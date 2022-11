Katholische Kirche «Körperlicher Missbrauch war an der Tagesordnung»: Ex-Präsidentin Irlands erhält Ehrendoktorwürde der Uni Luzern Mary McAleese war Präsidentin der Republik Irland. Von der Theologischen Fakultät der Uni Luzern wurde die Juristin nun mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet – weil sie nicht aufhört, die katholische Kirche auf ihr Versagen im Bereich der Kinderrechte hinzuweisen. Interview: Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Doktortitel hat Mary McAleese (71) grundsätzlich genug: Die Juristin erlangte zwei auf ordentlichem Weg – nun ist am vergangenen Donnerstag ein Ehrentitel dazu gekommen: Doktorin der Theologie honoris causa, verliehen durch die Theologische Fakultät der Universität Luzern. Gewürdigt wird mit dieser Auszeichnung das wissenschaftliche Engagement der Juristin, das laut Uni «geprägt ist von der Notwendigkeit, die im Völkerrecht verankerten Rechte der Kinder innerhalb der katholischen Kirche und darüber hinaus zur Entfaltung zu bringen».

Die frühere Präsidentin Irlands, Mary McAleese, ist nun Doktorin der Theologie honoris causa, verliehen durch die Theologische Fakultät der Universität Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. November 2022)

Die wissenschaftliche Forschung ist allerdings nur eine Facette in der unglaublichen Karriere von Mary McAleese. In Belfast als ältestes von neun Kindern geboren, hat sie den Nordirland-Konflikt hautnah miterlebt: Die katholische Familie war gezwungen, aufgrund der Wirren umzuziehen. McAleese studierte in Belfast und Dublin Recht, wurde Anwältin, sehr jung auch Professorin, leitete später ein universitäres Institut und arbeitete parallel auch noch als Journalistin. Damit nicht genug: 1997 wurde sie zur Präsidentin der Republik Irland gewählt – als erste in Nordirland geborene Person. Dieses Amt übte sie während der Maximaldauer von 14 Jahren aus. Mary McAleese ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Wir trafen die charismatische Irin kurz vor ihrem Festvortrag an der Universität Luzern.

Glückwunsch zu Ihrem neuen Titel: Sie sind jetzt auch Doktorin der Theologie. Was bedeutet Ihnen das?

Mary McAleese: Es bedeutet mir wirklich viel. Nicht nur, weil es meine Forschungsarbeit würdigt und mir zeigt, dass ich offensichtlich auch nach meiner Pensionierung noch etwas Nützliches leisten kann (lacht). Nein, es ist mir auch wichtig, weil die Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich der Theologie kommt. Sie wissen, dass wissenschaftliche Arbeit ziemlich einsam sein kann – ganz besonders, wenn man im Umfeld der katholischen Kirche zu Kinder- und Menschenrechten forscht …

Waren Sie erstaunt, als Sie erfuhren, dass die Ehrendoktorwürde Sie von der Universität Luzern erreicht?

Ja, das war ich.

Hatten Sie in der Vergangenheit denn je mit der Schweiz zu tun?

Das schon. Da wären zum einen unsere wiederholten Skiferien rund ums Matterhorn ... Aber mein Interesse gilt im Besonderen der Stiftsbibliothek in St.Gallen, welche die grösste Sammlung irischer Manuskripte aus dem Mittelalter vereint. Die irischen Mönche spielten ja eine zentrale Rolle beim Aufbau der christlichen Kirche auf dem europäischen Kontinent. Als ich diese wertvollen Dokumente anschauen durfte, liefen mir Schauer über den Rücken.

Ihre wissenschaftliche Arbeit geht deutlich weniger weit zurück und hat viel mit dem Scheitern der katholischen Kirche im Umgang mit Kindern zu tun. Geben Sie uns bitte einen Einblick.

Heute habe ich ganz direkt den heiligen Stuhl im Fokus. Er leitet weltweit die katholische Kirche und damit die grösste NGO überhaupt. Die katholische Kirche ist ein Key-Influencer – nicht nur in religiösen Kreisen, sondern weit darüber hinaus. Zwischen 300 und 400 Millionen Kinder stehen unter ihrem riesigen Einfluss und sind mit den Positionen der Kirche konfrontiert, sind so etwa auch der Haltung der katholischen Kirche gegenüber Frauen oder homosexuellen Menschen ausgesetzt. In Irland werden 90 Prozent der Grundschulen von der Kirche geführt, weltweit sind es 200’000 Schulen.

Diesen grossen Einfluss haben Sie untersucht. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Meine – und nicht nur meine – Forschung zeigt, dass die katholische Kirche nicht nur für die lange vertuschten Skandale im Bereich des sexuellen Missbrauchs durch Priester einstehen muss. Nein, sie ist in grossem Umfang auch für institutionellen Missbrauch von Kindern in Form von heftigen körperlichen Züchtigungen verantwortlich. Diese waren in Schulen, Besserungsanstalten oder Waisenhäusern an der Tagesordnung, quasi endemisch. Zwar geschah dies nicht nur in katholischen Schulen. Doch die Kirche ist nun einmal eine Institution, die für sich in Anspruch nimmt, von einem liebenden Gott geschaffen worden zu sein.

Und wir müssen sie an diesem Anspruch messen?

