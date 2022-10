Kategorie Bäckerei Wettkämpferin durch und durch – Vera Stocker ist bei den World Skills in Luzern zum Heimspiel angetreten Vera Stocker hat diese Woche in der Richemont-Fachschule in Luzern in der Kategorie Bäckerei an den World Skills teilgenommen. Bei der Vorbereitung musste sie ihren Perfektionismus überwinden. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.51 Uhr

Vera Stocker aus Gunzwil an den World Skills. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Oktober 2022)

Am Montag und Dienstag hat Vera Stocker aus Gunzwil in der Kategorie Bäckerei ihren Wettkampf an den World Skills absolviert. Dafür qualifiziert hat sie sich mit ihrem Sieg an den Swiss Skills 2020. Sie habe schon immer gerne gebacken und deshalb von 2017 bis 2020 eine Lehre zur Bäckerin-Konditorin-Konfiseurin gemacht. «Durch die Teilnahme an Wettkämpfen habe ich die Passion für meinen Beruf völlig neu entdeckt», erzählt sie.

Heimspiel in der Richemont-Fachschule

Ende Mai 2022 wurden die World Skills in Schanghai jedoch wegen der Pandemie abgesagt. «Damals war ungewiss, ob es sich lohnt, weiter zu üben. Da hatte ich ein Motivationstief», berichtet die 21-Jährige. Bald wurde jedoch angekündigt, dass die World Skills Special Edition in einer dezentralen Form in mehreren Ländern abgehalten wird.

Dadurch kam Stocker in die einzigartige Situation, nicht nur im eigenen Land, sondern sogar im eigenen Betrieb an der internationalen Berufsmeisterschaft teilnehmen zu können. Seit August 2021 arbeitet sie in der Richemont-Fachschule in Luzern, wo der Wettkampf in der Kategorie Bäckerei vom 10. bis 15. Oktober ausgetragen wird.

«Ich kenne die Räumlichkeiten und die Geräte, das ist ein Vorteil.»

Die Zeit in der Richemont-Fachschule habe sie bereits auf die World Skills vorbereitet. Neben der Arbeit in der Produktion gibt Stocker dort Kurse für Bäckerinnen und Bäcker aus dem In- und Ausland sowie für Lehrlinge. «Die Dinge, die ich anderen beibringe, bleiben auch mir besser im Kopf.» In den letzten Monaten fokussierte sie sich vollständig auf die Wettkampfvorbereitung.

Vorbereitung von morgens bis abends

Die Aufgaben für die World Skills werden jeweils erst drei Monate im Voraus bekannt gegeben. «Das reicht nicht, um in dieser Zeit noch eine Menge Grundwissen aufzubauen.» So bereitete sich Stocker bereits im Januar vor und produzierte Bretzeln, Croissants und verschiedene Brote. In den letzten drei Monaten entwickelte sie dann die Produkte für die World Skills nach den Vorgaben.

Bei den World Skills ist Präzision gefragt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Oktober 2022)

Das Ausprobieren und Entwickeln eigener Rezepte macht Stocker besonders viel Spass: «Ein Rezept bedeutet mir viel mehr, wenn ich weiss, wie viel Arbeit ich in die Entwicklung gesteckt habe.» Daran arbeitete sie sechs Tage die Woche von morgens bis abends. Dabei fiel es ihr zu Beginn schwer, sich auch nur einen Tag freizunehmen. «Es hat mich gestresst, nicht zu arbeiten, wenn noch so viel zu tun war», sagt die Bäckerin.

Bei den Probeläufen sei sie nie richtig zufrieden gewesen, bis der Experte gefragt habe, was sie denn erwarte, wie ihre Produkte aussehen sollten. «Genauso perfekt wie in meiner Vorstellung», habe sie geantwortet. «Da wurde mir klar, wie unrealistisch das ist. Ab diesem Moment bin ich aufgeblüht.» Auf einmal habe sie viel mehr Spass und weniger Druck gehabt.

«Eine Medaille wäre schon schön»

«Den Ehrgeiz habe ich sicher ein Stück weit vom Sport. Ich bin einfach ein Wettkampftyp», so Stocker. Seit Jahren nimmt sie an Leichtathletikwettkämpfen teil und wurde dieses Jahr sogar U23-Schweizer-Meisterin im 400-Meter-Hürdenlauf. «Das hat mir gezeigt, was ich alles erreichen kann.» Das Mentaltraining, das sie als Teil des Swiss-Skills-Teams absolviert hat, half ihr wiederum beim Sport.

Stockers Ziel für die World Skills ist in erster Linie, ihr Können am Wettkampf so abrufen zu können wie im Training. «Wofür es dann reicht, weiss man nie», sagt sie. «Aber ich wäre gerne vorne mit dabei. Eine Medaille wäre schon schön.» Zeit, um sich zu überlegen, was nach den World Skills kommt, hatte sie neben der intensiven Vorbereitung kaum. Für eine Weile im Ausland zu arbeiten, steht aber oben auf ihrer Wunschliste.

Nun, nach dem Wettkampf ist Stocker sehr erleichtert und zufrieden mit ihrer Leistung. Nur eines ist schiefgegangen: Als sie in die Mittagspause ging, hat sie ihre Baguettes im Ofen vergessen. «Da war ich froh, dass ich das Mentaltraining so ernst genommen habe und mich selbst beruhigen konnte.»

Hinweis: Die Resultate in der Kategorie «Bakery» waren zum Publikationszeitpunkt noch nicht bekannt.

