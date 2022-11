Kantonsrat Wegen geplanter SVP-Initiative: Luzerner Regierung droht mit Baustopp beim Spital Wolhusen Welche medizinischen Leistungen sollen im neuen Spital in Wolhusen angeboten werden? Darüber sind sich die Regierung und der Kantonsrat uneinig. Nun reicht die SVP eine Initiative ein. Die Regierung warnt eindringlich davor. Lukas Nussbaumer 29.11.2022, 12.18 Uhr

Aussenansicht des geplanten neuen Spitals Wolhusen, veröffentlicht Ende April 2022. Visualisierung: PD

Am 15. Dezember wird die Basis der SVP auf Antrag der Parteileitung eine Volksinitiative beschliessen. Der exakte Wortlaut steht noch nicht fest, der Inhalt hingegen schon: In den Luzerner Spitälern ist ein Grundversorgungsangebot Pflicht, und das soll gesetzlich verankert werden. Das bestätigt der Entlebucher SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner auf Anfrage unserer Zeitung, nachdem der Kantonsrat am Dienstagmorgen über Dringliche Anfragen zum Neubau des Spitals Wolhusen diskutiert hat.

Die geplante Initiative der SVP war nicht nur Teil der Debatte, sondern auch der Antworten der Regierung auf Vorstösse von Bernhard Steiner, Guido Roos (Mitte, Wolhusen) und Marcel Budmiger (SP, Luzern). Darin schreibt die Exekutive: «Es wäre sicher problematisch, wenn jetzt ein Spital gebaut und gleichzeitig ein Prozess gestartet wird, bei dem schliesslich das Volk das letzte Wort darüber haben muss, ob und mit welchem Angebot in Wolhusen ein Spital betrieben werden soll. Je nach Wortlaut der Initiative müsste ein Baustopp erwogen werden.»

Auf jeden Fall hätte ein Volksbegehren laut der Regierung eine zeitliche Verzögerung von mindestens zwei Jahren zur Folge. Solange dauert es mindestens vom Unterschriftenstart bis zur Urnenabstimmung.

SVP-Kantonsrat: «Geplantes Spital ist ein besserer Samariterposten»

Bernhard Steiner bezeichnet einen Baustopp als «reine Drohkulisse». Die Regierung habe 2016 versprochen, ein Spital zu bauen, das die Grundversorgung anbiete. Das verlange übrigens auch die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). Das von der Regierung vorgesehene Angebot, beschlossen Anfang Juli 2022 und am Dienstag im Kantonsrat veröffentlicht, sei «unbefriedigend. Es entspricht einem besseren Samariterposten», kritisierte Steiner.

Adrian Nussbaum und Georg Dubach, die Fraktionschefs von Mitte und FDP, warnten vor einer Initiative. Diese gefährde den Bau des Spitals, sagte Nussbaum. Dubach sprach davon, die SVP betreibe damit auch Wahlkampf. Auch Hannes Koch (Grüne, Horw) und Riccarda Schaller (GLP, Malters) taten kund, dass sie eine Initiative für falsch halten.

Fünf Fraktionen wollen überall Grundversorgung

Mit der Behandlung der drei Anfragen von Steiner, Budmiger und Roos ist die Debatte über das Spital Wolhusen im Kantonsrat nicht abgeschlossen: Die Fraktionen von Mitte, SVP, FDP, SP und Grünen reichen am Dienstag eine Einzelinitiative ein. Darin verlangen sie, die Grundversorgung und eine Notfallstation müssten an allen Spitalstandorten im Kanton Luzern angeboten werden. Die Einzelinitiative soll bereits in der Session von Ende Januar 2023 behandelt werden.

+++Folgt mehr+++