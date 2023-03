Verteilung Lotteriegelder im Kanton Luzern soll einfacher werden

Kantonsrat Verteilung von Lotteriegeldern im Kanton Luzern soll einfacher werden Der Kanton Luzern verteilt seine Lotteriegelder auf landesweit unübertroffen komplizierte Art. Die Regierung räumt Optimierungspotenzial ein – und der Kantonsrat erteilt ihr jetzt den Auftrag, die Vergabepraxis zu vereinfachen. Lukas Nussbaumer 27.03.2023, 10.26 Uhr

Wer Lotto spielt, leistet auch einen Beitrag an die Unterstützung von Kultur- und Sportbetrieben. Bild: Walter Bieri/Keystone

Luzern administriert die Verteilung der Lotteriegelder so kompliziert wie kein anderer Kanton. Die jährlich verteilten rund 20 Millionen Franken stammen aus 18 verschiedenen Töpfen, die etwa 1300 ausgeschütteten Beträge sind auf einer 48 Seiten langen Tabelle aufgelistet, und der Verwaltungsaufwand für die Ausschüttung wird nicht ausgewiesen. In den meisten anderen Kantonen gibt es nur zwei oder drei Töpfe, und der Aufwand wird veröffentlicht.

Der liberale Thinktank Avenir Suisse bezeichnet die ausgesprochen föderalistisch organisierte Verteilung der Swisslos-Gelder in einer Studie wenig überraschend als «ineffizient». Auch die interkantonale Geldspielaufsicht, die jährlich einen Bericht über die Verwendung der Gewinne aus den Lotterien und Sportwetten abliefern muss, übt Kritik – und dies bei weitem nicht nur am Kanton Luzern.

«Unzählige Töpfe und unglaublich viele Excel-Listen»

Grund genug für die Kantonsrätinnen Ursula Berset und Ylfete Fanaj, Vorstösse einzureichen. Am Montag nun konnten diese vom Parlament nach mehrmaliger Verschiebung beraten werden. Die satte Mehrheit war dabei der gleichen Meinung wie die Regierung: Es gibt Verbesserungspotenzial. Deshalb wurde ein Postulat von GLP-Vertreterin Berset mit 97 zu 7 Stimmen gutgeheissen, wenn auch nur teilweise.

Die Ökonomin aus Buchrain sprach in ihrem Votum von einer «Aufsplittung in unzählige Geldtöpfe und unglaublich vielen Excel-Listen». In anderen Kantonen werde die Vergabe im Gegensatz zu Luzern «sehr transparent geregelt». Ihr Vorstoss sei aber nicht Ausdruck eines generellen Misstrauens gegenüber der Verwaltung. Für nicht Eingeweihte sei die Verteilung aber «schwer verständlich».

Auch SP-Vertreterin Ylfete Fanaj, die eine Anfrage eingereicht hatte, plädierte für mehr Transparenz und einen erleichterten Zugang für die Bevölkerung. Nur schon die Aufteilung in 18 Fonds und die Beteiligung aller Departemente und ganz vieler Dienststellen an der Verteilung erwecke den Anschein von Intransparenz, sagte die Stadtluzernerin.

Für Grüne-Kantonsrat Hans Stutz (Luzern) ist die Kritik an der Vergabepraxis berechtigt. Es brauche aber nicht nur Kosmetik, sondern einen Systemwechsel. Thomas Schärli (SVP, Meggen) und Yvonne Hunkeler (Mitte, Grosswangen) wiederum stellten sich hinter den von der GLP eingebrachten Prüfungsauftrag. Schliesslich sei das Optimierungspotenzial «unbestritten», sagte Hunkeler.

Regierung räumt Optimierungspotenzial ein

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker bezeichnete die Vergabepraxis als nachvollziehbar. Deshalb erwecke der im Vorstoss von Ylfete Fanaj verwendete Begriff «Kässeli» den falschen Anschein, Luzern sei intransparent. Dennoch nahm der SVP-Politiker den Prüfungsauftrag entgegen: «Über die Notwendigkeit von 18 Fonds kann man durchaus diskutieren. Und der Zugang zu den Gesuchen kann sicher optimiert werden.»

Schon in der Antwort auf die Vorstösse von Berset und Fanaj räumte die Regierung ein, die Darstellung der verteilten Beiträge könne «als unübersichtlich aufgefasst werden». Und wie am Montag im Kantonsrat wies die Exekutive den Vorwurf der Intransparenz zurück.