Kantonsrat Parlamentsmitglieder in Luzerner Gemeinden sollen Stellvertretungen erhalten Wer einem Luzerner Einwohnerrat angehört und eine Sitzung nicht besuchen kann, soll sich künftig vertreten lassen können. So werde die demokratische Legitimation der Entscheide erhöht, argumentiert der Initiant der Idee. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 25.12.2022, 22.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen aus dem Einwohnerrat Emmen, wo der damalige Finanzdirektor Urs Dickerhof ein Votum hält. Bild: Boris Bürgisser (20. März 2018)

In der Stadt Luzern, in Emmen, Kriens und Horw sowie ab 2024 auch in Ebikon bestehen Gemeindeparlamente. Sie zählen nur zwischen 30 und 48 Mitglieder, was aufgrund der ausgeglichenen Mehrheitsverhältnisse schon bei wenigen Absenzen zu verzerrten Entscheiden führen kann. Oder anders formuliert: Einzelne Mitglieder spielen oft das Zünglein an der Waage.

«Könnten fehlende Ratsangehörige durch Stellvertretende ersetzt werden und so die Parlamente in Vollbesetzung abstimmen, würde sich dadurch die demokratische Legitimation der Entscheide erhöhen.» So begründet der Emmer Mitte-Kantonsrat Tobias Käch seine kürzlich eingereichte Motion, in der er vom Kanton die Schaffung von rechtlichen Grundlagen fordert, damit Stellvertretungslösungen in kommunalen Parlamenten möglich werden. Ausserdem werde damit die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik gefördert, sagt der zwischen 2008 und 2021 selber im 40-köpfigen Einwohnerrat von Emmen politisierende verheiratete Vater von zwei Kindern. Sich vertreten zu lassen, wäre laut seiner Motion auch in Kommissionen möglich.

Eventuell würde eine Änderung der Kantonsverfassung nötig

Neu ist das Anliegen des früheren Präsidenten der Jungen Mitte des Kantons Luzern nicht. Erst im November hat die Mitte Emmen ein Postulat eingereicht, in dem die Partei den Gemeinderat auffordert, sich beim Kanton für die Möglichkeit von Stellvertretungslösungen in Einwohnerräten starkzumachen. 2017 diskutierte auch die Stadt Luzern darüber. Erfolglos.

Knackpunkt ist die fehlende rechtliche Grundlage beim Kanton, die Käch nun verlangt. Ob damit wie bei einer Stellvertretungsregelung beim Kantonsparlament eine Verfassungsänderung nötig ist oder ob eine Gesetzesanpassung reicht, lässt das zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement offen. Diese Frage werde geklärt, wenn die Motion überwiesen sei.

Kantonsrat lehnte Stellvertretungslösung vor drei Jahren ab

Bewusst verzichtet hat der 36-jährige Politiker auf die Forderung, Stellvertretungslösungen auch im Kantonsrat möglich zu machen. Grund ist eine erst vor drei Jahren mit 75 zu 30 Stimmen abgelehnte Motion der Grünen Rahel Estermann, die eben dies für das Kantonsparlament verlangt hatte. Für ihren Vorstoss votierten SP und GLP sowie die Mehrheit der Grünen, einstimmig dagegen die Fraktionen von Mitte, FDP und SVP.

Die Mehrheit und mit ihr Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker argumentierte damals, die Anwesenheitsquote habe in den letzten Jahren hohe 95 Prozent betragen. Deshalb sei die Repräsentativität bei einem Parlament von 120 Mitgliedern gewährleistet und der gesetzgeberische sowie organisatorische Umsetzungsaufwand nicht gerechtfertigt. Die Motionärin wiederum verwies auf die positiven Erfahrungen in anderen Kantonen. Sie bezeichnete das Neuenburger System, bei dem die Person auf dem ersten Ersatzplatz nachrückt, als «einfach, unbürokratisch und den Wählerwillen achtend».

«Nicht nur positive Rückmeldungen» aus der eigenen Fraktion

Eine solche Lösung könnte sich Tobias Käch auch in den Luzerner Gemeindeparlamenten vorstellen. «Das wäre der einfachste Weg. Diese Personen sind demokratisch gewählt, bereit, das Amt auszuüben und bereits teilweise eingearbeitet, wenn ein Nachrücken erfolgt.» Auch in den Kantonen Wallis, Jura, Graubünden und Genf existieren Stellvertretungsregelungen.

Die Chancen auf ein Ja zum Vorstoss des seit knapp einem Jahr im Kantonsrat mitwirkenden Käch sind schwierig abzuschätzen. Er selber glaubt, sein Anliegen sei für Mitte-links umsetzbar, nicht aber für Mitte-rechts. Aus seiner Fraktion habe er «nicht nur positive Rückmeldungen erhalten», und die angefragten Emmer Ratsmitglieder von FDP und SVP hätten seinen Vorstoss nicht unterzeichnet. Dafür mehrere Angehörige von SP, Grünen und GLP – und überraschenderweise auch von der Mitte.

Ein Mitte-Kantonsrat käme auf seinen Entscheid von 2019 zurück

Etwa von Daniel Piazza und Daniel Gasser, welche die Motion von Rahel Estermann 2019 abgelehnt haben. Gasser, der Präsident der Bald-Einwohnerratsgemeinde Ebikon ist, betont den Unterschied zwischen dem 120-köpfigen Kantonsrat und den viel kleineren Gemeindeparlamenten. Der Ausfall von Mitgliedern habe in Einwohnerräten «einen wesentlich grösseren Einfluss auf die Entscheidungsfindung». Er wäre aber «mit der heutigen Erfahrung bereit, über die Forderung nach Stellvertretungsregelungen für den Kantonsrat zu diskutieren».

Anders der Malterser Daniel Piazza. Er würde die Motion von Rahel Estermann auch heute wieder ablehnen, weil sich im Kantonsrat einzelne Absenzen viel weniger stark auswirken würden. Zudem sei der Aufwand für die Verwaltung zu hoch, ebenso die Kosten von mehreren 100'000 Franken für eine nur via Volksabstimmung zu erreichende Verfassungsänderung. Den Vorstoss von Kollege Käch hat Piazza deshalb unterschrieben, weil er es den Städten und Gemeinden mit Parlamenten selber überlassen wolle, ob sie Stellvertretungslösungen einführen möchten. Die Gemeinden als Orte, wo die Politik so nahe wie nirgends an den Bürgerinnen und Bürgern sei, müssten generell gestärkt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen