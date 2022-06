Luzerner Kantonsrat Ukrainische Flüchtlinge müssen weiterhin in unterirdischen Unterkünften wohnen Wohnen ohne Tageslicht sei nicht zumutbar, argumentierte der Grüne Kantonsrat Urban Frye. Seinen Vorstoss lehnte das Luzerner Parlament ab. Zu Diskussionen Anlass gaben zudem die tiefen Beträge in der Asylsozialhilfe. Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.06.2022, 12.19 Uhr

2400 Flüchtlinge aus der Ukraine hat der Kanton Luzern bislang aufgenommen, bis Ende Jahr rechnet die Regierung mit bis zu 6000. Es handle sich um eine Notsituation, das sei ihm bewusst, sagte Kantonsrat Urban Frye am Dienstag im Kantonsrat. Dennoch erachtet es der Stadtluzerner als nicht zumutbar, Menschen «unterirdisch, ohne Tageslicht, unter beengten Platzverhältnissen und ohne Privatsphäre unterzubringen». Zudem verstehe er nicht, warum der Kanton nicht mit privaten Institutionen zusammenarbeitet, um Platz für Neuankommende zu schaffen.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der unterirdischen Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats folgte allerdings der Regierung und lehnte Fryes dringlich eingereichtes Postulat mit 68 Nein- zu 25 Ja-Stimmen ab. «Ich habe durchaus Sympathien für das Anliegen, auch wir möchten möglichst niemanden unterirdisch unterbringen», sagte Regierungsrat Guido Graf.

«Wir sind aber an einem Punkt, wo wir nicht mehr wählen können, wo wir die Geflüchteten beherbergen.»

Lob für das Erstaufnahmezentrum

Jede Woche kämen rund 100 Flüchtlinge dazu. Zudem sei bezahlbarer Wohnraum knapp. Eine unterirdische Unterkunft sei nicht ideal, gerade für Familien mit Kindern. «Wir lassen aber niemanden länger als nötig dort, sondern nutzen diese Zivilschutzunterkünfte als Auffangzentren.» Wie sich zudem zunehmend zeige, eignen sich viele Privatunterbringungen nicht als nachhaltige Lösungen. «Immer mehr Gastfamilien beenden ihr Engagement», so Graf.

Aktuell wird im Kanton Luzern mit der Sanitätshilfestelle Rönnimoos in Littau eine unterirdische Unterkunft betrieben. Lob erhielt Graf von Frye für das Erstaufnahmezentrum auf der Allmend in Luzern. «Ich war positiv überrascht, wie in der Halle die Privatsphäre für Menschen gewährt wird.» Meta Lehmann (SP) sagte, unterirdische Unterkünfte dürften nur im Notfall für wenige Tage dienen. «2015 hatten wir den letzten Engpass. Die Regierung hat anscheinend die Zeit nicht genutzt, um eine Strategie für neue Flüchtlingswellen zu entwickeln.» Die SP unterstütze deshalb das Postulat.

Graf: «Kanton lehnt sich nicht zurück»

Die FDP lehnte den Prüfauftrag hingegen ab, «weil die Regierung auf einem gutem Weg ist», so Helen Schurtenberger (Menznau). Laut Mitte-Kantonsrat Thomas Oehen aus Aesch seien Zivilschutzanlagen, die den Mindestanforderungen entsprechen, aktuell notwendig.

«Die momentan angespannte Lage braucht Geduld und Verständnis von allen Seiten.»

Um mehr Plätze zu erhalten, hat der Kanton kürzlich den Verteilschlüssel für die Luzerner Gemeinden aktiviert. Diese sind verpflichtet, pro 1000 Einwohnende 23,5 Unterbringungsplätze für Personen aus dem Asyl- und Migrationsbereich zur Verfügung zu stellen. «Das heisst nicht, dass sich der Kanton zurücklehnt, im Gegenteil», sagte Gudio Graf. «Wir sind täglich unterwegs und suchen neue Unterkünfte. Nur mit einem gemeinsamen Kraftakt wird es uns gelingen, die Krise zum Wohle der Schutzsuchenden zu meistern.»

Tiefe Asylsozialhilfe gibt Anlass zu Diskussionen

Zu reden gab zudem ein weiterer Dringlicher Vorstoss, eingereicht von Laura Spring (Grüne). Die Stadtluzernerin kritisierte, dass die Asylsozialhilfe zu tief sei. «Während die Grenze für normale Sozialhilfe bei 1000 Franken pro Monat liegt, erhalten Personen mit dem Schutzstatus S bloss 421 Franken. Also sehr viel unterhalb des Existenzminimums. Diese Personen leben in Armut», sagte Spring. Der Handlungsbedarf sei dringend. «Wir haben die finanziellen Mittel, damit sich Kanton Luzern menschenwürdige Ansätze leisten kann.»

Sämtliche Rednerinnen und Redner von links bis rechts waren sich einig, dass die Beträge der Asylsozialhilfe tief sind. «Allen ist bewusst, dass keine grossen Sprünge möglich sind», so Helen Schurtenberger (FDP, Menznau). In erster Linie solle aber der Grundbedarf gedeckt sein. Zudem sei gesetzlich geregelt, dass die Asylsozialhilfe unterhalb der Sozialhilfe liegen muss.

Regierung soll den Betrag anpassen

Das sei sogar bei einer Verdoppelung der Asylsozialhilfe noch der Fall, rechnete Pia Engler (SP, Kriens) vor. Sie beträgt je nach Unterbringungsart zwischen 11.20 oder 13.30 Franken pro Tag für Personen mit dem Schutzstatus S. In der Sozialhilfe sind es 32.40 Franken. Urban Frye appellierte an den Regierungsrat, die entsprechende Verordnung anzupassen «und den Betrag wenigstens minim anzuheben, damit die Leute ein erträglicheres Leben führen können».

Tatsächlich stellte Guido Graf eine Anpassung in Aussicht, ohne Details zu nennen. Der Schutzstatus S habe eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. «Ob das klug war, lasse ich so stehen.» Der Kanton Luzern sei daran, auf Stufe Bund zu klären, wie es weitergehen soll. Es sei der Bund, der sich nun bewegen müsse.

