentrum zu stellen. Diese Philosophie will Born auch als Kantonsratspräsident weiterführen, wie er betont:

«Es geht darum, ein Vertreter für alle in diesem schönen Kanton zu sein, das ist meine Motivation für dieses Amt.»

Natürlich will Born nach über zwei Jahren Pandemie auch die Arbeit des Kantonsrats wieder mehr nach aussen in die Bevölkerung tragen, doch: «Der Politbetrieb darf sich nicht zu wichtig nehmen», findet er. Schliesslich hätten alle unter den Einschränkungen gelitten, und bei einigen wie dem Zeltbauer oder der Gastronomin sei es dabei um Existenzen gegangen. «Sie haben viel mehr darunter gelitten als die Politiker.»

Die ersten Termine als frischgebackener Kantonsratspräsident hat Born bereits in seine Agenda geschrieben. Es stehen Reden bei den Abschlussfeiern von Lehrabgängerinnen und Maturanden an. Viele weitere Engagements werden folgen. Auch wenn Born erzählt, dass seine beiden Vorgänger Rolf Bossart (SVP) und Ylfete Fanaj (SP) die Öffentlichkeitsarbeit aus bekannten Gründen nur eingeschränkt wahrnehmen konnten, hat er keine Angst vor Terminstau. Und sollte es doch einmal etwas stressig werden, müsse er eben selektionieren.

«Ich will nicht von Termin zu Termin eilen, das würde den Anlässen nicht gerecht.»

Kantonsratspräsident will Freiwilligenarbeit wertschätzen

Wenn der in Schwyz aufgewachsene Born über Luzern spricht, kommt er richtig ins Schwärmen. Der Kanton besteche nicht nur durch seine vielfältige Landschaft mit Stadt, Land, Seen und Bergen, sondern auch durch Lebendigkeit in Gesellschaft, Kultur und Sport. Damit dies möglich sei, brauche es viel Arbeit, die oft freiwillig und unentgeltlich geleistet werde.

«Als Kantonsratspräsident will ich Wertschätzung und Respekt darüber zum Ausdruck bringen.»

Dass der von Haus aus liberal denkende Born während eines Jahres nicht öffentlich seine Meinung zu politischen Geschäften äussern darf, falle ihm nicht schwer. Und wenn er als Kantonsratspräsident bei einer Pattsituation im Rat einmal den Stichentscheid geben müsse, sei das halt so, merkt er unumwunden an.

Vergangene Niederlagen holten ihn ein

Gefreut hat sich der FDP-Politiker über die 101 von 110 möglichen Stimmen für sein neues Amt. Ein grosser Vertrauensbeweis sei das. Das gute Resultat erklärt er sich mit seiner langjährigen Erfahrung im Politbetrieb. Bei der Laudatio sei er als ruhig und überlegt beschrieben worden, das komme wohl an, vermutet Born.

Auf die Frage, ob die Wahl zum Kantonsratspräsidenten auch eine Genugtuung dafür sei, dass er bereits zweimal als Regierungsratskandidat scheiterte, sagt Born, dass man das nicht miteinander vergleichen könne. Diese Niederlagen seien zwar nicht einfach gewesen für ihn, aber: «Aufhören war für mich nie ein Thema, ich war überzeugt, dass sich wieder ein Türchen öffnen wird.» Als Born sagt, dass er damit abgeschlossen hat, fügt er überraschend an:

«Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir die Kandidatur fürs Kantonsratspräsidium lange überlegt habe.»

Seine Bedenken: Er könnte erneut eine Niederlage einstecken. Born ist froh, dass er den Schritt trotzdem gemacht hat. Ganz in Sportlermanier sagt er: «Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts.»

Nicht national aber nochmals kantonal

Den Schritt ins nationale Parlament will Born trotz Erfahrung und breitem Interesse aber nicht wagen. Das hat auch damit zu tun, dass er als strategischer Wahlkampfleiter der FDP Luzern nicht gleichzeitig Kandidat sein darf. Zudem wolle er das höchste Amt in der kantonalen Milizpolitik nicht als Sprungbrett benützen, wie Born betont.

«Wenn ich in die nationale Politik gewollt hätte, wäre ich nicht für dieses Ehrenamt angetreten.»

Nochmals antreten werde er für den Kantonsrat. «Das war für mich schon länger klar.» Diese Aufgabe gefalle ihm einfach, ohne Politik könne er nicht. Zudem bringe er eine gewisse Routine in den Rat ein. «Das sorgt für die richtige Durchmischung mit den jüngeren Mitgliedern.»

Treu will Born auch dem Sport bleiben. Insbesondere der Fussballklub ist ihm wichtig. Und schmunzelnd fügt er an: «Dort kann ich auch mal laut werden.»

