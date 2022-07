Kantonsspital Luzern Er sorgt dafür, dass sich Patientinnen und Patienten fast wie im Hotel fühlen Seit zehn Jahren verfügt das Luzerner Kantonsspital über eine Excellence-Abteilung für Halbprivatpatientinnen und Privatpatienten. Leo Ackermann, Leiter Hotelservice in der Abteilung, sagt, was hier alles geboten wird und warum er den Gästen doch manchmal Wünsche ausschlagen muss. Susanne Balli Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

«Wir sind keine Luxusabteilung, unsere Zimmer bieten aber einen deutlich grösseren Service und Komfort als jene auf der Allgemeinen.» Leo Ackermann sagt dies mit Nachdruck. Die Rede ist von den Excellence-Abteilungen des Luzerner Kantonsspitals (Luks), dessen Hotelservice Ackermann seit 2016 leitet. Der 52-jährige, in Rapperswil aufgewachsene Gastgeber kennt den Unterschied genau.

Leo Ackermann serviert einem Gast in der Lounge der Excellence-Abteilung im Luks ein Wasser.

Er, der gelernte Kellner und Chef de Service, absolvierte die Hotelfachschule Luzern, war Maître d’hôtel in Giessbach und führte später ein kleines Hotel im Tessin mit 14 «Gault-Millau»-Punkten, wie er beiläufig erwähnt. Der grosse Unterschied der Excellence-Abteilung zum Hotel ist:

«Zu uns kommen die Leute aus medizinischen Gründen. Und sie gehen nicht selber ins Restaurant, sondern benötigen alle den Roomservice, und zwar gleichzeitig.»

Die Rolle des Gastgebers aus Leidenschaft nimmt man ihm sogleich ab. Im blauen Anzug mit beiger Krawatte trotz sommerlich hoher Temperaturen serviert er fürs Foto in der Lounge einem älteren Patienten ein Wasser. «Jetzt werden Sie noch Fotomodell», sagt er zum Gast. «Ja, und das in meinen alten Tagen», erwidert der Patient schmunzelnd.

Leo Ackermann, Leiter Hotelservice in der Excellence-Abteilung des Luks, in einem Zimmer für Privat- und Halbprivatversicherte. Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. Juli 2022)

In Luzern befinden sich die Excellence-Abteilungen auf der 13. und 14. Etage sowie in der Augenklinik und der Frauenklinik. Weitere Excellence-Abteilungen gibt’s in der Luks-Gruppe am Luks Sursee und dem Spital Nidwalden. Insgesamt sind es über 200 Betten für Privat- und Halbprivatpatienten, davon rund 130 am Standort Luzern, aufgeteilt auf Einzel- und Doppelzimmer. Als die erste Excellence-Abteilung vor zehn Jahren in Luzern eröffnet wurde, umfasste sie lediglich 26 Zimmer, 2015 bis 2019 erfolgten Erweiterungen.

Umfangreiche Speisekarte

Leo Ackermann und sein Team sorgen dafür, «dass sich die Gäste hier wohlfühlen, obwohl es kein Ferienaufenthalt ist, sondern medizinische Notwendigkeit. Alles soll möglichst angenehm und stressfrei für sie sein.»

Geboten wird neben der freien Arztwahl ein Service fast wie im Hotel, mit modernen Zimmern und einem besonderen Speiseangebot à la carte. Alle drei Monate lädt das Luks einen anderen Spitzenkoch aus der Schweiz ein, der extra für die Privat- und Halbprivatpatientinnen und -patienten ein Menu kreiert, dieses dem Personal in der Spitalküche beibringt und dafür einen Auftritt in der gebundenen A-la-carte-Karte erhält.

«Kulinarik spielt bei uns eine grosse Rolle, denn gutes und gesundes Essen ist für Körper und Seele sehr wichtig und fördert den Heilungsprozess.»

Auf der Speisekarte gibt es neben Vor-, Haupt- und Nachspeisen auch verschiedene Getränke, unter anderem auch Weine. Für Letzteres sei aber das ausdrückliche Einverständnis des behandelnden Arztes oder der Ärztin zwingend. «Liegt dieses nicht vor, müssen wir zum Wohl des Patienten hart bleiben», sagt Ackermann. Doch die meisten Patienten würden sehr selbstverantwortlich handeln.

