Sirenentest in Luzern: Am 1. Februar heulen die Sirenen

Katastrophenschutz In Luzern gibt es 335 Alarme – am 1. Februar heulen die Sirenen wieder Bald ist es wieder so weit: Am ersten Mittwoch des Februars werden schweizweit jeweils die Sirenen getestet. 30.01.2023, 17.14 Uhr

Am Mittwoch findet der jährliche Sirenentest in der Schweiz statt. Der Allgemeine Alarm, ein auf- und abschwellender Ton von einer Minute, wird um 13.30 Uhr ausgelöst. Funktioniert alles, wie es sollte, ertönen im Kanton Luzern total 199 stationäre und 136 mobile Sirenen. Letztere kommen in abgelegenen oder verwinkelten Gebieten zum Einsatz, in denen es keine stationäre Sirene gibt oder die zu wenig stark beschallt werden.