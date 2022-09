Kantonsrat Parlament verhindert Eingriff in die Gemeindeautonomie: Kanton Luzern darf nicht über Anzahl Parkplätze bestimmen Eine Motion wollte, dass der Kanton die Anzahl öffentliche Parkplätze festlegen kann. Die Ratslinke sprach von einem «Bürokratiemonster». Das Parlament folgte dem Vorschlag der Regierung: Der Vorstoss wurde in einen Prüfungsauftrag umgewandelt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 19.09.2022, 16.58 Uhr

Das Parkhaus P1 beim Bahnhof in Luzern, das dem Durchgangsbahnhof weichen muss, gab im Kantonsrat zu reden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Auch künftig bestimmen die Gemeinden über die Anzahl Parkplätze auf öffentlichem Grund. Der Kantonsrat lehnte eine entsprechende Motion von Martin Birrer (FDP) ab. Darin forderte der Emmer von der Regierung einen Gesetzesentwurf zur Sicherstellung ausreichender Parkplatzkapazitäten. Konkret zielte Birrer auf den geplanten Durchgangsbahnhof und das kantonale Verwaltungszentrum am Seetalplatz ab, die er beide namentlich im Vorstoss nennt. Birrer argumentierte, trotz des steigenden Verkehrsaufkommens sei die Anzahl der Parkplätze bei Bauten der öffentlichen Hand massiv reduziert worden.

Wenig überraschend kam sein Ansinnen auf bürgerlicher Seite gut an, sorgte auf linker Seite hingegen für rote Köpfe. Willi Knecht (SVP, Menznau) war ebenfalls der Meinung, dass Parkplätze bei öffentlichen Bauten laufend reduziert würden. «Auch E-Autos sind auf Parkplätze angewiesen, auch urbane Räume sollen mit dem Auto gut erreichbar sein», so Knecht weiter. Unterstützung erhielt die SVP von einer Minderheit der Mitte. Diese sei der Meinung, sagte Sprecher Urs Marti aus Zell, es dürften nicht noch mehr Parkplätze reduziert werden. Der Druck auf die Regierung müsse hochgehalten werden. Die Mitte-Mehrheit sei sich über den Handlungsbedarf einig, favorisierte aber die weniger verpflichtende Form eines Postulats – also eines Prüfantrags, wie von der Regierung vorgeschlagen.

Gemeinden müssten ihre Parkplatz-Reglemente anpassen

Hasan Candan sprach von Birrers Vorschlag als von einem «Bürokratiemonster» und warnte davor, dass alle 80 Gemeinden ihre Parkplatz-Reglemente anpassen müssten. Für Isabella Schwegler-Thürig (SP, Wauwil) stellte die Motion eine ungerechtfertigte Einmischung in die Gemeindeautonomie dar. «Die Luzerner Gemeinden werden vorgeschoben, dabei geht es ums Bahnhofparking rund um den Durchgangsbahnhof und das Verwaltungszentrum am Seetalplatz.»

Auch die GLP lehnte die Motion ab. «Gerade der Durchgangsbahnhof und das Verwaltungszentrum sind Beispiele, welche die Massen anziehen und am besten mit dem ÖV erreicht werden sollten», so Andras Özvegy (Luzern). Die Anzahl Parkplätze zu erhöhen, sei eine «Verkehrsvermehrungsmaschine», sagte Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern). In der Stadt Luzern gebe es genügend Parkplätze.

«Die Parkierung ist Sache der Gemeinden»

Die Regierung wolle den Menschen die Wahl des Verkehrsmittels nicht vorschreiben, sagte Baudirektor Fabian Peter (FDP). Bei Spitälern und Bahnhöfen brauche es genügend Parkplätze. Die Parkierung sei in der Regel aber Sache der Gemeinden. Peter: «Wir möchten den 80 Gemeinden nicht vorschreiben, wo die Parkplätze hinkommen sollen. Zudem wäre es eine Ungleichbehandlung, wenn Private sich ans Gemeindereglement halten müssen, nicht aber der Kanton.»

Es gebe aber Spezialfälle wie den Durchgangsbahnhof, wofür das Parkhaus P1 weichen muss, was zu Diskussionen um die Kompensation führt. «Deswegen muss man aber nicht allen Gemeinden die gleichen Vorschriften machen», so Fabian Peter. Das Parlament folgte dem Baudirektor und überwies die Motion – mit 70 Ja zu 43 Nein – als Postulat.

