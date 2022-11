WM-Gastgeber Katar: Investoren und Touristen in Luzern begehrt

Katar Als WM-Gastgeber kritisiert, als Investoren und Touristen begehrt Am 20. November beginnt in Katar die Fussball-Weltmeisterschaft. Zeit, um nach Verbindungen zwischen dem Wüstenstaat und unserer Region zu suchen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Wäre Katar ein Fussballspieler, er hätte mehr rote Karten als Tore auf seinem Konto. Die Affären um Bestechungsgelder und um auf Baustellen verstorbene Arbeitsmigranten sorgen dafür, dass selbst wenige Wochen vor Beginn der WM hierzulande kaum Stimmung aufkommt. Unabhängig von der Diskussion um Sport und Moral stellt sich die Frage, welche Beziehungen Katar und der Kanton Luzern pflegen. Ein Überblick.

Tourismus: Niemand bleibt länger

Zwischen Jahresbeginn und Ende August dieses Jahres haben die Hotels im Kanton Luzern 217 Touristen aus Katar empfangen, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Das ist im Vergleich mit den 50'000 Gästen aus der Schweiz und den 15'000 aus den USA ein Bruchteil, aber dafür blieben die Touristen aus Katar im Schnitt sechs Nächte – einsamer Rekord! Schweizerinnen, Amerikaner oder Deutsche nächtigen hier gerade einmal zwei Mal. Und selbst Gäste aus Saudi-Arabien bleiben mit drei Nächten weit zurück. Das ist deshalb wichtig, weil Luzern Tourismus in den letzten Jahren immer wieder betont hat, mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen zu wollen. Also weniger Massentourismus mit Reisecars, dafür mehr individuelle Anreisen mit höherer Aufenthaltsdauer.

Touristen in der Stadt Luzern: Gäste aus Katar verzeichnen die längste Aufenthaltsdauer. Bild: Eveline Beerkircher (2. Mai 2019)

Auch vor der Pandemie hat keine andere Gästegruppe für eine so hohe Aufenthaltsdauer gesorgt wie Personen aus Katar. 2019 registrierten die Hotels im Kanton Luzern 2295 Ankünfte von Gästen aus Katar, die im Schnitt 3,8 Nächte lang blieben. Am zweitlängsten blieben Touristen aus Zypern: 2,9 Übernachtungen pro Person. Wie viele Luzernerinnen und Luzern im Umkehrschluss in Katar Ferien gemacht haben, lässt sich statistisch nicht beantworten. Auch das internationale Tourismusbüro von Katar gibt auf Anfrage unserer Zeitung keine Auskunft.

Wohnsitz nehmen: Lieber nicht

So gerne Menschen aus Katar den Kanton Luzern als Touristen besuchen – leben wollen sie hier nicht, wie ein Blick in die Ausländerstatistik des Staatssekretariats für Migration zeigt. Per Ende August dieses Jahres hat hier keine Person mit Staatsangehörigkeit Katar gewohnt. In der ganzen Schweiz sind es gerade einmal sieben: zwei im Kanton Genf und je eine Person in Zürich, Neuenburg, Graubünden, im Tessin und im Wallis.

Doha, die Hauptstadt von Katar, ist die Heimat mindestens eines Luzerners. Bild: Darko Bandic/ap (9. Dezember 2021)

Im Gegenzug haben letztes Jahr 219 Schweizerinnen und Schweizer Katar als Wohnsitzstaat angegeben. Gleich viele waren es auch 2020. 125 sind Mehrfachbürger und 121 sind Männer, die meisten zwischen 18 und 64. Wie viele von ihnen aus dem Kanton Luzern stammen, wird statistisch nicht aufgeschlüsselt. Aber eine Annäherung ist möglich. Nach Auskunft des kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartements ist eine stimmberechtigte Person aus dem Kanton Luzern mit Wohnsitz in Katar im Stimmregister eingetragen. Dazu könnten weitere Exil-Luzernerinnen und -Luzerner kommen, die sich nicht (mehr) für die Schweizer Politik interessieren.

Wirtschaft: Luxushotels hier, Luxusuhren dort

Zwar wollen Menschen aus Katar nicht hier leben, investieren aber sehr wohl. Bekanntestes Beispiel ist das Bürgenstock-Resort hoch über dem Vierwaldstättersee. 550 Millionen Franken hat der katarische Staatsfonds hier investiert – mit Einnahmen aus dem Gas- und Ölgeschäft. Als Verbindung zwischen Doha und Bürgenstock fungiert die Katara Hospitality Switzerland AG mit Sitz in Zug. Sie hat im Auftrag des Staatsfonds bis jetzt rund eine Milliarde Franken in Schweizer Hotels investiert.

Im Bürgenstock-Resort steckt Geld, das Katar mit dem Verkauf von Öl und Gas verdient hat. Bild: Pius Amrein (9. Oktober 2020)

In etwas kleinerem Umfang sind Luzerner Unternehmen in Katar präsent. Uhrenhersteller Carl F. Bucherer betreibt in Doha zwei Filialen. Und Liftherstellerin Schindler zog in den letzten Jahren immer wieder Grossaufträge aus Katar an Land. Nach Auskunft der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) hat das Exportvolumen aus der Zentralschweiz nach Katar letztes Jahr rund 9,6 Millionen Franken betragen. Dieses Jahr sind es bereits 11,7 Millionen Franken. Das gesamte Exportvolumen weltweit aus der Zentralschweiz betrug letztes Jahr über 21 Milliarden Franken.

Interessant ist laut Markus Wermelinger, Leiter Exportdienst und Geschäftsleitungsmitglied der IHZ, eine temporäre Erleichterung des Handels: «Seit dem 1. August 2018 akzeptiert Katar das internationale Zolldokument Carnet ATA, jedoch leider nur für Ausstellungs- und Messegüter. Für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 hat Katar das Carnet-ATA-Verfahren vorübergehend erweitert. Auch Berufsausrüstung kann nun temporär eingeführt werden, was insbesondere der Medienbranche das Arbeiten massiv vereinfacht.»