«Bei den durch die Gäste konsumierten Mengen werden wir keinen Mengenrabatt vom Weinhändler erhalten.»

Leo Ackermann präsentiert das Dessert-Wägeli in der Lounge der Excellende-Abteilung im Luks.

Beim Essen zeige sich ein weiterer wichtiger Unterschied zum Hotel. «Unsere Gäste sind vulnerable Personen, wir müssen genaustens auf ärztliche Vorschriften achten. Insgesamt bieten wir 34 verschiedene Diätkostformen an.» So können denn auch nicht immer alle kulinarischen Gelüste der Gäste erfüllt werden. Doch man versuche, so gut wie möglich auf die Wünsche einzugehen.

Extrawünsche kosten extra

Diese sind nicht nur kulinarischer Natur. Ackermann nennt als Beispiele das Organisieren eines Taxis oder Optikers für Gäste oder von Hotelübernachtungen für Angehörige. Einmal habe er sogar zusammen mit einem Patienten – einem Luzerner Unternehmer, der notfallmässig ins Spital eingewiesen worden sei – auf dem Patientenzimmer noch die Lohnabrechnungen gemacht, damit die Angestellten ihr Geld rechtzeitig erhielten.

«Das Berührendste war eine Trauung, die wir für eine todkranke Patientin hier im Spital organisierten.»

Die medizinischen und Hotellerieleistungen auf der Excellence-Abteilung sind durch die höheren Prämien der Zusatzversicherung gedeckt. Zusätzliche Spezialservices werden den Patientinnen und Patienten in Rechnung gestellt.

Nachfrage nimmt zu Zahlen und Fakten zur Excellence-Abteilung Der Anteil der Patientinnen und Patienten am Luzerner Kantonsspital (Luks) auf der Excellence-Abteilung macht annähernd 20 Prozent aus.

8000 Privat- oder Halbprivatversicherte liessen sich im vergangenen Jahr auf der Excellence-Abteilung des Luks behandeln.

Auf der Excellence-Abteilung bleiben Patientinnen und Patienten im Schnitt gut fünf Tage.

Neben der Zunahme bei den Halbprivat- und Privatversicherten verzeichnet das Luks immer mehr Upgrades, also Allgemeinversicherte, die wahlweise für einen Eingriff den Aufenthalt auf der Excellence-Abteilung wählen.

Zudem gebe es immer mehr Versicherte mit einer flexiblen Spitalzusatzversicherung (mit freier Abteilungswahl von Fall zu Fall mit Kostenbeteiligung). Birgit Wenz, Projektleiterin Kommunikation und Marketing am Luks, sagt: «Die Nachfrage für die Excellence-Abteilung nimmt weiter zu.» Damit sei dies grösste Privatabteilung in der Zentralschweiz», sagt Wenz. Neben der Zunahme bei den Halbprivat- und Privatversicherten verzeichnet das Luks laut Wenz immer mehr Upgrades, also Allgemeinversicherte, die wahlweise für einen Eingriff den Aufenthalt auf der Excellence-Abteilung wählen. Anders als auf der Allgemeinen Abteilung, die aufgrund der niedrigen Tarife nicht mehr kostendeckend geführt werden könne, sei es über Zusatzversicherte möglich, positive finanzielle Ergebnisse zu erwirtschaften, sagt Wenz. Wie hoch diese sind, verrät sie nicht. Das Geld bleibe aber im Haus und werde in medizinische Innovationen, Fachkräfte und Infrastruktur reinvestiert. Auch Spitalneubauten müsse das Luks gänzlich selber finanzieren. Wenz führt aus: «Die Excellence-Abteilungen sind also relevant, um die Finanzierung des Spitals sicherzustellen.» Daneben sei das Angebot auch eine Anforderung der Krankenkassen. Für die Spitalneubauten seien ebenfalls Excellence-Abteilungen geplant.

