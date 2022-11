Kantonsrat SVP-Volksinitiative zum Spital Wolhusen dürfte überflüssig werden Die SVP will die Notwendigkeit eines Grundversorgungsangebots in den Luzerner Spitälern partout im Gesetz verankern. Weil das auch vier andere Parteien vorhaben, braucht es die angekündigte Volksinitiative wohl gar nicht. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.08 Uhr

In Wolhusen soll nicht nur ein Spital betrieben werden, sondern auch eines mit einer Grund- und Notfallversorgung. Bild: Pius Amrein (12. April 2022)

An den Spitalstandorten Luzern, Sursee und Wolhusen ist ein Grundversorgungsangebot mit Notfallstation Pflicht. Das soll der Inhalt einer Volksinitiative sein, zu der die SVP demnächst den Startschuss geben will, wie der Entlebucher Kantonsrat Bernhard Steiner am Dienstag gegenüber unserer Zeitung ankündigte. Doch muss die SVP überhaupt Unterschriften sammeln?

Eher nicht. Grund ist eine Einzelinitiative, die am Dienstag in fünffacher und deckungsgleicher Ausführung eingereicht worden ist. Ihr Inhalt, festzuschreiben im Spitalgesetz, lautet so: «In Luzern, Sursee und Wolhusen wird ein Spital mit mindestens einer ausreichenden, allen zugänglichen ambulanten und stationären medizinischen Grund- und Notfallversorgung angeboten.» Der Text stammt von SVP-Fraktionschef Armin Hartmann, eingereicht wurde die Einzelinitiative auch von Anja Meier (SP, Willisau), Guido Roos (Mitte, Wolhusen), André Marti (FDP, Willisau) und Hannes Koch (Grüne, Horw).

«Niemand will in Wolhusen einen Baustopp»

Wer den noch nicht druckreifen Text der SVP-Volksinitiative mit der parlamentarischen Einzelinitiative vergleicht, stellt unschwer eine Übereinstimmung fest. Warum also soll die Volkspartei das Volk bemühen und so einen Baustopp, wie ihn die Regierung beim Zustandekommen der Initiative androht, riskieren?

Laut Armin Hartmann ist diese Frage Teil der aktuellen Diskussion in der Parteileitung.

«Niemand will in Wolhusen einen Baustopp. Ob diese Gefahr tatsächlich besteht oder ob sie bloss eine Drohgebärde ist, werden wir evaluieren»

, sagt der Regierungsratskandidat aus Schlierbach. Führe die Einzelinitiative zum Erfolg, brauche es die Volksinitiative wohl tatsächlich nicht.

Einzelinitiative ist effektiver als eine Motion

Exakt dies, nämlich die Verhinderung der Volksinitiative, sei «ein Teil der Motivation der Mitte, die Einzelinitiative zu unterstützen», sagt der Wolhuser Kantonsrat Guido Roos, der auch im Vorstand des fast 7300 Mitglieder zählenden Vereins Pro Spital Wolhusen sitzt. Mit der Einzelinitiative gelange man aber auch rascher ans Ziel. Wie schnell, muss sich weisen. Die Regierung hat laut Kantonsratsgesetz nämlich ein halbes Jahr Zeit, um zur Einzelinitiative Stellung zu nehmen. Ausnützen wird sie diese Frist aufgrund des hohen politischen Gewichts mit fünf von sechs unterstützenden Fraktionen allerdings kaum. Dem Vernehmen nach soll sie bereits Ende Januar traktandiert werden.

Dann kann es schnell gehen: Die Überweisung an die Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit ist Formsache, da es dafür nur das Ja von einem Drittel der stimmenden Ratsmitglieder braucht. Ab diesem Zeitpunkt hat das Parlament das Zepter selber in der Hand, die Regierung nimmt bloss noch eine beratende Rolle ein. Dies im Gegensatz zu einer Motion, welche die Exekutive nach der Überweisung nicht nur in Eigenregie umsetzen kann, sondern dafür auch unbeschränkt viel Zeit in Anspruch nehmen darf.

GLP steht als einzige Fraktion abseits

Die GLP lehnt die Einzelinitiative als einzige Fraktion ab. Kantonsrätin und Co-Parteipräsidentin Riccarda Schaller begründet dies so:

«Es ist falsch, das Leistungsangebot im Gesetz zu verankern, weil man so nicht schnell genug auf das sich stark verändernde Gesundheitswesen reagieren kann.»

Der SVP wirft sie vor, mit der Initiative vor allem Wahlkampf zu betreiben.

Das streitet Armin Hartmann ab. «Wir nehmen damit die Ängste der Bevölkerung und den Druck einer ganzen Region ernst.» Ausserdem habe die SVP stets gesagt, sie werde einen Vorschlag machen, wie die Pflicht zum Anbieten der Grundversorgung am besten verankert werden könne. Seiner Partei nun Wahlkampf vorzuwerfen, sei «billig».

SVP, Mitte, FDP, SP und Grüne machen mit ihrem Griff zur Einzelinitiative nicht nur ein ganz selten verwendetes politisches Instrument plötzlich bekannt, sondern ignorieren damit auch alle Zusicherungen der Regierung. Diese hat im Mai Ja gesagt zu einer Motion von Mitte und SP, in der verlangt wird, das Leistungsangebot der Spitäler sei jeweils dem Kantonsrat vorzulegen.

Und sie hat wiederholt versprochen, mit dem Planungsbericht zur Gesundheitsversorgung erhalte der Kantonsrat Anfang 2024 gleichzeitig Einblick in die angebotenen medizinischen Leistungen. Armin Hartmann sagt, ein Planungsbericht bringe «überhaupt keine Garantie». Und Guido Roos findet, das jährliche Absegnen der Leistungsangebote sei «nicht der Weisheit letzter Schluss. Ausserdem liegt der Puck zur Umsetzung der Motion bei der Regierung, die damit kaum vorwärtsmachen wird.»

