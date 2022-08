Die Luzerner Bevölkerung entscheidet am 25. September, ob der Kanton 400'000 Franken an die neue Kaserne der Schweizergarde in Rom beisteuern soll. Während die Befürworter an die Tradition erinnern, heben die Gegner die Trennung von Kirche und Staat hervor.

Niels Jost 23.08.2022, 15.59 Uhr