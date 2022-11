Luzerner Gemeinden arbeiten für Flüchtlingsunterkünfte zusammen

Kantonsratsentscheid Überforderte Gemeinden können für Flüchtlingsunterkünfte mit Nachbargemeinden zusammenspannen Der Kanton Luzern will Gemeinden explizit erlauben, für die Unterbringung von Flüchtlingen regionale Lösungen zu suchen. Dafür sollen aber klare Regeln gelten. Alexander von Däniken 29.11.2022, 10.32 Uhr

Das Luzerner Kantonsgericht hat in Meggen den Bau einer Containersiedlung für Flüchtlinge gestoppt; der Gemeinde fehlen seither Plätze. Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 27. Oktober 2022)

Sie wollen, können aber nicht immer: Einige Luzerner Gemeinden suchen seit Monaten nach geeigneten Unterkünften für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Der Druck kommt in letzter Instanz vom Kanton: Mit einem Verteilschlüssel wird definiert, wie viele Plätze eine Gemeinde anbieten soll. Wer zu wenige Plätze anbietet, wird Malus-Zahlungen leisten, welche als Bonus an Gemeinden mit zu viel Plätzen weitergeleitet werden.

In einer prekären Situation ist zum Beispiel die Gemeinde Meggen. Dort hat das Kantonsgericht den Bau einer Containersiedlung gestoppt. Der Megger Gemeindepräsident und GLP-Kantonsrat Urs Brücker sagte am Dienstag an der Kantonsratssession: «Wir sind glücklicherweise in der Lage, dass wir uns Malus-Zahlungen leisten können, wollen aber solidarisch sein und Plätze anbieten.» Abgesehen davon wolle er die Arbeit des Kantonsgerichts nicht bewerten. Die Situation sei für die Gemeinde aber «sehr speziell». Nun suche man neue Lösungen.

Vorstoss einstimmig überwiesen

Nun steht Gemeinden mit zu wenig Plätzen wie Meggen explizit eine weitere Lösung bereit. Sie können mit Nachbargemeinden eine regionale Unterkunft planen. Das Kantonsparlament hat ein entsprechendes Postulat des Hochdorfer Mitte-Kantonsrats Daniel Rüttimann einstimmig mit 108 zu 0 Stimmen erheblich erklärt. Dem Anliegen stand auch der Regierungsrat positiv gegenüber: «Es ist im Interesse unseres Rates, dass die Luzerner Gemeinden ihre Aufnahmepflicht erfüllen und die in den nächsten Monaten notwendigen Plätze zeitnah schaffen.»

Schon heute seien regionale Lösungen möglich. Es würden dieselben Voraussetzungen gelten wie für kommunale Lösungen. Zusätzlich müssten aber die beteiligten Gemeinden eine Vereinbarung abschliessen. Geklärt werden müssten Fragen wie: Wie werden die Personen, die in einem regionalen Zentrum untergebracht sind, an das Erfüllungssoll der beteiligten Gemeinden angerechnet? Und wie teilen sich die Gemeinden Investitions- und kommunale Betriebskosten? Die Regierung wolle bei der Bildung von regionalen Lösungen keine Führungsrolle übernehmen, aber die Gemeinden dabei unterstützen.

SVP sieht Ungleichbehandlung

Das Kantonsparlament hat auch mehrere Anfragen zum Thema Asyl- und Flüchtlingswesen besprochen. Die Nottwiler SVP-Kantonsrätin und kantonale Parteipräsidentin Angela Lüthold stellte Fragen über finanzielle Abgeltungen für Menschen mit Schutzstatus S. Ihr Fraktionskollege Markus Schumacher (Emmenbrücke) führte aus: «Ich sehe eine Ungleichbehandlung, wenn auch vermögenden Flüchtlingen die dringende Zahnbehandlung bezahlt wird, während die Hürden für andere Schutzsuchende und viele Einheimische höher sind.»

Die Anfrage stiess bei den anderen Parteien nicht auf Gegenliebe. Die SVP betreibe Symbolpolitik, sagte der Luzerner SP-Fraktionschef Marcel Budmiger. Der Bund erarbeite ja Lösungen. Irritiert hätten nicht die Antworten der Regierung, sondern die Fragen der SVP, ergänzte die Luzerner Grüne-Kantonsrätin Laura Spring.

Starres Bau- und Zonenreglement

Der Emmer FDP-Kantonsrat Martin Birrer wollte wissen, ob die Gemeinden zumindest temporär eine Flüchtlingsunterkunft ausserhalb der dafür vorgesehenen Zone errichten dürfen. Die Antwort der Regierung ist deutlich: Wegen des Bundesrechts, nein. Birrer bilanzierte ernüchtert: «Es gibt keine Ausnahmen, auch wenn Notlage herrscht. Das gilt es zu akzeptieren, aber macht es für die Gemeinden schwieriger.»

Der Luzerner Grüne-Kantonsrat Urban Frye wollte von der Regierung wissen, wie es um die Betreuung von traumatisierten geflüchteten Kindern steht. Da laut dem Regierungsrat nicht der Kanton beurteilt, ob psychische Probleme vorliegen. Da Menschen mit Schutzstatus S obligatorisch krankenversichert seien, hätten sie Zugang zu den Leistungen des Gesundheitssystems. Eine Triage erfolge in der Regel über den Hausarzt. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) stellte in seinem Votum fest: «Wir machen nicht alles gut, aber vieles.»