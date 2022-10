Kategorie Bäckerei Vera Stocker aus Gunzwil gewinnt Bronze an den World Skills – und bricht in Tränen aus Vera Stocker aus Gunzwil kann es kaum fassen: Die 21-Jährige gewinnt an den World Skills die Bronzemedaille der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei – obwohl sie alles andere als optimal in den Wettkampf gestartet ist. 17.10.2022, 09.43 Uhr

Vera Stocker nimmt Glückwünsche entgegen. Bild: PD

Grosser Erfolg für Vera Stocker: Die Gunzwilerin holt sich an den World Skills die Bronzemedaille in der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei. Die amtierende Schweizer Meisterin, die ihre Ausbildung in der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei im Café Koller in Sursee absolviert hat, zeigte sich im Interview nach der Bekanntgabe sichtlich gerührt:

«Ich war nervös, ich habe gehofft, dass es für eine Medaille reicht, aber ich habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt.»

Das Interview mit Vera Stocker. Video: PD

Denn: Der Auftakt in den Wettkampf verlief für Stocker alles andere als optimal. Die 21-Jährige sagt: «Am ersten Tag am Morgen habe ich die Baguette im Backofen vergessen und dachte, jetzt kann ich gleich nach Hause gehen. Trotzdem konnte ich weitermachen und alles geben, und es hat am Ende doch noch für eine Medaille gereicht.»

Während des Interviews bricht sie in Tränen aus, die Freude über den Erfolg ist spürbar: «Die Medaille bedeutet mir alles. Ich habe so lange dafür trainiert. Ich dachte, der Wettkampf ist vorbei. Es ist unglaublich, dass ich es mit den anderen Produkten noch rausholen konnte.»

Vera Stocker bei ihrem Wettkampf. Bild: PD

Gold in der Fachrichtung Konditorei-Confiserie ging an die Aargauerin Juliana Thöny, die gemäss Mitteilung in Luzern wohnt. Der Wettkampf fand vom 10. bis 15. August in der Richemont Fachschule in Luzern statt, wo Thöny und auch Stocker zurzeit arbeiten und wo sie sich intensiv vorbereitet haben. Insgesamt waren 29 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 18 verschiedenen Ländern in den Fachrichtungen Konditorei-Confiserie und Bäckerei-Konditorei im Einsatz. (fmü)

Vera Stocker und Juliana Thöny mit ihren Medaillen. Bild: PD