Absolut – und nicht nur an diesem: Die katholische Kirche ist die einzige religiöse Organisation der Welt, die in der UNO auf eigenen Wunsch dauerhaft vertreten ist. Sie ratifizierte 1989 die UNO-Kinderrechtskonvention. Mehr noch: Die Idee dafür kam sogar von einem belgischen Priester und die Kirche wirkte auch bei der Erarbeitung mit.

Sie weiss also genau, was darin steht …

… und hält sich nicht daran. Über 30 Jahre nach der Ratifizierung lehnt es die Kirche ab, Verantwortung zu tragen. Die Frage der körperlichen Züchtigung wird natürlich kontrovers diskutiert und viele Kulturen halten es für normal, Kinder zu schlagen. Aber die Sichtweisen verschieben sich nun einmal und die Kinderrechtskonvention ist in diesem Punkt unmissverständlich: Kinder zu schlagen, egal, von wem und in welcher Situation, bedeutet Missbrauch! Natürlich kann man im Alten Testament Stellen finden, die das Gegenteil besagen. Der Heilige Stuhl empfiehlt in seinem Katechismus noch immer, Kinder aus Liebe zu schlagen – übrigens, ohne dabei nur eine einzige Stelle aus dem Neuen Testament beizuziehen. Dabei weist dort rein gar nichts darauf hin, dass Jesus Christus es befürwortet hätte, Kinder zu züchtigen. Man stelle sich vor, die Heilige Familie hätte ihr Kind geschlagen oder Jesus selbst hätte Kinder geschlagen, um seine Liebe auszudrücken. Ein absurder Gedanke.

Mary McAleese wurde unter anderem Anwältin – obwohl in ihrer Jugend der Pfarrer dies für unmöglich hielt: «Das kannst du nicht werden. Du bist eine Frau.» Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. November 2022)

Warum schafft es die katholische Kirche nicht, sich aus ihren Positionen zu befreien?

Das ist die grosse Frage. Die Kirche war stets darauf bedacht, ihr Ansehen zu wahren. Der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Priester und andere Würdenträger wurde systematisch vertuscht, Bischöfe haben die Priester geschützt statt die Kinder. Auch im Bereich des körperlichen Missbrauchs scheint sich die Kirche nicht bewegen zu wollen – obwohl sie schon vor zehn Jahren von der entsprechenden UNO-Kommission dazu aufgefordert wurde, krümmte sie seither keinen Finger.

Hat die Kirche die einfache Botschaft, dass Nächstenliebe die Welt verändern kann und der Weg zur Erlösung ist, aus den Augen verloren?

Auf jeden Fall wurde sie sehr speziell interpretiert: Die katholische Kirche begann, zu erobern, zu kolonialisieren, wurde hierarchisch. Und sie verlangt von ihren Mitgliedern absoluten Gehorsam, was wiederum mit den Menschenrechten kollidiert. Doch genau diese Menschenrechte wurden und werden vom Heiligen Stuhl unterstützt. Sie gelten nach aussen, aber nicht im eigenen Garten.

Viele Menschen wenden sich ganz einfach von der Kirche ab.

Stimmt. Auch meine eigenen Kinder, die in ihren Dreissigern sind und mit Menschenrechten, Frauenrechten, LGBTQ-Rechten aufgewachsen sind, fragen sich: In welches Jahrhundert gehört diese Kirche? Ich muss antworten: wahrscheinlich nicht einmal ins 20. Jahrhundert. Wir haben es mit Überresten einer imperialen Zeit zu tun, in der der Heilige Stuhl tatsächlich der Meinung war, jeder Mensch wolle katholisch und vom Papst angeführt werden.

Warum sind Sie selbst noch dabei?

Weil ich nicht nur katholisch getauft und aufgezogen wurde, sondern daran hänge wie eine Kletterin an der Wand. Es hat auch damit zu tun, dass dies eine grosse weltweite Institution ist, die noch immer einen wichtigen Wert hat, nämlich die Botschaft von Christus und das Gebot der Liebe. Ich fühle aber auch eine Verpflichtung, mitzuhelfen, dass zum Beispiel ein Mädchen in Afrika heute nicht zu hören kriegt, was der Priester meiner Pfarrei zu mir sagte, als ich 14 war: «Anwältin? Nein, das kannst du nicht werden. Du bist eine Frau.» Oder dass junge Frauen nicht noch länger von der Empfängnisverhütung ferngehalten werden.

Sie haben sich also entschieden, Ihre Stimme zu erheben in dieser Kirche.

Stimmt. Dabei war ich zum Beispiel in der Abtreibungsfrage eher konservativ – was ein grosser Fehler war.

Was hat Sie zum Umdenken gebracht?

Es gab unter anderem diesen Schlüsselmoment, als eine schwangere Irin starb, nachdem ihr eine Abtreibung verweigert worden war, obwohl das Kind unmöglich hätte lebensfähig sein können. Dies hat mich unglaublich wütend gemacht, weil unsere rigiden irischen Gesetze dafür verantwortlich waren. Es hat meine Haltung in dieser Frage völlig und für immer verändert.

Würden Sie sich noch immer als gläubige Person bezeichnen?

Oh ja. Ich versuche, so gläubig zu sein, wie es geht, und möchte Teil der Familie Gottes sein. Gleichzeitig interessiere ich mich für andere Religionen und die Art, wie sie Spiritualität leben und Gott sehen. Ich habe kein Problem damit, mit Gott in einer Beziehung zu stehen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn meine Kirche mir dabei in die Quere kommt.

