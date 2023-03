Kantonsrat Luzern Der Jüngste und die Älteste: Zwischen diesen zwei Kandidierenden liegen 64 Jahre Vreni Grüter-Felber ist pensionierte Lehrerin und 82 Jahre alt, der 18-jährige Leif Bucheli absolviert eine Zimmermann-Lehre. Beide wollen für die FDP in den Luzerner Kantonsrat gewählt werden. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Leif Bucheli und Vreni Grüter-Felber vor dem KKL. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. 2. 2023)

Ihrer Garderobe haben Vreni Grüter-Felber und Leif Bucheli an diesem windigen Februarmorgen nicht gleich viel Bedeutung bemessen. Der 18-jährige Handwerker aus Schwarzenberg wartet am Treffpunkt vor dem KKL im hellen Hemd sowie Jeans und Turnschuhen, während die pensionierte Lehrerin, 82, der Jahreszeit angepasst mit Rollkragen, Wintermantel und Stiefeln daherkommt. Die beiden kennen sich flüchtig von einer FDP-Parteiveranstaltung, finden aber sogleich ins Gespräch.

Nachdem die älteste und der jüngste Kandidierende für die Fotografin im Freien posiert hatten, ging’s ins warme «Le Piaf», wo Vreni Grüter zuerst Einblick in ihre beruflichen und politischen Stationen gab. Der Übergang in die Politik war bei ihr fliessend. «In den sechs Jahren als Präsidentin der Frauenzentrale gehörte Politisieren zum Tagesgeschäft. Ein politisches Mandat war in dieser Organisation damals aber nicht erwünscht. Erst im Sekretariat der Liberalen kandidierte ich 1995 als Grossrätin - und wurde mit 54 gewählt», blickt sie zurück und motiviert Bucheli: «Du hast also noch etwas Zeit.»

Für die Generation, die nicht wahrgenommen wird

Nach zehn Jahren im damaligen Grossrat war das Thema Parlament vorerst erledigt. «Einerseits meines Alters wegen und weil ich einen guten Nachfolger hatte», sagt sie. Jünger wurde die Stadtluzernerin zwar nicht, doch ihr Alter ermutigt sie, erneut antreten. Grund: «Meine Generation - ich meine nicht gesunde über 60-Jährige, sondern Menschen in meinem Alter, die in Heimen leben oder krank sind - werden in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Diese Altersgruppe wird die Politik in Zukunft aber stark beschäftigen. Mit meiner Kandidatur gebe ich dieser Generation ein Gesicht.»

Falls sie nicht gewählt würde, sollten ihre Stimmen den jungen Leuten helfen, welche die Zukunft für ältere Generationen gestalten werden. «Die Generationen übergreifende Zusammenarbeit ist wichtiger denn je», weiss Grüter. Sie sieht für sich Chancen durch ihr Beziehungsnetz und ihre Erfahrung.

Durch Kandidatur Leute mobilisiert, die sonst nicht wählen

Letzteres baut sich der Zimmermann im 3. Lehrjahr erst auf. Über ein Beziehungsnetz verfügt Leif Bucheli, da er in Vereinen aktiv ist und in der Luzerner Brass-Szene zahlreiche Leute kennt. «Als Mitglied der Jungfreisinnigen Luzern bin ich sehr aktiv und besuche seit 18 Monaten praktisch alle Anlässe. Auf der Liste 6 der FDP des Wahlkreises Luzern Land habe ich die Möglichkeit bekommen, für den Kantonsrat zu kandidieren.» Durch seine Kandidatur habe er das Interesse bei Leuten geweckt, die sich bisher wenig Gedanken über Kantonsratswahlen gemacht hätten. Er gibt ein paar Beispiele: «Auf der Baustelle und in den Vereinen kommen neuerdings Leute auf mich zu, die mir Fragen zu Wahlen, Parlament oder meinen politischen Ziele stellen. Ich denke, dass ich durch mein Engagement Personen mobilisiere, die sich noch nicht entschieden haben oder die sonst nicht wählen würden.»

Diese Ausführungen gefallen Vreni Grüter, welche die FDP 60plus der Stadt leitet und seit 20 Jahren die monatlichen Stämme organisiert: «Du bist auf dem richtigen Weg. Es braucht junge Menschen, die sich in Vereinen und Organisationen einsetzen und vernetzt sind.» Auf die Frage, welche Themen die Jungfreisinnigen diskutieren, entgegnet der 18-Jährige: «Ein Schwerpunkt ist die Renteninitiative. Ich weiss nicht, ob ich bei unserem derzeitigen System je Rente beziehen werde, auch wenn mit der Rentenreform etwas in Gang gesetzt worden ist. Zuerst muss ich noch ein paar Jahre einzahlen, doch das wird für mich einmal ein Thema.»

Als Beispiel das dänische Rentensystem

Grüter, die mit ihrem Ehemann ein Jahr in Dänemark gelebt hat, pflichtet ihm bei und verweist auf das Rentensystem, welches in Dänemark an die Lebenserwartung geknüpft ist. «Ich kann nicht verstehen, dass dies bei uns nicht möglich ist. Heute liegt die Lebenserwartung höher, 70 ist das neue 60, die Leute beziehen länger Rente, die will finanziert werden.» Die Schweiz sei zwar ein reiches Land, aber das sei kein Selbstläufer.

Vreni Grüter ist das beste Beispiel. Sie und ihr Mann haben mit 70 begonnen, Tango zu tanzen. Mit dem Tanz hat es Leif Bucheli nicht so, er spielte aber bei mehreren Jugend-Brass-Bands. Mit der Lehre sei ihm dies zeitlich nicht mehr möglich. Falls er ins Parlament gewählt würde, wäre dies ohnehin kein Thema mehr. Die beiden FDP-Kandidierenden sind auf einer Ebene, oder um es mit den Worten Vreni Grüters zu formulieren: «Leif und mich trennen das Alter und die Kälteempfindlichkeit.»