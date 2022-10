Kantonsschule Sursee Surseer Schulrektor will nach Vandalismus Videokameras installieren An der Kanti Sursee kommt es vermehrt zu Vandalenakten in Schulräumen und WC-Anlagen. Die Schulleitung reagiert mit der Schliessung von Räumen. Sie will aber noch viel weitergehen und prüft die Installation von Überwachungskameras. Der kantonale Datenschützer ist skeptisch. Jonas Hess Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

An der Kantonsschule Sursee könnten bald Überwachungskameras zum Einsatz kommen. Bild: Corinne Glanzmann (Sursee, 19. Juni 2015)

Verwüstete Toiletten, Manipulationen an elektronischen Geräten und mit Fahrradschlössern blockierte Fluchtwege. Mit solchen «Bubenstreichen» muss sich die Kanti Sursee seit einigen Wochen herumschlagen. Rektor Ulrich Salm schreibt in einem E-Mail, die dieser Zeitung vorliegt, an die Eltern der Schülerinnen und Schüler: «Solche Manipulationen führen zu Defekten, beeinträchtigen den Unterricht ganz massiv und führen zu unnötigen Kosten für den Kanton beziehungsweise die Steuerzahlenden.» Hier würden von Schülerinnen und Schülern rote Linien «definitiv überschritten», so Salm.

Auf Anfrage findet der Schulleiter genauso deutliche Worte: «Diese sogenannten Spässe einer Gruppe von Jugendlichen machen mir Mühe. Das geht einfach nicht und ist keine Art, wie man miteinander umgeht. Dabei haben wir doch eine so tolle Schülerschaft.» Der Sachschaden der Manipulationen und Beschädigungen sei finanziell nicht bezifferbar, jedoch würden die Taten Aufwand und Ärger verursachen und seien potenziell sogar gefährlich. Besonders stossend findet Salm die Blockierung der Lieferantenausgänge:

«Das sind im Ernstfall Notausgänge, da hört der Spass definitiv auf.»

Videokameras in den Gängen

Die Schule hat gemäss Rektor Salm bereits Massnahmen ergriffen. So werden betroffene Schulzimmer und Gruppenräume über Mittag und ausserhalb der Unterrichtszeiten nun «konsequent abgeschlossen». Dies mache man nicht gerne, so Salm. «Die Schülerinnen und Schüler nutzen die Zimmer für die Mittagspause und lernen auch dort.» Es habe daher negative Reaktionen von der Schülerseite gegeben.

Eine Kamera überwacht einen Platz Bild: Christian Beutler / Keystone

Für Diskussionen dürfte auch die Entscheidung der Schulleitung sorgen, die Installation von Videokameras zu prüfen.

«Überwachungskameras sind ein Thema, sowohl in den Gängen als auch im Aussenbereich der Kanti»,

so Ulrich Salm. Wenn man den Schulkorridor überwache, sei es möglich, Rückschlüsse auf mögliche Vergehen machen zu können. Dies hätten auch schon andere Schulen gemacht, an der Kanti Sursee seien Kameras bisher nicht nötig gewesen, so Salm.

Der Rektor hat die Bestrebungen für mehr Überwachung auch in seinem E-Mail an die Eltern bekanntgemacht. Die Reaktionen seien bisher positiv ausgefallen, so Salm. Trotzdem: «Wir sind uns bewusst, dass wir im Sinne des Daten- und Persönlichkeitsschutzes das korrekte Vorgehen einhalten müssen.» Salm geht davon aus, dass Fragen folgen könnten, sobald es konkret werde. Wann dies sein wird, kann er derzeit nicht sagen. «Es braucht zuerst Abklärungen mit den betroffenen kantonalen Dienststellen.»

Datenschützer: Videoüberwachung ist «letztes denkbares Mittel»

Wenig von Überwachungskameras an Schulen hält der kantonale Datenschutzbeauftragte Matthias Schönbächler. Er ist zwar nicht zuständig, über die Anordnung von Videoüberwachungen zu entscheiden, erhält aber viele Anfragen für Einschätzungen. «Oft lautet die erste Reaktion von verantwortlichen Organen bei Sicherheitsvorfällen: Jetzt ist eine Videoüberwachung nötig.» Bei genauerer Betrachtung stelle sich aber häufig heraus: «Es scheitert an der Verhältnismässigkeit.»

An diesen Kantonsschulen gibt es bereits Überwachungskameras Die Kanti Sursee wäre nicht die erste Schule, die zur Verhinderung und Ahndung von Straftaten auf Videoüberwachung setzt. Gemäss der Website vom kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement setzen acht kantonale Bildungsinstitutionen auf dieses Mittel. Mit 26 Kameras sind beim Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe an ihren drei Standorten am meisten Geräte im Einsatz. Häufig werden Eingänge, Pausenplätze oder Veloständer überwacht. Das Berufsbildungszentrum Wirtschaft und Informatik in Willisau setzt lediglich auf zwei Kameras. Bei den Kantonsschulen kommt die Videoüberwachung im Alpenquai Luzern, in Beromünster, Reussbühl und an der Kanti Seetal zum Einsatz. Auch dort liegt der Fokus auf der Überwachung von Eingängen und Plätzen. Lediglich im Alpenquai werden auch Innenräume wie die Mensa und Korridore vor Garderoben in Turnhallen überwacht.

Aus der Sicht des Datenschutzes liege bei Videoüberwachungen immer ein Grundrechtseingriff vor, der sich nur durch die Verfolgung eines rechtmässigen Zwecks rechtfertigen lasse, so Schönbächler.

«Gerade an Schulen muss die Videoüberwachung das letzte denkbare Mittel zur Verhinderung und Ahndung von Straftaten bleiben.»

Videoüberwachungsanlagen in Schulkorridoren, wie sie bei der Kanti Sursee geprüft werden, gebe es selten, so der Datenschützer. Im Gegensatz zu Aussenbereichen wiege der Eingriff «in sensiblen Bereichen wie sanitären Anlagen, oder Orten, wo gewissen Personen einer übermässigen Überwachung ausgesetzt sind», schwerer, so Schönbächler. Zudem müsse die Zweckerreichung, also das effektive Verhindern von Straftaten, regelmässig überprüft werden. Ob diese Zweckerreichung im aktuellen Fall gegeben ist, kann Schönbächler ohne Prüfung von Unterlagen zwar nicht beurteilen, ist aber grundsätzlich der Meinung:

«Einen Bubenstreich kann man mit einer Videoüberwachung nicht verhindern.»

