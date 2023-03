Luzerner Parlament versenkt Gegenvorschlag zu Grünen-Initiative

Kantonsrat Verkehrsinitiative der Grünen: Das Luzerner Parlament versenkt den Gegenvorschlag Der Kantonsrat will keinen Gegenvorschlag zur Initiative «Attraktive Zentren» der Grünen. Jenen zur «Anti-Stau-Initiative» der Jungen SVP winkt das Parlament durch. Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.03.2023, 16.52 Uhr

Nachdem der Kantonsrat am Montag den Planungsbericht Mobilität beraten hatte, diskutierte er auch am zweiten Tag der März-Session ausführlich über das Thema Verkehr. Zur Debatte standen der ÖV-Bericht sowie zwei Volksinitiativen: Die «Anti-Stau-Initiative» der Jungen SVP und «Attraktive Zentren» der Grünen.

Weniger Verkehr, mehr Freiraum: Mit einer Initiative wollen die Grünen die Zentren der Luzerner Gemeinden attraktiver gestalten (im Bild: Beromünster). Bild: Boris Bürgisser

Letztere fordert siedlungsverträgliche Kantons- und Gemeindestrassen in den Luzerner Gemeinden. Der Regierungsrat lehnt das Volksbegehren ab, stellte ihm aber einen Gegenvorschlag gegenüber. Dieser fiel allerdings bereits in der vorberatenden Kommission Bau und Verkehr (VBK) durch. Eine Kommissionsmehrheit empfahl, den Gegenvorschlag abzulehnen und die Bevölkerung nur über die Initiative abzustimmen zu lassen. Der Kantonsrat teilte diese Ansicht am Dienstag mit 70 Ja- zu 30 Nein-Stimmen. Damit kommt – voraussichtlich im Herbst – nur die Initiative an die Urne.

Diese lehnen SVP und FDP ab. Grund: «Auch Privat- und Güterstrassen wären betroffen, das wäre ein erheblicher Eingriff in die Gemeindeautonomie – zudem würde der Lastwagenverkehr behindert», sagte Franz Gisler (SVP, Greppen).

Mitte und Grünliberale sprachen sich ebenfalls gegen die Initiative aus, unterstützten jedoch den Gegenvorschlag. Daniel Gasser (Mitte, Ebikon) sagte, der Kanton müsse «unbedingt auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Dörfern achten, aber in enger Absprache mit den Gemeinden, der Gegenvorschlag gewährleistet dies.» Vergeblich warb auch Regierungsrat Fabian Peter (FDP) für den Gegenvorschlag. Er nehme die berechtigten Anliegen der Initiative auf und stelle einen sinnvollen Kompromiss dar.

Das sahen die Grünen und die SP anders, die den Gegenvorschlag ebenfalls ablehnten. «Er geht zu wenig weit», begründete Judith Schmutz (Grüne, Rain). Die Grünen sind überzeugt, dass die Vorlage bei der Luzerner Bevölkerung gute Chancen habe. «In immer mehr Gemeinden des Kantons wünscht sich die Bevölkerung eine Beruhigung des Verkehrs und eine Attraktivierung der Ortszentren.»

«Anti-Stau-Initiative»: Parlament heisst Gegenvorschlag gut

Beraten hat das Parlament auch den Gegenvorschlag zur «Anti-Stau-Initiative». Diese hatte die Junge SVP vor drei Jahren eingereicht. Sie verlangt im Wesentlichen, dass die Kapazität des kantonalen Strassennetzes nicht reduziert werden darf. Die Regierung lehnt die Initiative ab und wollte ursprünglich keinen Gegenvorschlag ausarbeiten, doch das Parlament verlangte dies Ende 2021.

In der Beratung am Dienstag hiess das Kantonsparlament den Gegenvorschlag in erster Lesung gut (73 Ja, 40 Nein). Allerdings nicht jenen der Regierung. «Dieser ist zu offen formuliert», begründete Martin Birrer (FDP, Emmen). Gutgeheissen hat das Parlament den leicht angepassten Vorschlag der Kommission Verkehr und Bau (VBK): Der Kanton solle für ein leistungsfähiges Strassennetz für den Privat- und Wirtschaftsverkehr sorgen. Ein allfälliger Kapazitätsabbau soll im umliegenden Strassennetz ausgeglichen werden.

Mit diesem bürgerlichen Vorschlag werde zu stark aufs Auto fokussiert, lautete zusammengefasst die Kritik von links. SP, Grüne und Grünliberale lehnten sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag ab. Mit der Initiative werde ausschliesslich der Autoverkehr zum Gewinner, während die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden sowie die Umwelt den Preis tragen müssen, so Isabella Schwegler-Thürig (SP, Wauwil). András Özvegyi (GLP, Luzern) sagte, mit dem VBK-Vorschlag sei nicht ersichtlich, auf welchem umliegenden Strassennetz der Verkehr ausgeglichen werden soll. «Das schafft rechtliche Unsicherheiten.» Das Parlament wird den Gegenvorschlag nun in einer der folgenden Sessionen in zweiter Lesung beraten. Erst danach wird das Parlament über die «Anti-Stau-Initiative» befinden.

Modalsplit-Ziel sinkt auf 25 Prozent

Ebenfalls am Dienstag hat der Kantonsrat den ÖV-Bericht beraten. Darin wird die Entwicklung des ÖV-Angebots von 2023 bis 2026 aufgezeigt. Grundsätzlich zeigten sich alle Parteien einverstanden mit dem Planwerk, das Parlament stimmte mit 97 Ja- zu 12 Nein-Stimmen klar zu.

Die hohe Anzahl von 25 Anträgen und Bemerkungen sorgte dennoch für viel Gesprächsstoff. Zu reden gab etwa das Modalsplit-Ziel beim ÖV für die Agglomeration, das nun von 30 auf 25 Prozent sinkt. Das sei «eine politische Kapitulation» (András Özvegyi) und «ein katastrophales Zeichen» (Gian Waldvogel/Grüne, Horw). Nichts wissen wollte das Parlament davon, die Anzahl der bestehenden Billettautomaten auf dem heutigen Stand einzufrieren. Auch die Erhöhung des Kostendeckungsgrads bis 2026 von aktuell 59 auf 61 Prozent fand keine Mehrheit. Dies, weil höhere Ticketpreise sowie schlechtere Arbeitsbedingungen drohen könnten.