Luzerner Kantonsspital misst die CO2-Emissionen seiner Küche

Nachhaltigkeit Luzerner Kantonsspital lässt die CO2-Emissionen seiner Küche messen Die Messung des ökologischen Fussabdrucks der Spitalküche soll aufzeigen, wo Emissionen eingespart werden können. Eine zukünftige CO 2 -Kompensation hätte wohl einen Einfluss auf die Menukosten. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Daniel Gehriger, Leiter Gastronomie des Luks, und Koch Alessandro Casula in der Spitalküche des Kantonsspitals Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. Oktober 2022)

Zurzeit wird der CO 2 -Ausstoss der Spitalküchen des Luzerner Kantonsspitals (Luks) an den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen sowie des Spitals Nidwalden in Stans gemessen. Dafür schicken die Küchen die Rezepte ihrer Menus für die Woche vom 24. bis 30. Oktober an die Stiftung myclimate, wo die CO 2 -Emissionen jedes Produkts berechnet werden. Die Ergebnisse sollen Transparenz schaffen und aufzeigen, wo die Spitalküche ansetzen kann, um ihre CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Messungen zeigen, ob langfristige CO 2 -Neutralität möglich wäre

Während dieser Woche wird ausserdem das vegetarische Menu möglichst CO 2 -neutral sein. Dafür verwendet die Küche teilweise Fleischersatzprodukte aus der Garden-Gourmet-Linie, deren Emissionen minimal sein sollen. «Wir sind gespannt, wie sich diese Produkte gegenüber einem Fleischprodukt aus der Region abheben», sagt Daniel Gehriger, Leiter der Gastronomie des Luks. Der restliche CO 2 -Ausstoss wird durch die Unterstützung eines Projektes von myclimate in Vietnam kompensiert, das mit dem Bau eines Kleinwasserkraftwerkes eine fossilfreie Energieproduktion fördert.

Daniel Gehriger und Koch Matthias Jeanneret. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. Oktober 2022)

Eine Umfrage wird zeigen, was die Gäste vom CO 2 -neutralen Menu halten. Gehriger:

«Wenn es gut ankommt, könnten wir beispielsweise einmal monatlich für eine Woche ein CO 2 -neutrales Menu anbieten.»

Ob eine vollständig klimaneutrale Küche realistisch wäre und vor allem wie kostenintensiv die Kompensation der Emissionen wäre, müssen die Messungen zeigen. Denkbar wäre, dies beim Preis des Menus transparent zu machen. «Wenn die Mitarbeitenden das unterstützen, sind wir nicht dagegen», sagt Gehriger.

Fleischlose Küche sei kein Thema

Es sei ihr Auftrag, dass sich Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende am Luks gesund ernähren können, so Gehriger. «Auch eine abwechslungsreiche und ausgewogene vegetarische Ernährung soll möglich sein.» Zu einer komplett fleischlosen Küche zu werden, sei aber kein Thema. «Alle sollen essen, worauf sie Lust haben. Wir möchten die Leute sensibilisieren, aber nicht missionieren», betont Gehriger.

Nachhaltigkeit liege dem Luks generell am Herzen. «Durch unsere Grösse haben wir eine Verantwortung für einen sorgfältigen Umgang mit allen Ressourcen», sagt Gehriger. Insgesamt bekochen die Spitalküchen der vier Spitäler 1000 Patientinnen und Patienten, sowie 2500 Mitarbeitende. Seit 2017 hat das Luks über 30 Massnahmen implementiert, um seinen Food-Waste um über 30 Prozent zu reduzieren. Unter anderem wurden die Portionengrössen angepasst, damit weniger Essensreste von Patientinnen und Patienten zurückgeschickt werden.

